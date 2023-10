Und jetzt deine lustigen Bilder und Gifs in die Kommentare? Wir würden uns sehr freuen!

bild: via slyced

Momente, in denen der Pöstler einfach zu weit gegangen ist

So nett. Guter Kerl.

Ich frage mich, was mit dem Würstchen passiert ist.

Wir wären sowieso am ehesten für Tuesday .

Wir wollten dich nur einen Moment aufregen. Jetzt bist du doch bestimmt wach, oder? Gut, dann können wir je loslegen. Mit den besten und lustigsten Gifs, die das Internet in den letzten sieben Tagen ausgespuckt hat.

Zu früh gefreut. Der Titel soll so.

So schnell wie der Sommer weg war, so schnell ist auch schon der Herbst da. Und mit ihm wieder die Menschen, die ihn über alles lieben. Ja, der Herbst hat in der Gesellschaft einen ganz besonderen Stellenwert. Zeit, ihn mit Memes entsprechend zu würdigen.