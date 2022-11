Fail-Dienstag

27 lustige Fails, damit wenigstens DEIN Dienstag ein voller Erfolg wird

So ein Dienstag ist doch was Feines: Morgens mit Vorfreude auf den Faildienstag aufstehen, auf dem Weg zur Arbeit an den Faildienstag denken und während der Arbeitszeit den Faildienstag schauen. Vielleicht schaust du aber auch schon im Zug Fails, dann hast du später mehr Zeit, deine eigene Ausbeute in die Kommentare zu pappen.

Hach, Dienstag. Schön bist du da. Ihr beide.

Beginnen wir mit: einem Leckerbissen.

Der erste Tag meiner Tochter mit ihrem ferngesteuerten Auto.

Das würde dir keiner glauben.

Upsidupsi.

Nur noch schnell ein sexy Kürbisfoto für Insta machen ...

Was auch immer er hinter sich herziehen wollte: Es wollte nicht.

Lifehack zum Öffnen einer Champagner-Flasche.

Stell dir vor, du willst in die Ferien ...

... dein Gepäck aber nicht.

¯\_(ツ)_/¯

Schoggi-Glace zur Stärkung, anyone?

Huiiiii ...

Wir vermissen den Sommer jetzt schon.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Win-Win! Sie hat dank Bearbeitungs-App einen flacheren Bauch und er ...

Hihi.

Bleiben wir gleich bei Idioten- Paaren.

Oh.

Ich wünschte, wir könnten uns unsere Kindsväter aussuchen.

Nicht sicher, ob Fail oder Win.

Trage niemals Kleider in der gleichen Farbe wie der Stuhl.

Hab den Deckenventilator montiert, Boss!

Hier wäre Bewegtbildmaterial toll gewesen.

Cool, merci, Mami.

Ich wäre fast im Gefängnis gelandet, weil meine Mutter mein Mittagessen so einpackt.

Ja, dann: Gute N8!

KVIIIlyn.



Ich habe den Namen ‹Kaitlyn› immer geliebt, aber war genervt, dass er so populär ist. Als ich erfuhr, dass ich ein Mädchen bekomme, schlug mein Mann vor, das «ait» durch das römische Zahlensymbol für acht zu ersetzen. Jetzt ist unsere Tochter wirklich einzigartig.

Ist es Ironie? Fake? Und wo ist eigentlich Walter?

Höllen-Baby. 👍🏽

Zeit für eine Runde Bowling!

Dog.exe has stopped working.

Wir lachen nicht nur über Kinder nicht, sondern auch nicht über sowas:

Alt, aber gut.

Macht's ganz gut!

Und ...

... tschüss!

Bonus-Win

Einmal im Leben so gechillt sein ...

Und du so?

Poste deine gesammelten Wins und Fails in die Kommentare!

Falls dort noch nicht so viel los ist, tut's vielleicht ein Faildi aus dem Archiv: