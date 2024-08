Wie sich «Waffenexperte» Putin vor laufenden Kameras blamiert

Der russische Diktator zu Besuch beim tschetschenischen Diktator. Natürlich müssen die beiden ihre Männlichkeit mit Waffen-Protzerei unter Beweis stellen. Das geht allerdings ziemlich in die Hosen.

Überraschend hat der russische Diktator Wladimir Putin diese Woche die nordkaukasische Republik Tschetschenien besucht. Gemeinsam mit dem tschetschenischen Diktator Ramsan Kadyrow inspizierte er dort Truppen und Freiwillige, die sich auf einen Einsatz als Kriegsverbrecher in der Ukraine vorbereiten.

Es war Putins erster Besuch in dem zur Russischen Föderation gehörenden Land seit 13 Jahren. Und natürlich wurde versucht, möglichst starke und symbolhafte Bilder der beiden Machthaber zu veröffentlichen.

Ob das geklappt hat?

Putin und Kadyrow, mit Untergebenen. Screenshot: x.com

Die Schiessvorführung

Ein Twitter-User fragt scherzhaft nach dem DJ-Namen des russischen Machthabers.

«Was ist sein DJ-Name? Nur falsche Antworten.» Screenshot: x.com

Ein anderer User, ein ehemals hochrangiges Mitglied der ukrainischen Regierung, kommentiert, er habe Putin zunächst gar nicht erkannt – und spielt damit auf die (unbestätigten) Vermutungen an, dass es sich lediglich um einen Doppelgänger handle.

Und er liefert eine ziemlich schräge Erklärung für Putins verkehrt herum getragenen Gehörschutz: Vielleicht wolle Putin damit Kadyrows Bart nacheifern.

Ein anderer X-User fragt, ob es niemand wagte, den russischen Diktator auf den Tragefehler hinzuweisen.

«Haben alle zu viel Angst, ihm zu sagen, dass man einen Gehörschutz nicht so trägt? Das ist sogar besser als Elons verkehrt herum getragener Cowboyhut 😆»

In dem zu Propaganda-Zwecken veröffentlichten Video-Clip sehen wir, warum Putin sein Gehör schützt. Er verfolgt eine Vorführung, bei der sich einer von Kadyrows Söhnen im dynamischen Schiessen versucht.

Was auffällt: Der junge, leicht übergewichtige Mann ist flink auf den Beinen, aber nicht treffsicher mit dem Sturmgewehr. Ausserdem wechsle er das Magazin vor den Zielen und nicht (in Deckung) hinter der Barriere. Er sei kein gut ausgebildeter Soldat, so ein X-User.

Putins unangekündigter Besuch fand vor dem Hintergrund der jüngsten Vorstösse der ukrainischen Armee in die russische Region Kursk statt.

Tschetschenien hat laut eigenen Angaben seit Beginn des verbrecherischen Angriffskrieges mehr als 47'000 Kämpfer in die Ukraine geschickt, darunter angeblich rund 19'000 Freiwillige. Kadyrow bezeichnet sich selbst oft als «Fusssoldat» Putins.

