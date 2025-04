Die Nintendo Switch 2 kommt. bild: nintendo

Nintendo ist bereit für den grössten Konsolen-Launch, den wir je gesehen haben

Nintendo geht all-in und bereitet einen Konsolen-Start vor, der alles in den Schatten stellen soll.

Das Wichtigste:

Nintendo stellt die Switch 2 am Mittwoch, 2. April, um 15 Uhr im Video-Stream vor.

Die Japaner lassen vor dem Marktstart Millionen Konsolen produzieren.

Analysten erwarten Rekordverkäufe, obwohl die Switch 2 wohl deutlich teurer wird.



Diesen Tag sehnen Nintendo-Fans seit Wochen, Monaten, Jahren herbei. Am 2. April 2025 veröffentlicht Nintendo alle wichtigen Informationen zur Switch 2, der ersten neuen Nintendo-Konsole seit acht Jahren. Der Nintendo-Direct-Stream beginnt am Mittwoch um 15 Uhr mitteleuropäischer Zeit.



Die Japaner werden während der Video-Präsentation voraussichtlich das Datum des Verkaufsstarts, den Preis und die ersten Spiele für die Switch 2 kommunizieren. Auch die wichtigsten technischen Eckdaten dürften angesprochen werden. All diese Infos blieb uns Nintendo Mitte Januar im Enthüllungs-Trailer zur Switch 2 schuldig.

Die Switch 2 im ersten Trailer Nintendo bestätigte, dass die Switch 2 abwärtskompatibel mit den bisherigen Switch-Spielen ist. Video: youtube/ Nintendo DE

Der bislang grösste Konsolen-Launch

Der Konsolen-Titan konnte sich die lange Geheimniskrämerei leisten, da der Hype um den Switch-Nachfolger auch so alle Dimensionen sprengt. Nach dem gewaltigen Erfolg der Switch rechnen Analysten mit dem grössten Konsolen-Launch, den die Welt bislang gesehen hat. Nintendo soll für den Marktstart sechs bis acht Millionen Einheiten der Switch 2 zur Verfügung stellen – weit mehr als bei früheren Konsoleneinführungen.

Zum Vergleich: Von der Original-Switch verkaufte Nintendo 2,7 Millionen Einheiten im ersten Monat. Sony konnte von der PS5 und PS4 jeweils rund 4,5 Millionen Einheiten während des ersten Quartals absetzen.

Nintendo betonte bereits in der Vergangenheit, dass man zum Launch ausreichend Einheiten der Switch 2 zur Verfügung stellen wolle, um Lieferengpässe und Wucherpreise zu vermeiden. So soll eine Situation wie bei der Markteinführung der ersten Switch verhindert werden. Trotzdem rechnen grosse Handelsketten damit, dass die Bestände innerhalb kürzester Zeit vergriffen sein werden. «Das deutet darauf hin, dass die neue Konsole die grösste Konsoleneinführung aller Zeiten wird, wenn die frühen Verkäufe wie geplant verlaufen», schrieb das Finanzportal Bloomberg.

«Sie werden vor allem in den ersten Monaten Unmengen an Switch 2 verkaufen, fast unabhängig vom Preis.» Serkan Toto, Game-Analyst

Die Vorbestellungen könnten theoretisch direkt nach dem Switch-2-Stream am Mittwoch losgehen. Einige US-Händler rechnen indes damit, dass die Vorbestellungen erst am 9. April starten, also eine Woche später. Sie sind der erste handfeste Indikator für die Nachfrage.

Der Verkaufsstart dürfte nicht vor Anfang Juni erfolgen.



Die Switch 2 wird teurer

Branchenkenner sind sich einig, dass die Switch 2 teurer als die erste Switch wird. Mehrere Analysten gehen von einem Verkaufspreis von 400 bis 450 Dollar in den USA aus, also mindestens 100 Dollar mehr als die erste Switch. Dieser Preis signalisiere einerseits eine hohe Qualität, sei andererseits aber auch noch massentauglich.

Einzelne sprechen gar von 500 Dollar. Das grössere Display, der schnellere Prozessor und allgemein die Inflation und Strafzölle könnten den Preis, insbesondere in den USA, in die Höhe treiben. So soll der Chip in der ersten Switch rund 70 Franken kosten, der neue dürfte 110 bis 130 Franken kosten.

Nintendo deutete bislang nur vage an, dass auch die neue Konsole einen familienfreundlichen Preis haben soll.

Der Preis sei zumindest in den ersten Monaten wenig entscheidend für den Verkaufserfolg, glauben Analysten. Die Begründung: Die neue Konsole werde zunächst von Early Adopters und eingefleischten Nintendo-Fans erstanden, die tiefer ins Portemonnaie greifen würden, um möglichst rasch eine Switch 2 zu besitzen. «Sie werden in den ersten Monaten Unmengen an Switch 2 verkaufen, fast unabhängig vom Preis», zitiert Bloomberg einen Analysten.

Nintendo hat keinen Plan B

Obwohl die Switch 2 die bislang teuerste Nintendo-Konsole werden könnte, gibt sich die Mehrheit der Investoren und Analysten optimistisch. Die neue Switch werde von Nintendos bekannten Game-Titeln und Tausenden Switch-Spielen, die auch auf der neuen Konsole laufen, profitieren. Zudem habe die Kundschaft so lange auf die neue Konsole warten müssen, dass ein Nachholbedarf bestehe. Nintendo könne daher 20 Millionen Switch 2 im ersten Jahr absetzen.

Der mutmasslich höhere Preis und die Konzentration auf eine Hybridkonsole – früher gab es jeweils eine Heim- und eine portable Konsole – birgt auch Risiken. Es bringt Nintendo näher an die Preisregionen von Sony und Microsoft. Und wenn Nintendo zu hoch pokert und die Switch 2 floppt, hat man anders als früher keine günstige, mobile Konsole, welche die Kohle aus dem Feuer holt. Anders gesagt: Wenn die Switch 2 strauchelt, hat Nintendo keinen Plan B.

Die Japaner müssen in den nächsten Jahren Millionen von bisherigen Kunden von einem Neukauf überzeugen. Das wird nicht über technische Spezifikationen geschehen, sondern über die Qualität der Games.



Games, Games Games

Mindestens so wichtig wie der Konsolen-Preis ist das Spieleangebot: «Wir können im ersten Jahr mit einer grossartigen Software-Auswahl rechnen. Von einem neuen Mario Kart und dem ersten neuen 3D-Mario nach acht Jahren bis zu ‹Pokémon Legends: Z-A› und ‹Metroid Prime 4›», glaubt Branchenexperte Serkan Toto. «Zudem wird es von Anfang an Unterstützung durch Drittanbieter geben. Höchstwahrscheinlich einschliesslich Blockbuster wie ‹Call of Duty›.»

Laut Gerüchteküche soll auch das Openworld-Meisterwerk «Elden Ring» zu den Launch-Titeln zählen.

Die Switch 2 erhält ein neues «Mario-Kart»-Spiel. Bild: www.games.ch

Das neue «Mario Kart»-Spiel für die Switch 2 hat Nintendo bereits kurz gezeigt. Am Mittwoch werden wir mehr davon sehen und höchstwahrscheinlich auch erfahren, welche Spiele Nintendo bis Ende 2025 für den Switch-Nachfolger in der Pipeline hat.

Sehr wahrscheinlich ist, dass das seit Jahren in Entwicklung befindliche «Metroid Prime 4» nicht nur für die Switch, sondern auch für den Nachfolger erscheint.

Nintendo veröffentlichte vergangene Woche einen neuen Trailer zu «Metroid Prime 4» für die Original-Switch. Dieser demonstriert eindrücklich, was fähige Entwickler aus der acht Jahre alten Konsole herauskitzeln können. Dass der Verkaufsstart nur vage mit 2025 angegeben wurde, ist ein klares Indiz für eine zusätzliche Veröffentlichung des heiss erwarteten Nintendo-Games auf der kommenden Konsole.

«Metroid Prime 4» könnte auch auf der Switch 2 einen grossen Auftritt haben Der Trailer zeigt die Switch-Version. Video: YouTube/Nintendo of America

Mit starken Titeln wie «3D-Mario», «Mario Kart» und «Metroid» könnte Nintendo gewissermassen das Startjahr der ersten Switch wiederholen. Gute Konsolen-Verkaufszahlen im ersten Jahr sind wichtig, um Gameentwickler, die allenfalls noch zögern, rasch an Bord zu holen.

Was wir mit Sicherheit wissen

Mit Sicherheit wissen wir bislang nur, dass die Switch 2 2025 erscheint und bestehende Nintendo-Switch-Spiele unterstützen wird. Nintendo hat zudem eine neue Funktion namens Virtual Game Cards für Switch und Switch 2 angekündigt. Damit lassen sich digital gekaufte Spiele für zwei Wochen verleihen bzw. auf einer zweiten Konsole nutzen.

Dass Nintendo diese Funktion erst jetzt einführt, ist kein Zufall. Es soll so einfacher werden, digital gekaufte Switch-Spiele auch auf der Switch 2 zu nutzen. Dies könnte insbesondere für Familien oder Nutzer mehrerer Geräte eine praktische Neuerung sein.

Im Zusammenhang mit Virtual Game Cards erwähnt Nintendo erstmals auch «Nintendo Switch 2 Edition Games». Der sperrige Begriff deutet an, dass Nintendo zumindest ausgewählten Spielen der alten Switch ein Grafik-Upgrade für die neue Konsole verpassen wird.

Am Mittwoch wissen wir mehr.



