Festgenommen in Rumänien: Ex-Kickboxer und mutmasslicher Menschenhändler Andrew Tate.

So lacht das Netz über Andrew Tates K. o. in der ersten Runde gegen Greta Thunberg

Frauenhasser Andrew Tate legte sich auf Twitter mit Greta Thunberg an. Diese verpasste dem früheren Kickboxer eine schallende verbale Ohrfeige. Zwei Tage später wird Tate festgenommen und das Netz lacht sich schlapp.



Wie es begann

Der von Elon Musk eben erst auf Twitter entsperrte Influencer und Frauenhasser Andrew Tate schreibt Greta einen Tweet

«Hallo, Greta Thunberg. Ich habe 33 Autos. Mein Bugatti hat einen W16-8,0-l-Quad-Turbo. Meine ZWEI Ferrari 812 Competizione haben 6,5-l-V12s. Das ist nur der Anfang. Bitte gib mir deine E-Mail-Adresse, damit ich eine vollständige Liste meiner Autosammlung und ihren jeweiligen enormen Emissionen schicken kann.» Ex-Kickboxer Andrew Tate

Gretas Konter

Die Klimaaktivistin kontert, indem sie ein Klischee über Sportwagenfahrer bemüht

«Ja, bitte erleuchte mich. Schick mir eine E-Mail an smalldickenergy@getalife.com» Klimaaktivistin Greta Thunberg

Das sass aus Sicht vieler Twitter-Nutzer: Am späten Freitagvormittag hatte Thunbergs Post 3,3 Millionen «Gefällt mir»-Angaben – der Post des ehemaligen Kickboxers gut 200'000.



Tate verhöhnte die 19-Jährige daraufhin in einem Video, zigarrenrauchend.



Wie es für Tate ausging

Zwei Tage nachdem er gegenüber Thunberg auf Twitter den Auto-Macho raushängen liess, ist der ehemalige Kickbox-Profi am Donnerstag in Rumänien festgenommen worden. Es geht um den Verdacht auf Vergewaltigung und Menschenhandel. Das bestätigte die für organisiertes Verbrechen zuständige Sondereinheit der rumänischen Staatsanwaltschaft, DIICOT, am Freitag der Nachrichtenagentur DPA.



Der mutmassliche Frauenhändler und Vergewaltiger Tate wird in Rumänien abgeführt

Ebenfalls festgenommen wurden Tates Bruder und zwei Rumänen, nachdem DIICOT in Bukarest und Umgebung fünf Hausdurchsuchungen durchgeführt hatte. Die vier Verdächtigen sollen seit Beginn des Jahres 2021 Menschenhandel in Rumänien und auch in den USA und Grossbritannien betrieben und Frauen zur Prostitution gezwungen haben.

Die Reaktionen

😂

Andrew Tates Wikipedia-Eintrag hat ein Update erhalten

K. o. in der ersten Runde

Wenn du Tate mit einem Tweet auf die Matte schickst

Wie sich Greta auf den Kampf mit Tate vorbereitet hat

«Ich dachte, Greta sei gegen das Verbrennen von Fossilien»

Auch Elon Musk bekommt sein Fett weg, weil er zuvor Tates gesperrtes Twitter-Konto wieder freischalten liess

Tesla- und Twitter-Chef Elon Musk ermöglichte vor wenigen Wochen Zehntausenden zuvor gesperrten Twitter-Usern die Rückkehr auf sein soziales Netzwerk. Darunter Hassprediger, Frauenhasser, Verschwörungserzähler, Rechtsextreme – und Andrew Tate.



Gretas zweiter Burn

Hinweis: Auf Twitter spekulierten User, dass die rumänische Polizei dem mutmasslichen Menschenhändler, Vergewaltiger und Bandenkriminellen auf die Schliche gekommen sei, weil er ein Hassvideo gegen Thunberg verbreitet hatte, auf dem eine Pizzaschachtel mit rumänischer Aufschrift zu sehen war. Die rumänische Staatsanwaltschaft DIICOT dementierte dies später: «Das sind amüsante Spekulationen», es stimme jedoch nicht, dass der Karton für die Festnahme eine Rolle gespielt habe.



Derweil Tate

Wenn du ständig E-Mails an smalldickenergy@getalife.com schickst, diese aber immer wieder zurückkommen

Wähle alle Quadrate mit «small dick energy»

Was insgeheim alle über Menschen wie Tate denken

Und zum Schluss noch dies

Tate und sein Bruder wurden am Donnerstagabend für vorerst 24 Stunden festgenommen. Sie dürften am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden, der dann über eine Verhaftung entscheiden könnte.



Ihre Opfer seien nach der sogenannten Loverboy-Methode rekrutiert worden, heisst es in einer Mitteilung von DIICOT. Sie seien mit Versprechen auf Liebe und Heirat angelockt worden. Danach habe man die Frauen und Mädchen mit Gewalt und Einschüchterung in verschiedenen Wohnungen in der Umgebung von Bukarest festgehalten. Dort seien sie zum Sex und zu Auftritten in pornografischen Videos gezwungen worden, die dann in sozialen Medien verbreitet worden seien. Eines der Opfer sei zudem zweimal von einem der Festgenommenen vergewaltigt worden.



Die Tate-Brüder lebten seit Jahren in Rumänien, berichtete die rumänische Boulevard-Zeitung «Libertatea». Tristan Tate, der nun ebenfalls festgenommene Bruder des Influencers Andrew, habe zudem eine Beziehung zu einem rumänischen Star-Model gehabt, hiess es weiter bei «Libertatea».



(oli/sda/dpa)