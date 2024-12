Mocha Mousse ist nach Pantone die Farbe des Jahres für 2025

Eminems Mutter ist tot. Die beiden verband eine harte, kalte Liebe

Was Eminem seiner Mutter Debbie Nelson in seinen Songs entgegenbrachte, war über viele Jahre der purste, härteste Hass. Zeilen wie «You selfish bitch, I hope you fuckin' burn in hell for this shit!» Oder Anekdoten von brutaler Vernachlässigung, davon, wie die drogensüchtige Mom ihn als kleinen Knirps ohne Jacke in der Kälte vergessen habe, und am schlimmsten (in «Cleanin' Out My Closet»), wie sie mit Absicht versucht habe, ihn krank zu machen, weil sie unter dem Münchhausen-Stellvertretersyndrom gelitten habe.