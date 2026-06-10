Picdump

Picdump 191 – so viele Memes gibt es nur hier!

Sergio Minnig Folge mir

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Ich wünschti, äs wäri jede Tag Mittwoch, will das heissti ver iisch alli, dass jede Tag du PiDi git. Aber vili würdi wers de nime schätze. Wer weiss. Egal, hie Memes.

So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet. Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.



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Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

Einen Gruss an meine Anglerkollegen.

Ach, Kinder ...

Kellner: Kinder unter 8 Jahren essen kostenlos.

Vater: Was für ein Zufall, mein Sohn wird morgen 8.

Ich: Ich bin eigentlich 16.

Vater:

Irgendwie fies.

Wie sich Mädchen fühlen, wenn jemand sagt: «Du siehst deinem Vater sehr ähnlich.»

Das ist heute definitiv das süsseste Meme.

Ich habe meinem Hund einen Mini-Spielzeuglaptop gekauft. Damit er wenigstens so aussieht, als würde er diese Familie unterstützen.

Oder einen Halbmarathon laufen.

Ich finde die Grundidee grossartig.

Ich glaube, meine örtliche Bibliothek hat DVD-Pakete zum Ausleihen, und jedes Paket hat ein bestimmtes Thema.

Reise niemals mit Tom Hanks.​

Es kratzt mich schon beim Anschauen.

Wie es aussieht.

Wie es sich anfühlt.



Besonders tragisch kurz vor Feierabend.

Wenn du versehentlich auf Neustart statt auf Herunterfahren klickst.

Weil es ja schon bald wieder so weit ist. LOL.

Hihihi...

Meine Frau hat dafür gesorgt, dass mein Sohn auch dieses Jahr wieder vom Schulkuchenbasar ausgeschlossen wurde.

Es ist so grossartig.

Meine Mutter. Mein Vater.

Wo kann ich mich bewerben?

Was ist dein Traumjob?

Bonjour.

Das kann ich sehr gut nachvollziehen.

Alles, was ich esse, schmeckt nach Haar. – Friedrich Nietzsche

Warum können wir nicht alle einfach die gleichen Masseinheiten haben?

Ein Wortspiel.

Wo er Recht hat, hat er Recht.

Ich kann zumindest sagen, dass ich es versucht habe. Ich habe es nicht versucht, aber ich kann sagen, dass ich es getan habe.

Was für ein grossartiges Staatsgeschenk.

Der dänische Aussenminister schenkte dem ägyptischen Aussenminister eine Pyramide aus LEGO. Seht euch nur dieses Lächeln an!

Wirklich besser getroffen als erwartet.

Im Ernst … Ich dachte, die Zeichnung wäre ein Scherz, bis …

WER HAT DIESEN HUND VERLOREN??? HOLT IHN BITTE IN DER LOBBY AB!!!



Ach, Wortspiele … 🥰

Papa, warum ist dieses Buch so dick?

Das ist eine lange Geschichte.



Ist es nicht süss?

Dieses Baby schlief ein, während es in der Schlange zum Weihnachtsmann wartete. Als es Zeit für das Foto war, bat der Weihnachtsmann die Eltern, es nicht zu wecken.

Welch grossartige Verbildlichung.

Ein Schaf, eine Trommel und eine Klapperschlange fielen einen Hügel hinunter.

Leider ist nicht bekannt, ob die Eltern es bemerkt haben.

Wenn du etwas in den Einkaufswagen deiner Eltern steckst, in der Hoffnung, dass sie es nicht bemerken.

10 von 10 Punkten.

Wir hatten also ein Schwangerschaftsfotoshooting für unseren Hund Lily …

Mama und Papa. 🥰

Ich liebe es, zu Hause zu wohnen.

Mama: Neues «Monopoly Go» mit den Simpsons – Lass uns spielen!

Papa, fass meine Heissluftfritteuse nie wieder an!

Ich habe auf Google Maps nachgesehen, es gibt sie wirklich beide.

Die Benennung von Seen in Kanada ist in British Columbia auf einem ganz anderen Niveau.

Noch ein See.

Und noch ein See.​

Faires Argument.

Ich brauche keinen Stimmungsring. Ich habe ein Gesicht.

Wer macht solche Memes?

Es ist und bleibt ein Kindheitstrauma.

Wenn dein Vater stirbt und du so tun musst, als hättest du nicht gerade eine choreografierte Musicalnummer namens «Ich will jetzt gleich König sein» aufgeführt.

Damit hat wohl niemand gerechnet.

Was zum Teufel?

Das war's für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.



Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Sergio

Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi» Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist. Bild: watson

Die PiDi-Memes Teil 1: