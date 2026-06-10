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Picdump 191 – so viele Memes gibt es nur hier!

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Picdump 191 – so viele Memes gibt es nur hier!

10.06.2026, 04:4810.06.2026, 04:50
Sergio Minnig
Sergio Minnig
Ich wünschti, äs wäri jede Tag Mittwoch, will das heissti ver iisch alli, dass jede Tag du PiDi git. Aber vili würdi wers de nime schätze. Wer weiss. Egal, hie Memes.
So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet. Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
was willst du dir ansehen?
Best-of Kommentarspalte:Picdump

Best-of Kommentarspalte:

Obladidada
Leser-Kommentar von Obladidada
03.06.2026 10:43
Tipps des Jahrhunderts!
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
03.06.2026 07:13
Wow
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Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
03.06.2026 07:08
Zeiten ändern sich
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dukla
Leser-Kommentar von dukla
03.06.2026 12:47
😬
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
03.06.2026 07:20
Böse
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Donkey aka Graues Langohr
Leser-Kommentar von Donkey aka Graues Langohr
03.06.2026 09:44
🫣
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
03.06.2026 07:08
Oh ja, ich liebe das. Ich mache das auch bei den Postauto-Fahrer/innen und erfreue mich der Dankes-Smileys.😊
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PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
03.06.2026 06:32
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Obladidada
Leser-Kommentar von Obladidada
03.06.2026 08:09
Manchmal können Polizisten echte Spassbremsen sein.
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
03.06.2026 07:01
Was? Was!
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dukla
Leser-Kommentar von dukla
03.06.2026 14:00
Das klingt plausibel! 😂
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Miss Geschick
Leser-Kommentar von Miss Geschick
03.06.2026 07:50
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
03.06.2026 07:09
😏
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Donkey aka Graues Langohr
Leser-Kommentar von Donkey aka Graues Langohr
03.06.2026 09:47
🥰
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
03.06.2026 07:11
Ui ja, das ist bei mir ziemlich akkurat.😅
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Gin Toni
Leser-Kommentar von Gin Toni
03.06.2026 14:43
Da lohnt es sich, bei watson mal ganz runter zu scrollen. Wen sehe ich da völlig unerwartet auf dem Titelbild im Bundehaus? Mr. Krabs als Hinterbänkler!
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Biko
Leser-Kommentar von Biko
03.06.2026 11:44
🦇🦇 mit Schirm und Charme
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PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
03.06.2026 06:34
...schon mal an DARAN gedacht?
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
03.06.2026 06:54
Ein bisschen Trost am Morgen
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Obladidada
Leser-Kommentar von Obladidada
03.06.2026 08:06
Zum Glück nicht nur so🍀 P.S. trotz schlechtem und zu wenig Schlaf, hatte ich Tränen in den Augen vor Lachen ab den Pidis. Danke Sergio und den Watsons für den Aufsteller am Morgen.
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
03.06.2026 07:14
Herzlichen Dank, übrigens, lieber Sergio also für den PicDump
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Glenn Quagmire
Leser-Kommentar von Glenn Quagmire
03.06.2026 07:10
alles hat seinen Platz
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Kittyglam
Leser-Kommentar von Kittyglam
03.06.2026 09:12
😱
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
03.06.2026 06:58
Für gewisse Leute bräuchte dieses Bild wohl eine Triggerwarnung ^^
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Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

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Einen Gruss an meine Anglerkollegen.

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Bild: instagram

Ach, Kinder ...

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Kellner: Kinder unter 8 Jahren essen kostenlos.
Vater: Was für ein Zufall, mein Sohn wird morgen 8.
Ich: Ich bin eigentlich 16.
Vater:

Irgendwie fies.

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Wie sich Mädchen fühlen, wenn jemand sagt: «Du siehst deinem Vater sehr ähnlich.»

Das ist heute definitiv das süsseste Meme.

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Ich habe meinem Hund einen Mini-Spielzeuglaptop gekauft. Damit er wenigstens so aussieht, als würde er diese Familie unterstützen.

Oder einen Halbmarathon laufen.

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Ich finde die Grundidee grossartig.

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Ich glaube, meine örtliche Bibliothek hat DVD-Pakete zum Ausleihen, und jedes Paket hat ein bestimmtes Thema.
Reise niemals mit Tom Hanks.​

Es kratzt mich schon beim Anschauen.

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Wie es aussieht.
Wie es sich anfühlt.

Besonders tragisch kurz vor Feierabend.

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Wenn du versehentlich auf Neustart statt auf Herunterfahren klickst.

Weil es ja schon bald wieder so weit ist. LOL.

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Hihihi...

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Meine Frau hat dafür gesorgt, dass mein Sohn auch dieses Jahr wieder vom Schulkuchenbasar ausgeschlossen wurde.

Es ist so grossartig.

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Bild: reddit

Meine Mutter. Mein Vater.

Wo kann ich mich bewerben?

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Bild: imgur

Was ist dein Traumjob?

Bonjour.

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Das kann ich sehr gut nachvollziehen.

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Alles, was ich esse, schmeckt nach Haar. – Friedrich Nietzsche

Warum können wir nicht alle einfach die gleichen Masseinheiten haben?

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Ein Wortspiel.

Wo er Recht hat, hat er Recht.

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Ich kann zumindest sagen, dass ich es versucht habe. Ich habe es nicht versucht, aber ich kann sagen, dass ich es getan habe.

Was für ein grossartiges Staatsgeschenk.

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Der dänische Aussenminister schenkte dem ägyptischen Aussenminister eine Pyramide aus LEGO. Seht euch nur dieses Lächeln an!

Wirklich besser getroffen als erwartet.

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Im Ernst … Ich dachte, die Zeichnung wäre ein Scherz, bis …
WER HAT DIESEN HUND VERLOREN??? HOLT IHN BITTE IN DER LOBBY AB!!!

Ach, Wortspiele … 🥰

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Papa, warum ist dieses Buch so dick?
Das ist eine lange Geschichte.

Ist es nicht süss?

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Bild: imgur

Dieses Baby schlief ein, während es in der Schlange zum Weihnachtsmann wartete. Als es Zeit für das Foto war, bat der Weihnachtsmann die Eltern, es nicht zu wecken.

Welch grossartige Verbildlichung.

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Ein Schaf, eine Trommel und eine Klapperschlange fielen einen Hügel hinunter.

Leider ist nicht bekannt, ob die Eltern es bemerkt haben.

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bild: imgur

Wenn du etwas in den Einkaufswagen deiner Eltern steckst, in der Hoffnung, dass sie es nicht bemerken.

10 von 10 Punkten.

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Wir hatten also ein Schwangerschaftsfotoshooting für unseren Hund Lily …

Mama und Papa. 🥰

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bild: instagram

Ich liebe es, zu Hause zu wohnen.
Mama: Neues «Monopoly Go» mit den Simpsons – Lass uns spielen!
Papa, fass meine Heissluftfritteuse nie wieder an!

Ich habe auf Google Maps nachgesehen, es gibt sie wirklich beide.

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Die Benennung von Seen in Kanada ist in British Columbia auf einem ganz anderen Niveau.
Noch ein See.
Und noch ein See.​

Faires Argument.

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Ich brauche keinen Stimmungsring. Ich habe ein Gesicht.

Wer macht solche Memes?

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Bild: imgur

Es ist und bleibt ein Kindheitstrauma.

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Wenn dein Vater stirbt und du so tun musst, als hättest du nicht gerade eine choreografierte Musicalnummer namens «Ich will jetzt gleich König sein» aufgeführt.

Damit hat wohl niemand gerechnet.

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Was zum Teufel?

Das war's für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.

Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio
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Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi»
Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist.
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Bild: watson

Die PiDi-Memes Teil 1: