Spass

Leben

29 Türmatten, die direkt zeigen, mit wem du es zu tun hast!



29 Türmatten, die dir bereits alles über die Bewohner sagen

In Zeiten, in denen die Sozialen Medien einen Grossteil der sozialen Gepflogenheiten ersetzt haben, sind Hausbesuche nicht mehr so häufig wie auch schon. Schade eigentlich, denn viele Leute beweisen Humor, bevor man überhaupt ein Wort mit ihnen gesprochen hat.

Wenn man klingelt und in der Wohnung plötzlich Hektik ausbricht. bild: imgur

Gibt es eine günstigere Diebstahlsicherung als diese Türmatte?! bild: imgur

So ist es! bild: imgur

Und wenn nicht?! 🤔 bild: amazon

Für alle, die Zuhause am liebsten in Unterhosen sind. bild: imgur

Unangekündigte Besucher unerwünscht! bild: imgur

Oder anders gesagt: «Verpiss dich in deine Wohnung!» bild: damngooddoormats

Gandalf sagt: «Du kommst nicht vorbei!» bild: amazon

Wenn auf das Navi Verlass ist. bild: amazon

Hier wohnt bestimmt ein Misanthrop ... bild: imgur

Ein klares Zeichen dafür, dass man nicht willkommen ist. bild: imgur

Klappt auch bei Leuten, die nicht vor einer Tür stehen. 😜 bild: amazon

Bei diesem Bewohner kriegt man keine zweite Chance. bild: imgur

Mann muss zwingend warten, bis der Balken geladen ist. bild: amazon

Eine Türmatte sagt immer die Wahrheit. bild: imgur

Natürlich gibt es die oben gezeigte Matte nicht nur für Hundefans, sondern auch für Katzenfans. bild: imgur

So einfach kommt man in diese Wohnung. bild: amazon

Da weiss man wenigstens, woran man ist. bild: damngooddoormats

Ob man sich an dieser Türe zuerst beschnuppern sollte?! bild. imgur

Hier wohnt also Darth Vader. bild: amazon

Bei dieser Türmatte weiss jede Frau: "Sofort wieder umdrehen!" 🙈 bild: imgur

Man will ja auch nicht irgendwo reinplatzen ... bild: imgur

Bevor man aus dem Haus geht nochmals der Blick auf die Fussmatte. bild: amazon

Eine Matte, die die Gäste beim Eintreten willkommen heisst und beim Austreten verabschiedet: bild: imgur

Hier scheinen Kriminelle zu wohnen. bild: imgur

Irgendwo «Game of Thrones»-Fans? bild: imgur

Eine Fussmatte zu kaufen, ist einfacher, als die Klingel reparieren zu lassen. 🤷‍♂️ bild: amazon

Unnötig zu fragen, wer diese Türmatte gekauft hat ... 😀 bild: imgur

Wie sieht es bei euch aus?

Wie sehen eure Fussmatten aus? Habt ihr auch etwas Witziges oder Spezielles vor der Tür? Bei unserer WG ist es seit rund acht Jahren dieses Ding: 😅

bild: watson

(smi)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Und hier etwas ganz anderes: Rekord: Forscher filmen Fisch in acht Kilometern Tiefe Fischer fangen sechs Meter Hai – und handeln genau richtig Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter