Mode von Balenciaga? Das können wir auch. Erkennst du den Unterschied?



Absurdes aus der Modewelt – kannst du das Original von unseren Kreationen unterscheiden?

Schöne Kleider kosten viel Geld. Ganz viel hässliche Kleider aber auch. Kleider aus der Kategorie «Das könnte ja jeder machen!» Wir lassen diesen Worten Taten folgen und haben uns als Modedesigner versucht.

Balenciaga – ein Name, der Mode-Aficionados und Fashion Victims landauf, landab das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Das Modelabel mit Sitz in Paris ist einem Preissegment zuzuordnen, das die meisten von uns nur vom Hörensagen kennen. Gefundenes Fressen für Society-Püppchen Fussballer unserer Zeit.

Nun, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Einigen wir uns (bitte?) darauf, dass die Mode aus dem Hause Balenciaga einfach ziemlich anders ist. Und nein, es ist nicht nur die Laufsteg-Mode, die ja bei jeder Modemarke doch eher gewöhnungsbedürftig daherkommt.

An der Pariser Fashionweek präsentierte Balenciaga die neue Ready-to-Wear-Kollektion SS20 für den Frühling/Sommer 2020.

Als Laie könnte man die Mode des nächsten Jahres als «eher schulterlastig» beschreiben. Aber natürlich ist auch dies nur ein Trend, der vermutlich bereits abgelöst ist, ehe dieser Artikel erscheint. Natürlich aber nicht das einzige Ausrufezeichen, das das Modelabel bisher gesetzt hat.

Wir haben ein wenig gesucht und die besten Stücke von Balenciaga für euch ausgesucht. Preisangabe inklusive.

2-für-1-Angebote, der heilige Gral für jeden ambitionierten Schnäppchenjäger. Hier mal in einer ganz besonders reizenden Form aus der 2018er-Kollektion. Beide Shirts (also das T-Shirt und das Shirt) sind benutzbar (O-M-G-!). Ideal für all jene, die formell zur Arbeit erscheinen müssen , bevor sie beim Apéro danach ihre legere Seite zeigen wollen. Kostenpunkt: 1290 US-Dollar.

Umfrage Mode-Geniestreich oder watson-Gugus? Mode-Geniestreich

watson-Gugus

Abstimmen 3 Mode-Geniestreich 33%

watson-Gugus 0%

Und die Antwort ist ... gif: gyfcat

Der Winter birgt seine klimatischen Tücken, weshalb man gut beraten ist, im Besitz einer warmen Jacke zu sein. Dieses Stück stammt aus der 2016er-Kollektion und besticht durch einen grosszügigen Schnitt und eine genderneutrale Nuance. Die Hosen (so schön sie auch sind) gehören leider nicht dazu. Die Jacke alleine kostet dafür gerade mal 2250 US-Dollar.

Umfrage Kennerstück oder Laien-Hirngespinst? Kennerstück

Laien-Hirngespinst

Abstimmen 3 Kennerstück 0%

Laien-Hirngespinst 33%

Hosen aus zwei verschiedenen Stoffen sind für Balenciaga kein Tabu. Ob Jeans-Tag oder nicht, mit diesem schmucken Lobgesang auf die Polyvalenz aus der aktuellen Kollektion liegt man nie falsch. Auf einer höheren Ebene natürlich eine klare Metapher für das in uns schlummernde Alter Ego. In dieser Hinsicht sind die 545 Euro also ein Schnäppchen.

Umfrage Modische Kreation oder gestalterische Fiktion? Modische Kreation

Gestalterische Fiktion

Abstimmen 2 Modische Kreation 0%

Gestalterische Fiktion 0%

«Slim Fit» ist tot, lang lebe der weite Schnitt! Inspiriert von Primarschülern, die sich im Malunterricht in den Hemden ihrer Väter gestalterisch verausgaben, ist dieses Hemd aus der 2019er-Kollektion eine Ode an den kindlichen Esprit. Und eine Erinnerung daran, dass wir stets weiterwachsen müssen, um unser Hemd Leben auszufüllen. Das dürfte dir diese 870 Euro doch wohl wert sein.

Umfrage Teurer Stoff, aus dem Modeträume geschneidert sind, oder eine spektakuläre Kooperation zwischen watson und Shutterstock? Teurer Stoff, aus dem Modeträume geschneidert sind

Eine spektakuläre Kooperation zwischen watson und Shutterstock

Abstimmen 2 Teurer Stoff, aus dem Modeträume geschneidert sind 0%

Eine spektakuläre Kooperation zwischen watson und Shutterstock 0%

Zu einem Modelabel von Format gehören selbstverständlich Taschen mit Wiedererkennungswert. Inspiriert von der skandinavischen Möbelbauerindustrie kam dieses Liebhaberstück 2017 auf den Markt. Ehrlich, geräumig, laut. Für 2145 US-Dollar ist dieser Traum in Blau für den täglichen Gebrauch deine Realität.

Umfrage Schöpfung der Modegötter oder Schröpfung einer IKEA-Tasche? Schöpfung der Modegötter

Schröpfung einer IKEA-Tasche

Abstimmen 2 Schöpfung der Modegötter 0%

Schröpfung einer IKEA-Tasche 0%

Dem Herbstwetter sind nur Anfänger ausgeliefert. Menschen mit der nötigen Selbstachtung können und wollen auf dieses Schmankerl der Herbst-/Winterkollektion 2018 nicht mehr verzichten. Heiss und kalt zugleich, so wie der verführerische Geist eines Spielers. Ein Blickfang, der jeder und jedem die 485 US-Dollar wert sein sollte.

Umfrage Modischer Volltreffer oder Schuss in den Ofen? Modischer Volltreffer

Schuss in den Ofen

Abstimmen 3 Modischer Volltreffer 0%

Schuss in den Ofen 33%

Anecken ohne auszuscheren ist die Devise – ja, das Rechteck ist auch 2019 Trumpf. Diese Kraftform des modernen Menschen wird von diesem Hemd der 2019er-Kollektion filigran aufgenommen und repräsentiert. Ein Muss für Geschmackvolle – für 1455 Euro.

Umfrage Fashion-Offenbarung oder eifach öpis? Fashion-Offenbarung

Eifach öpis

Abstimmen 3 Fashion-Offenbarung 33%

Eifach öpis 0%

Wer sich rar machen will, tut gut daran, in Übergrösse zu denken. Diese Jacke der 2019er-Kollektion lässt dich praktisch verschwinden. Der Schnitt erinnert an den späten Dalí: auslaufend, zerlaufend, konsumierend. Genuss für Auge und Sinn – und mit 1055 Euro auch fürs Portemonnaie.

Umfrage Mit Argusaugen geschneidert oder mit Argusaugen auf Photoshop verzerrt? Mit Argusaugen geschneidert

Mit Argusaugen auf Photoshop verzerrt

Abstimmen 3 Mit Argusaugen geschneidert 33%

Mit Argusaugen auf Photoshop verzerrt 0%

Bild: watson / balenciaga

Der Fall ist klar: Nur eines dieser Motive gehört auf eine Tasche, die 730 Euro wert ist.

Umfrage Welche dieser beiden Taschen kann man tatsächlich für 730 Euro kaufen? Die Büsi-Tasche

Die Härdöpfel-Tasche

Abstimmen 3 Die Büsi-Tasche 0%

Die Härdöpfel-Tasche 33%

Kämpferisch und sinnlich – ein Kleid der 2019er-Kollektion, das für die Jeanne d'Arcs der heutigen Zeit konzipiert wurde. Rustikale Elemente verfliessen zwanglos mit dem samtigen Stoff und dem legeren Schnitt. Chaos und Ordnung, Krieg und Frieden. Eine Gratwanderung in Stoff für 3765 Euro.

Umfrage Modisch gewagt oder gestalterisch versagt? Modisch gewagt

Gestalterisch versagt

Abstimmen 2 Modisch gewagt 0%

Gestalterisch versagt 0%

Ebenfalls aus der 2019er-Kollektion stammend, beweist dieser Wintermantel, dass mehr einfach mehr ist. Mehr Wärme, mehr Stil, mehr Stoff zum Sichverlieben. Das darf durchaus seinen Preis haben. Zum Beispiel 2460 Euro.

Umfrage Modehimmel oder Mülldeponie? Modehimmel

Mülldeponie

Abstimmen 2 Modehimmel 0%

Mülldeponie 0%

