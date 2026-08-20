Für immer besser und lustiger als KI: Neues von Photoshop-Troll Fridman

Mehr «Spass»

Lange Zeit, bevor jeder und jede mit KI-Bilderstellung irre Kunstwerke erstellte, war da James Fridman. Der Photoshop-Künstler nimmt seit Jahren Kundenaufträge entgegen und interpretiert sie «anders». Also: anders als gewünscht – dafür umso witziger.

Auch in den vergangenen Monaten hat der Photoshop-Troll wieder sein Unwesen getrieben. Und es ist einfach niemals nicht grossartig.

Hey, Jamie. Deine Kunstwerke sind so toll. Kannst du mich hier an den Anfang der Treppe setzen?

Und das Resultat:

Bild: instagram/jamesfridman

Hallo James! Ich finde dieses Foto von mir in Paris wirklich toll, aber könntest du bitte dieses lange Metallteil entfernen? Danke.

Und das Resultat:

Bild: instagram/jamesfridman

Dieses Foto von mir und meinem Freund gefällt mir wirklich gut, aber könntest du bitte machen, dass er mich anschaut? Danke

Und das Resultat:

Bild: instagram/jamesfridman

Kannst du es so gestalten, dass es aussieht, als würde ein Freund ein Spiegel-Selfie mit mir machen?

Und das Resultat:

Bild: instagram/jamesfridman

Ich liebe dieses Foto von mir und meinem Cousin, aber er schämt sich für seinen grauen Vorderzahn. Kannst du das korrigieren?

Und das Resultat:

Bild: instagram/jamesfridman

Kannst du es so machen, dass die Füsse von meinem Freund auf diesem Foto nicht so lang aussehen?

Und das Resultat:

Bild: instagram/jamesfridman

Ich bin ein grosser Fan deiner Arbeit. Ich habe mich gefragt, ob du mir helfen könntest, das Glas vor mir zu entfernen – sieht irgendwie ungeschickt aus.

Und das Resultat:

Bild: instagram/jamesfridman

Mein Freund ist ein Fan von Muhammad Ali. Könntest du ihn als Boxer darstellen? Danke!

Und das Resultat:

Bild: instagram/jamesfridman

Kannst du das Schild im Hintergrund korrigieren? Das war vor der Bar. Ich habe es erst bemerkt, als wir nach Hause gekommen sind.

Und das Resultat:

Bild: instagram/jamesfridman

Ich liebe dieses Bild, aber kannst du bitte irgendetwas tun, damit diese Frau nicht so aussieht, als wäre sie direkt hinter mir?

Und das Resultat:

Bild: instagram/jamesfridman

Könntest du mir auf diesem Bild vielleicht ein bisschen Hände machen? Durch die langen Ärmel sehe ich irgendwie komisch aus. Ich liebe deine Arbeit, vielen Dank!

Und das Resultat:

Bild: instagram/jamesfridman

In meinem Freundeskreis war ich schon immer der «Short King». Auf diesem Bild sehen meine Beine allerdings sehr weiblich aus. Könntest du das für mich korrigieren? Danke.

Und das Resultat:

Bild: instagram/jamesfridman

Kannst du mir helfen, dieses Bild zu bearbeiten? Wir haben danach alle Einzelbilder gemacht, aber ich hatte keine Gelegenheit, mein eigenes zu schiessen. Ich möchte allein auf dem Bild sein und in der Mitte der Couch sitzen – ich bin derjenige links. Danke.

Und das Resultat:

Bild: instagram/jamesfridman

Ich habe ein Familienfoto, das meine Mama gerne einrahmen lassen möchte, aber es sieht so aus, als hätte sie auf dem Bild nur ein Bein. Könntest du das bitte ändern?

Und das Resultat:

Bild: instagram/jamesfridman

Kannst du dieses Bild spannender machen?

Und das Resultat:

Bild: instagram/jamesfridman

Bonus

Hallo! Ich habe mich gefragt, ob du meine Haare glatt machen könntest. Viele Leute haben sich darüber lustig gemacht, und ich wollte einfach mal sehen, wie es aussehen würde. Danke, Winnie



Und die Antwort:

Oft machen sich Menschen über andere lustig, um ihre eigenen Unsicherheiten zu verbergen. Verändere nichts an dem, womit du geboren wurdest, nur weil andere etwas sagen. Es sind deine natürlichen Merkmale, die dich wirklich einzigartig machen. Deine Haare sind absolut bezaubernd.



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(sim)