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Über 12 Millionen USD: Rekordsumme für Trikot von Michael Jordan

Über 12 Millionen USD: Rekordsumme für Trikot von Michael Jordan

01.10.2026, 15:4501.10.2026, 15:45
Michael Jordan s Last Dance Jersey is on display along with other Iconic Sports Player Memorabilia at Sotheby s on Tuesday, September 6, 2022 in New York City. Jordan s game-worn Bulls jersey from Gam ...
Das «Last Dance»-Trikot von Michael Jordan wechselte für eine stattliche Summe den Besitzer.Bild: imago

Ein Trikot von Michael Jordan ist für eine Rekordsumme versteigert worden. Das Shirt aus dem dritten Spiel der NBA-Finalserie 1998 brachte 12,26 Millionen Dollar (rund 10,4 Millionen Franken) ein. Dem Sender ESPN zufolge wurde für ein Trikot aus der besten Basketball-Liga der Welt nie zuvor mehr Geld ausgegeben. Jordan spielte damals seine letzte Saison mit den Chicago Bulls.

Der Verkauf des Shirts mit der legendären Rückennummer 23 erfolgte über das digitale Auktionshaus Joopiter, das vom Sänger Pharrell Williams gegründet wurde. «Nur wenige Objekte in der Sportgeschichte verkörpern Grösse so vollkommen wie Michael Jordans Trikot aus Spiel 3 der NBA-Finals 1998», hiess es auf der Verkaufsseite.

Der vorherige Bestwert eines verkauften NBA-Trikots lag demnach bei 10,1 Millionen Dollar aus dem Jahr 2022. Dabei handelte es sich um das Dress von Jordan aus dem ersten Spiel der Finalserie.

Zwischen 1991 und 1998 wurden die Bulls um Jordan sechsmal NBA-Meister. Im dritten Finalspiel 1998 erzielte Jordan 24 Punkte beim 96:54 gegen die Utah Jazz. (sda/dpa)

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