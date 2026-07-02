sonnig24°
DE | FR
burger
Spass
Lifestyle

Dinge, die du beim Sex und beim frühen Fussball-Spiel sagen kannst

Früher Fussball und Geschlechtsverkehr
Bild: watson/shutterstock

17+ Dinge, die du beim Sex und beim Fussballschauen um 05:00 Uhr morgens sagen kannst

Am Freitag in aller Herrgottsfrüh aufstehen und um 05.00 Uhr den Schweiz-Algerien-Match schauen? Seufz. Aber wenn wir schon beim Stöhnen sind ...
02.07.2026, 12:1702.07.2026, 13:06

... fragen wir uns: Gibt es Dinge, die man sowohl beim Sex, als auch beim Fussball-Gucken am frühen Morgen sagen kann? Natürlich gibt es die. Hier eine Kostprobe:

«Schatz, wach auf, es geht los!»
«Das ist ein verdammt harter Start in den Tag»
«LATTENKNALLER!»
«Schrei nicht zu laut, die Nachbarn schlafen doch!»
«Hydration Break!!!»
«Hat es schon angefangen? 🥱»
«Auf das Finale bin ich gespannt!»
«Davor duschen oder danach?»
«Knapp am Abseits vorbei»
«Es braucht mehr Druck über die Mitte»
«Schon Abpfiff und es gab kaum Abschlüsse»
«Jeder Schuss ein Treffer»
«Die Kondition lässt zu wünschen übrig! Bei diesem lustlosen Rumgespiele geh ich lieber wieder schlafen»
«Wir sollten bald mal auswechseln!»
«INEEEEE, INEEEE!»
«JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!»
«Das nächste Mal lieber ohne den Ruefer»

Kommt dir sonst noch was, oder was Besseres, in den Sinn? Schreib es in die Kommentare!

Ja ja, ein paar der Beispiele könnte man auch nennen, wenn das Spiel nicht früh am Morgen ist. Aber so streng wollen wir jetzt nicht sein.

Mehr Sex und Hirnfürze:

videovideo
World of watson
21 Dinge, die du beim Sex und beim Serien-Streamen sagen kannst 😏

(sim)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 105
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Zwei US-Fans schützen sich vor der Nachmittagssonne in Santa Clara.
quelle: keystone / martin meissner
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Fussball-WM schauen oder boykottieren? Das sind eure Antworten
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
26 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
26
An alle Pechvögel da draussen – diese Fails sind nur für euch!
Donald Duck feiert heute Geburtstag, seinen 92., um genau zu sein. Was er sich zu seinem Ehrentag wohl wünschen würde? Vermutlich keine Fails, schliesslich ist er selbst einer der grössten Pechvögel überhaupt.
Zur Story