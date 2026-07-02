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17+ Dinge, die du beim Sex und beim Fussballschauen um 05:00 Uhr morgens sagen kannst

Am Freitag in aller Herrgottsfrüh aufstehen und um 05.00 Uhr den Schweiz-Algerien-Match schauen? Seufz. Aber wenn wir schon beim Stöhnen sind ...

Mehr «Spass»

... fragen wir uns: Gibt es Dinge, die man sowohl beim Sex, als auch beim Fussball-Gucken am frühen Morgen sagen kann? Natürlich gibt es die. Hier eine Kostprobe:

«Schatz, wach auf, es geht los!»

«Das ist ein verdammt harter Start in den Tag»

«LATTENKNALLER!»

«Schrei nicht zu laut, die Nachbarn schlafen doch!»

«Hydration Break!!!»

«Hat es schon angefangen? 🥱»

«Auf das Finale bin ich gespannt!»

«Davor duschen oder danach?»

«Knapp am Abseits vorbei»

«Es braucht mehr Druck über die Mitte»

«Schon Abpfiff und es gab kaum Abschlüsse»

«Jeder Schuss ein Treffer»

«Die Kondition lässt zu wünschen übrig! Bei diesem lustlosen Rumgespiele geh ich lieber wieder schlafen»

«Wir sollten bald mal auswechseln!»

«INEEEEE, INEEEE!»

«JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!»

«Das nächste Mal lieber ohne den Ruefer»

Kommt dir sonst noch was, oder was Besseres, in den Sinn? Schreib es in die Kommentare!

Ja ja, ein paar der Beispiele könnte man auch nennen, wenn das Spiel nicht früh am Morgen ist. Aber so streng wollen wir jetzt nicht sein.

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(sim)