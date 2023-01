Nach Messi-Tattoo auf der Stirn: geht’s noch skurriler? 19 Mal «Ja»!

Da tätowiert sich doch tatsächlich einer «Messi» auf die Stirn. Auch wenn der kolumbianische Influencer das mittlerweile bereut, ein viraler Hit und viel Aufmerksamkeit waren ihm sicher.

Das Video zur Geschichte:

Video: watson/lucas zollinger

Dass er aber nicht der Erste ist, der auf die Idee kam, sich die Stirn zu tätowieren, beweisen die folgenden Fotos. Ob es einem nun gefällt oder nicht, viel klarer, kannst du ein Statement nicht setzen.

Manche kaufen Magnete von den Ländern, in denen sie waren und wiederum andere …

«Ripley’s Believe It Or Not!» ist ein US-amerikanisches Franchise, die sich mit Kuriositäten der Welt beschäftigt.

Wir sind uns nicht sicher, aber irgendetwas versucht er uns doch damit zu sagen.

Wäre sonst eigentlich ein schönes Bewerbungsfoto.

Viel findet man nicht über den Herrn, aber angeblich soll er 10'000 Dollar für das Tattoo bekommen haben.

Würdest du für 10'000 Dollar? Nein, nicht für 1 Million. Sicher, mir könnte man sogar weniger bezahlen. Hmmm... nicht «battelcam.com» aber definitiv «watson.ch»!

Er scheint immerhin sehr glücklich zu sein.

Auf der Stirn steht «Who dat?», also eine alternative Aussprache von «Who is that?» (=«Wer ist das?»).

Muss ein Amerikaner sein.

Immerhin hat sie keinen Platz verschwendet. Oder eben genau doch? 🤔

Ob das wirklich im Sinne Gottes ist?

Weil die Stirn allein auch zu langweilig wäre.

Und so schnell ist die Strassenseite gewechselt.

Das Tattoo passt irgendwie zum Gesamteindruck.

Manche sind von Messi Fan und manche eben von Drake.

Irgendwie ironisch, wenn sich jemand das Wort genial auf die Stirn tätowiert.

Mal ganz abgesehen vom Schreibfehler. «Genius» und nicht «Jenius».

Vielleicht ist er auch einfach nur ein Filmfan.

Falls du die Szene nicht kennst:

Der Gesichtsausdruck passt zum Motiv.

Immerhin gut kombiniert mit dem Wangen-Tattoo.

Ob er vom Energydrink Hersteller etwas für das Tattoo bekommen hat, ist nicht bekannt.

Obwohl sein Blick ja noch nett zu sein scheint, lässt die Kleidung anderes vermuten.

Auf seiner Stirn steht unter anderem; «Please Forgive Me If I Say Or Do Anything Stupid» (=«Bitte vergib mir, wenn ich etwas Dummes sage oder tue»). Es ist ein Bibelzitat.

Da hätten wir doch gerne den Beruf gewusst.

Die 420 ist ein bekannter Code aus der Kifferszene.

Okay, bei ihm sähe es auch skurril aus, wenn die Stirn NICHT tätowiert wäre.

Macht ihn das Tattoo jetzt zutraulicher oder eben genau nicht?

Bonus:

Auch wenn die Stirn nicht tätowiert ist, kann es irritierend wirken:

