Danke für nichts! 12 Probleme, die wir nur wegen Smartphones, Computer und Co. haben

Spass

Native

Digitalisierung: 12 Probleme, die wir ohne Smartphone und PC nicht hÀtten



Danke fĂŒr nichts! 12 Probleme, die wir nur wegen Smartphones, Computer und Co. haben

PrÀsentiert von

So viel Luxus die neue Technologie uns auch beschert, so birgt sie auch ihre TĂŒcken. Und eröffnet so Problemfelder, von denen wir einige Jahrzehnte zurĂŒck nicht mal zu trĂ€umen gewagt hĂ€tten.

Bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

Gleich geht's weiter mit den Luxus-Problemen unserer Zeit, vorher ein kurzer Werbe-Hinweis:

Wieder einmal das Passwort vergessen? BRACK.CH kennt die Lösung: Windows Hello. Denn mit der passwortfreien Anmeldung von Windows Hello lassen sich Windows-GerĂ€te schnell und sicher anhand Gesicht, Fingerabdruck oder eines BegleitgerĂ€tes entsperren. Windows Hello – du bist das Passwort!

Jetzt die «future-proof»-Features entdecken >>

Und nun zurĂŒck zur Story ...

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

Verbinden, kreativ werden, bequem machen Die neuen Surface sind da! Geniesse die Vorteile von Notebook und Tablet vereint in einem GerĂ€t mit dem neuen Microsoft Surface Pro 7, entscheide dich mit dem neuen Surface Laptop 3 fĂŒr ein ausdauerndes und leichtes Notebook mit 13,5" oder 15"-Touchdisplay oder entdecke die grenzenlose KonnektivitĂ€t mit dem beinah randlosen Touchscreen vom Surface Pro X.

Jetzt entdecken >>

Abonniere unseren Newsletter