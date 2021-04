Spass

Native

13 Situationen, die du nur verstehst, wenn du Videospiele gamst



13 Situationen, die du nur verstehst, wenn du der beste Gamer der Welt bist

Präsentiert von

Wie schnell doch die Zeit vergeht, wenn man sich virtuell in einer anderen Welt herumtreibt. Dabei kommt es nicht selten vor, dass man sich selber von einer ganz neuen Seite kennenlernt. Aber keine Angst, du bist da nicht allein!

Man mag von Videospielen halten, was man will, aber es ist schwer zu bestreiten, dass sie uns bei Bedarf Eskapismus allererster Güte ermöglichen. Dabei ist völlig egal, ob man seinen Ausgleich in Storymodes, Online oder Survival-Abenteuern sucht. Und auch wenn Videospiele in gesundem Mass konsumiert werden, so geht es meist nicht lange, ehe man sich selber von einer neuen Seite kennenlernt.

Bin ich immer so ungeduldig? Woher kommt plötzlich dieser Ehrgeiz? Wieso macht mich das wütend? – die Liste wird mit beinahe jeder Spielminute länger. Und dabei sind wir nicht alleine. Wetten, du wirst dich in den folgenden 13 Situationen wiedererkennen? (Vorausgesetzt natürlich, dass du tatsächlich der/die beste Gamer*in der Welt bist! 😉)

Bild: watson / imgflip

Bild: watson / imgflip

Gleich geht's weiter mit den Gamer-Memes, vorher ein kurzer Werbehinweis:

Lust auf Zocken im Kino?

Mehr dazu >> Beim Grand Final der Swisscom Hero League am 8. Mai 2021 hast du die Chance, einen kompletten Kinosaal in einem blue Cinema für dich und deine neun Freunde zu gewinnen.

Und nun zurück zur Story ...

Bild: watson / imgflip

Bild: watson / imgflip

Bild: watson / imgflip

Bild: watson / imgflip

Bild: watson / imgflip

Bild: watson / imgflip

Bild: watson / imgflip

Bild: watson / imgflip

Bild: watson / imgflip

Bild: watson / imgflip

Bild: watson / imgflip

Die besten E-Sportler der Schweiz in der Swisscom Hero League

Mehr dazu >> Sei dabei, wenn im Grand Final am 8. Mai in Clash Royale, League of Legends und Counter Strike: Global Offensive die Sieger gekürt werden. Es lohnt sich, die Finalspiele live zu verfolgen: Im Stream werden tolle Preise zu gewinnen sein!

Noch mehr rund ums Thema Gaming:

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Retro-Geschenke, die du früher immer haben wolltest So haben deine Kollegen endlich eine Chance gegen dich Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter