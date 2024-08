Polizeieinsatz am Leutschenbach in Zürich

So feiern Kamala-Harris-Anhänger Trumps Katastrophen-Pressekonferenz

Donald Trumps Pressekonferenz vom Donnerstag brachte wenig Neues, dafür viel Häme von der Gegenseite. Eine Auswahl der besten Reaktionen.

Es ging alles ganz schnell. Am Donnerstag lud US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump zu einer Pressekonferenz noch am selben Tag. Medienschaffende fanden sich also um 14 Uhr Ortszeit in Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida ein.