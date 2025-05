gif: instagram

Wie geht es dem «Flying Guy»? So läuft ein Cheese Rolling tatsächlich ab

Alljährlich treffen sich die mutigsten Männer und Frauen der Welt an einem steilen Hang im Westen Englands und riskieren Kopf und Kragen, um einem Käselaib hinterherzurennen. Dieses Jahr ging ein besonders spektakulärer Lauf viral.

Bestimmt habt ihr ihn gesehen:

The Flying Guy nennt man ihn.

Inzwischen ist er zu einem veritablen Meme avanciert.

Okay ... hier gibt es ein paar Sachen, die du wissen musst:

Das Wichtigste zuerst:

Wie geht es dem Flying Man?

Ist er verletzt? Und falls ja, wie schwer? Nun, wir wissen es nicht. Augenzeugen erzählen, er habe versucht, aus eigener Kraft weiterzulaufen. Er sei «widerwillig» von Sanitätern weggeführt worden, wie MailOnline berichtet.

Ein weiterer Teilnehmer sagte gegenüber der Zeitung «The Sun»: «Ich habe mitbekommen, dass er nachher im Pub war. Einige Leute mussten mit Verletzungen ins Spital gebracht werden, aber er gehörte nicht dazu.»

Und wer ist er?

Noch kennen wir die Identität des Flying Man nicht. Bekannt ist lediglich, dass er sich für das Rennen in einem schwarzen Umhang kleidete und sich The Cheese Wizard nannte.

MailOnline zitiert einen anderen Teilnehmer, der mit dem «Käse-Hexer» vor dem Rennen gesprochen hat: «Ich glaube, die Rückwärtssaltos waren absichtlich. Oben am Hügel wirkte er total aufgedreht. So ein crazy Typ, halt. Er erzählte mir auch, dass er letzte Woche eine Hochzeit gecrasht hat. Ich glaube nicht, dass er hier aus der Gegend ist – er sagte, er möge Käse nun mal.»

Die andere grosse Frage, die sich stellt: Was ... zum Geier? Und weshalb, um Himmels willen? Die Antwort darauf lautet:

The Cooper's Hill Cheese Rolling – das musst du wissen:

Das Cooper’s Hill Cheese Rolling and Wake bei Brockworth in der Grafschaft Gloucestershire findet jährlich am Montag des Spring Bank Holiday statt. Bei diesem uralten Brauch geht es darum, einem Laib Double-Gloucester-Käse hinterherzurennen, der einen unglaublich steilen Hügel herunterrollt. Als gesichert gilt, dass diese Tradition seit 200 Jahren durchgeführt wird. Doch angeblich soll sie bis auf die Römerzeit zurückgehen. Es soll dabei um Weiderechte gegangen sein.

Bild: keystone

Die Rennen finden in mehreren Runden statt. Jeweils der schnellste Mann und die schnellste Frau gelten als Sieger.

Eigentlich ginge es darum, den Käselaib zu fangen, aber ...

... das hat noch niemand geschafft. Das geht eh nicht: Das Ding ist bis zu 110 km/h schnell, wenn es unten am Hügel ankommt.

Wie gefährlich ist es?

Saugefährlich. Ich war vor einigen Jahren dort (als Zuschauer, nicht als Teilnehmer) ...

... und bereits bei unserer Ankunft wurde die erste Person auf einer Bahre weggetragen. Während unserer rund zwei Stunden vor Ort folgten noch zwei weitere Tragbahren-Episoden. Ich erinnere mich, dass die Siegerin des Frauenrennens in jenem Jahr einen ähnlich spektakulären «Flug» hinlegte wie der heurige Cheese Wizard. Sie brach sich das Schlüsselbein.

Video: watson/Oliver Baroni

Im Jahr 2023 erfuhr die Siegerin des Frauenrennens erst im Sanitätszelt von ihrem Sieg, da sie bewusstlos ins Ziel gekommen war. 1993 wurden bei dem Rennen 15 Menschen verletzt, vier davon schwer.

Dieses Jahr war's etwas krasser, weil ...

... es wochenlang nicht geregnet hatte, und deshalb der Hügel beinhart war. Oft ist der Hügelgrund feucht und somit einiges weicher.

Der Gewinner der Männerläufe, der deutsche YouTuber Tom Kopke: «Dieses Jahr war der Boden unglaublich hart.» Bild: keystone

Ava Sender Logan, Gewinnerin der Frauenläufe 2025: «Der Weg nach unten kam mir ziemlich lang vor. Doch dann bekam ich einen Schlag auf den Kopf und ich wusste – ich bin unten. Mir geht es gut.» Bild: keystone

Fotos von der diesjährigen Veranstaltung zeigen eine Rettungshubschrauberlandung auf einem nahe gelegenen Feld und einen weiteren Teilnehmer, der auf einer Trage weggebracht wird.

Es ist KEIN offizieller Sportanlass.

Um ein weitverbreitetes Missverständnis auszuräumen: The Cooper's Hill Cheese Rolling ist kein offizieller Anlass.

Bild: officialcheeserolling.com

2010 verbot der damalige Polizeichef der Grafschaft die Veranstaltung aufgrund Sicherheitsbedenken. In der Folge sah er sich mit heftigstem Widerstand konfrontiert, so beliebt ist die Tradition bei Lokalbevölkerung und Besuchern zugleich. Auch der (etwas absurde) Ansatz, den Käsehersteller haftbar zu machen für eventuelle Verletzungen der Teilnehmer, wurde abgeschmettert.

Bild: keystone

Stattdessen hat man eine pragmatische Lösung gefunden: Der Event findet statt – aber inoffiziell. Will heissen: Es ist eine Megasause, die etliche Besucher aus aller Welt anzieht, aber ein definierter Veranstalter existiert schlicht nicht. Genaue Angaben darüber, wo und wann was abgeht, findet man im Web nur schwierig. Es heisst lediglich, die ersten Läufe würden so um 12 Uhr beginnen. Ausserdem steht ein Disclaimer: Mitmachen auf eigene Gefahr.

Bild: officialcheeserolling.com

Die Organisation des Events ist nur sehr locker definiert und wird von örtlichen Freiwilligen erledigt. Vor Ort ist die Verkehrspolizei anwesend, um Besucher zu den Parkplätzen zu loten (den Hügel selbst erreicht man zu Fuss), nicht aber als Security. Krankenwagen- und Notfalldienste werden von örtlichen Spitälern bereitgestellt. Am Fuss des Hügels werden Teilnehmer von den strammen Männern des örtlichen Rugby-Teams eingefangen.

«OMG, es ist so mittelalterlich!»

So die spontane Reaktion meiner amerikanischen Freundin nach dem ersten Vorlauf der Männer – womit sie unbewusst genau den Kern der Sache traf:

Bild: keystone

Das Cheese Rolling ist ein uriges Spektakel, das eine sonderbare Kombination von Komik und Gefahr bietet, die in dieser Form tatsächlich historisch wirkt. Denn einerseits ist es unvorstellbar gefährlich (Teilnehmer riskieren schwerste Verletzungen, potenziell gar tödliche), andererseits ist es zum Brüllen lustig. Als Zuschauer pendelt man stets zwischen einem Lachanfall und Todesangst.

Bild: keystone

Ausserdem ist es auch eines dieser Most British Things Ever. Jene einzigartige Kombination aus Exzentrik, Tradition und absoluter Albernheit. Am Cooper's Hill Cheese Rolling wird Spass höher als Vernunft gewichtet und damit ein Community-Event erster Güte erschaffen. Nirgends wirst du ein wohlwollenderes Publikum erleben als am Rand des Cooper's Hill in Gloucestershire. Nirgends wirst du mehr Spass haben, als wenn du nachher im Pub in Brockworth mit einem der Sieger ein paar Biere hebst.