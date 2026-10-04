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BILDER: So verschieden sind Ampelmännchen aus aller Welt

The Walking Men Worldwide project by Maya Barkai has collected images of traffic icons from around the world, presenting them on posters but also as urban installations at human scale. https://www.in ...
Bild: instagram

So verschieden sind Ampelmännchen aus aller Welt

04.10.2026, 14:5604.10.2026, 14:56
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Ampelmännchen – ihr kennt sie: die Fussgängersignale einer Ampel, die in der Rotphase das Sinnbild eines stehenden und in der Grünphase das Sinnbild eines gehenden Fussgängers zeigen. So sehen die meisten davon in der Schweiz aus …

Schweizer Fussgängerampel. Ampelmännchen. https://www.youtube.com/watch?v=macgfocq_EU
Bild: youtube/ampelfreund

... was übrigens der EU-Norm entspricht.

Aber Norm hin oder her – alleine schon in der Europäischen Union hat sich ein breites Spektrum unterschiedlicher Darstellungsformen entwickelt …

The Walking Men Worldwide project by Maya Barkai has collected images of traffic icons from around the world, presenting them on posters but also as urban installations at human scale. https://www.in ...
Bild: instagram

… und blickt man gen Übersee, ist die Vielfalt noch grösser.

The Walking Men Worldwide project by Maya Barkai has collected images of traffic icons from around the world, presenting them on posters but also as urban installations at human scale. https://www.in ...
Bild: instagram

Nur schon die Bezeichnung «Ampelmann» ist oftmals falsch, denn vielerorts ist das Symbol einer weiblichen Person Standard. In Bogotá, der Hauptstadt Kolumbiens, fand eine Abstimmung statt, um der neuen Ampelfigur einen Namen zu geben. Gestatten, Prudencia:

pedestrian traffic light bogota colombia &quot;prudencia&quot;
Bild: Shutterstock

Weltweit bekannt ist etwa der Berliner Ampelmann:

Rote Ampel vor dem Brandenburger Tor, Berlin, Oktober 2025 Deutschland, Berlin, Oktober 2025, rotes Ampelm�nnchen vor dem Brandenburger Tor, Quadriga, rote Fussg�ngerampel, rotes Licht, Symbolfoto Ref ...
Bild: www.imago-images.de

Ost-Ampelmännchen heisst er, wurde er doch 1961 in der damaligen DDR konzipiert. Dort, im Arbeiter- und Bauernparadies, trug der Ampelmann Hut, hatte einen auffällig eiligen Gang und versuchte zudem, andere am Weitergehen zu hindern, indem er seine Arme ausstreckte:

Gr�nes Ampelm�nnchen, Ampelsymbol aus DDR Zeiten. Heute wird das Ampelm�nnchen in vielerlei Dekors als Souvenir gehandelt. Foto:Winfried Rothermel *** Green Ampelm�nnchen, traffic light symbol from GD ...
Bild: www.imago-images.de
Ampel mit Rotem Ampelmaennchen, Berlin. *** Traffic light with red traffic light, Berlin
Bild: www.imago-images.de

Derart beliebt ist dieses Symbol, dass es längst zum Tourismusmarketingprodukt avanciert ist.

Ampelmännchen als Postkarte im Laden - Ampelmann - in den Hackeschen Höfen in Berlin
Bild: imago

Aber wieso nur alleine unterwegs? In Linz in Österreich gibt's Pärchen:

Ampelp�rchen in Linz Linz THEMENBILD - Ampelpaerchen an der Mozartkreuzung in Linz, Aufgenommen am 10. Oktober 2016 // A traffic light at the Mozart crossroads in Linz, Austria pictured on 2016/10/10. ...
Bild: imago stock&people
Ampelp�rchen in Linz Linz THEMENBILD - Ampelpaerchen an der Mozartkreuzung in Linz, Aufgenommen am 10. Oktober 2016 // A traffic light at the Mozart crossroads in Linz, Austria pictured on 2016/10/10. ...
Bild: imago stock&people

Einige sind gleichgeschlechtliche Paare, wie hier in Wien

Wien, �sterreich. 6. Dezember 2023. Rotes lesbisches Ampelfrauen-P�rchen im Abschnitt Eine wachsende Stadt: Geschichten der Gegenwart im neu wiederer�ffneten Wien Museum, Ausstellung Wien. Meine Gesch ...
Bild: www.imago-images.de
Wien, �sterreich. 6. Dezember 2023. Gr�nes lesbisches Ampelfrauen-P�rchen im Abschnitt Eine wachsende Stadt: Geschichten der Gegenwart im neu wiederer�ffneten Wien Museum, Ausstellung Wien. Meine Gesc ...
Bild: www.imago-images.de

… oder wiederum in Linz:

Ampelp�rchen in Linz Linz THEMENBILD - Ampelpaerchen an der Mozartkreuzung in Linz, Aufgenommen am 10. Oktober 2016 // A traffic light at the Mozart crossroads in Linz, Austria pictured on 2016/10/10. ...
Bild: imago stock&people

Eine Idee übrigens, die etwa auch in Frankfurt – hier anlässlich des Christopher Street Day – umgesetzt wurde …

News Bilder des Tages Anl舖slich des CSD Christopher Street Day hat die Stadt Frankfurt als erste Stadt Deutschlands dauerhaft gleichgeschlechtliche Ampelpersonen an einer Fuﾟg舅gerampel an der Konstabl ...
Bild: imago

… oder in Madrid.

Bilder des Tages Spain: New pedestrian crossing lights Madrid city council has installed the first pedestrian crossing lights of equality with the image of man or woman and man-woman couple and inclus ...
Bild: imago

Derweil, in Utrecht in den Niederlanden, ist es Kinderbuchfigur Miffy (Nijntje im niederländischen Original), die Warten und Gehen signalisiert.

Miffy traffic lights in Utrecht, Netherlands. Or &quot;Nijntje&quot; as she&#039;s called.
Bild: shutterstock
Miffy traffic lights in Utrecht, Netherlands. Or &quot;Nijntje&quot; as she&#039;s called.
Bild: shutterstock

In Mainz gibt's selbstredend die Mainzelmännchen, …

Rote Fussgänggerampel mit Mainzelm舅nchen leuchtet in der Innenstadt von Mainz, Rheinland Pfalz, Deutschland *** Red pedestrian traffic light with Mainzelm舅nchen shines in the city center of Mainz, Rhi ...
Bild: www.imago-images.de
Grüne Fussgängerampel mit Mainzelmännchen leuchtet in der Innenstadt von Mainz, Rheinland Pfalz, Deutschland *** Green pedestrian traffic light with Mainzelmännchen shines in the city center of Mainz, ...
Bild: www.imago-images.de

… in Barcelona die Comicfiguren Mortadelo y Filemón, auch bekannt als ...

El semáforo de Mortadelo y Filemón ya es una realidad en Barcelona. El primero de los cuatros semáforos que se colocarán está en el cruce de la Calle Treball con Concili de Trento, en el distrito de S ...
Bild: facebook

Clever & Smart.

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In Irapuato, Mexiko zeigen die Ampeln Erdbeeren:

Traffic lights in Irapuato, Mexico have strawberries. https://www.reddit.com/r/eastereggs/comments/194ktas/the_traffic_lights_in_my_hometown_have/#lightbox
Bild: reddit

In Trier, Deutschland, zeigen die Fussgängerampeln den bekanntesten Sohn der Stadt: Karl Marx.

This traffic light in Trier, Germany with Karl Marx on it https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/jgitme/this_traffic_light_in_trier_germany_with_karl/
Bild: reddit

In Odense, Dänemark, ist es Hans Christian Andersen:

Hans Christian Andersen Traffic lights in Odense, Denmark https://www.reddit.com/r/europe/comments/aldm5o/traffic_lights_of_odense_feat_hans_christian/
Bild: reddit

Andernorts in Dänemark, in der Hafenstadt Aarhus, gibt's Wikinger:

Pedestrian green traffic light with a viking in Aarhus, Denmark, Aarhus, Denmark - August 6, 2020: Pedestrian green traffic light with a viking in Aarhus, Denmark
Bild: imago
Aarhus, Denmark - August 6, 2020: Pedestrian red traffic light with a viking in Aarhus, Denmark
Bild: imago

Und in München hat man den Pumuckl:

Bayern, Pumuckl Ampeln in M�nchen Kobold Ampel Muenchen 06.02.2025 Liebig -Trifft -Wagmuellerstrasse - kleine Kobold Ampel Illustration Enthuellung Muenchen *** Kobold traffic light Munich 06 02 2025 ...
Bild: www.imago-images.de
Erste Pumuckl-Ampel wurde heute eingeweiht, M�nchen, 6. Februar 2025 Deutschland, M�nchen, 6. Februar 2025, M�nchens erste Pumuckl-Ampel wurde heute enth�llt, steht an der Kreuzung Liebigstra�e, Trift ...
Bild: www.imago-images.de

Manche Städte wechseln ihre Ampelsymbole je nach Jahreszeit. Während der Adventszeit gibt's rund um den Weihnachtsmarkt in Hannover in Deutschland Rentiere, …

News Themen der Woche KW48 News Bilder des Tages Hannover, Weihnachtsmarkt die Fu�g�nger Ampeln zum Weihnachtsmarkt an der Marktkirche, haben dieses Jahr ein Rentier als Ampelm�nnchen f�r gr�n, . *** ...
Bild: imago stock&people

... während in Innsbruck in Österreich dem Bergsport gehuldigt wird.

Skier pedestrian traffic lights in Innsbruck, Austria. https://www.reddit.com/r/europe/comments/al5y0z/traffic_lights_in_innsbruck_austria/#lightbox
Bild: reddit

In Duisburg im Ruhrgebiet sind Ampelmännchen als Bergmann mit Grubenlampe dargestellt:

rote und gruene Fussgaengerampel, Ampelmaennchen als Bergmann mit Grubenlampe, Deutschland, NRW, Ruhrgebiet, Duisburg red and green pedestrian lights, little traffic-light men in shape of a miner with ...
Bild: www.imago-images.de
rote und gruene Fussgaengerampel, Ampelmaennchen als Bergmann mit Grubenlampe, Deutschland, NRW, Ruhrgebiet, Duisburg red and green pedestrian lights, little traffic-light men in shape of a miner with ...
Bild: www.imago-images.de

In Çanakkale in der Türkei, nahe dem antiken Troja, gibt das Trojanische Pferd die Verkehrssignale.

Çanakkale, Turkey – Trojan Horse Traffic lights https://www.facebook.com/photo/?fbid=1339473274877340&amp;set=a.597807072377301
Bild: facebook

In Hamburg derweil, nahe den Hamburger NDR-Standorten, bekamen die Fussgängerampeln einen «Sesamstrasse»-Makeover:

Ampeln f鯝 die Sesamstraﾟe am 13.01.2026 in Hamburg Ernie und Bert werden zu Ampelm舅nchen. Die Fuﾟg舅gerampeln Nahe der Hamburger NDR Standorte bekommen ein entsprechendes Sesamstraﾟen-Makeover. Ab sofo ...
Bild: www.imago-images.de

Dort gilt: Bei Bert bleibst du stehen, bei Ernie kannst du gehen.

Ampeln f鯝 die Sesamstraﾟe am 13.01.2026 in Hamburg Ernie und Bert werden zu Ampelm舅nchen. Die Fuﾟg舅gerampeln Nahe der Hamburger NDR Standorte bekommen ein entsprechendes Sesamstraﾟen-Makeover. Ab sofo ...
Bild: imago

Kennt ihr noch weitere ungewöhnliche Ampelmännchen?
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Entwürfe für die ersten Fussgängerstreifen der Schweiz
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Entwürfe für die ersten Fussgängerstreifen der Schweiz
Die Streifen sollten die Personen auf die rechte Seite leiten. (bild: schweizerisches bundesarchiv)
quelle: schweizerisches bundesarchiv
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