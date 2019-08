Spass

Leben in der Schweiz: So wären wir endlich zufrieden



7 Situationen, in denen Herr und Frau Schweizer endlich zu 100 Prozent zufrieden wären

Lino Haltinner, Angelina Graf Lino Haltinner Folge mir Entfolgen Angelina Graf

Geben wir es zu: So ganz ganz einfach sind wir Schweizer schon nicht zufrieden zu stellen. Und ganz vielleicht regen wir uns auch manchmal ein bisschen zu schnell auf. Darum hier eine Welt, in der wir uns endlich mal so richtig wohl fühlen würden.

Video: watson/Lino Haltinner

