Hitu seit der Titel scho alles, was gseit wärdu müäss. Vil Spass!

Aber zuerst noch das Titelbild:

Das sollte es beinhalten:

Giraffe mit Storchennest am Kopf

So soll das Werk heissen:

Afrikanische Tramper Störche



Die Idee kam von:

unbekannt



Und hier ist es:

bild: watson/shutterstock

Du hast eine bessere Idee für das Titelbild? Lass es mich wissen!

Endlich wieder Mittwoch!

bild: internet

Recht hat er, der Kermit.

Ich hasse es, wenn ältere Menschen sagen: «Du bist zu jung, um müde zu sein.» Also gut, Margarete, du bist zu alt, um zu leben, aber hier sind wir nun …

Jeder hat seine Schwächen.

Ich bin schrecklich im Abschiednehmen.

«Hallo.»

Wohl doch nicht so wunderbar.

Wie heisst es so schön: Beurteile einen Kuchen nicht nach seinem Äussern … oder so ähnlich.

Beschreibe dich selbst mit einem Bild.

Ich:



Schmuddeldump.

[Das übersetze ich nicht …]

¯\_(ツ)_/¯

Mein Schutzengel, als er mir zugewiesen wurde.

Wir alle kennen diesen Blick.

Ich, wie ich auf die Essiggurke auf deinem Teller starre … und mich frage, ob ich sie haben kann.

Ich lieb’s einfach!

Wie macht Pete das nur?

Ben Affleck, nein!

Ja, das war Amerika mal ...

Ein McDonald's im Jahr 1983: Wir waren einmal ein Land. Ein richtiges Land.

Schick es deiner Kollegin.

100 nette Jungs & 1 böser Junge.

«Die Geschichte meines Lebens.»

Das Meme tut so gut.

Stell dir vor, du hasst mich und ich sitze zu Hause und esse so Chips:

Oder Google.

Eminem: Seine Handflächen sind schweissnass, die Knie schwach, die Arme sind schwer.

WebMD: Krebs!

Dabei sicherheitshalber immer Lächeln.

Wenn mich jemand aus der Ferne grüsst und ich meine Brille nicht trage: Nur Gott weiss, wer du bist.

Wirklich eine super Verbildlichung.

So fühlt es sich an, in seinen 30ern in einen Club zu gehen.

Der Titel des Buches ist «Ist mein Kind dumm?»

«Ich bin 59 Jahre alt und habe dies gerade bei den Sachen meiner Mutter gefunden …»

«Du hast 50 Jahre gebraucht, um es zu finden, also …»



Der geht raus an alle «Herr der Ringe»-Fans.

«Die Dinge mögen jetzt schwierig sein, aber es gibt immer ein Licht am Ende des Tunnels.»

Das Licht am Ende des Tunnels:

Bitte merkt euch das alle.

Ich bin wach … bitte respektieren Sie meine Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit.

Kein klassisches Meme, aber trotzdem witzig:

Wer kennt’s?

Ich, wie ich aufmerksam auf die Speisekarte schaue (ich nehme wieder Chicken Tenders).

Hihihihi ...

Damit du heute auch noch etwas gelernt hast:

Die Nachtsichtbrille wurde 1939 erfunden.

Soldaten vor 1939:

Immerhin ist es nicht einfach verschwunden.

Kind: (schluchzend) Mit meinem Spielzeug ist etwas passiert, Papa! Es macht keine Geräusche mehr!

Du:

Ach, die guten, alten 90er.

XXXL-Kleider.

Dicke Menschen.

Skater.​

Immer diese scheinheiligen zwei Minuten.

Wenn du eine kostenlose Probe nimmst und so tust, als ob du dich für das Produkt interessierst.

Bei mir landen einige davon immerhin im PiDi.

Screenshots, die ich nie benützen werde.

Mein Handy.



Du kannst nicht sagen, dass es nicht so ist.

Weibliche Vögel. Männliche Vögel.

Wir können zwar nicht verifizieren, ob es wirklich echt ist, aber zutrauen würden wir es ihnen.

Die Amerikaner wurden gebeten, den Iran auf der Landkarte zu erkennen.

Das ist so zutreffend ... 🥰

POV: Besuch bei der Grossmutter.

Das war’s für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.



Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Sergio

Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi» Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist. Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42, § Q1.

