Willkommen Frühling … oder auch nicht. Denn wir alle wissen, es ist besonders am Anfang mühsam, wenn die Achterbahnfahrt des Wetters beginnt. Am Morgen kann es noch winterlich kalt sein, und am Abend auf dem Nachhauseweg trägst du deine Jacke schwitzend im kurzen T-Shirt nach Hause.

Aber sei's drum, es könnte auch schlimmer sein. Zum Beispiel dann, wenn du Heuschnupfen hast …

Was, wenn du atmen willst, aber Gott sagt: Pollen!

Bild: watson/imgflip

Es ist Frühling und das bedeutet, wir alle werden diese nervenden Wesen wieder sehen.

bild: watson/imgflip

Da ist man ja richtig froh, wohnt man in der Stadt.

Väter um 7.59 Uhr am Samstag.

Sie sind zurück!

Ein Wortspiel.

Die ehemals gefrorene Hundescheisse.

Ich, wie ich den Sonnenschein nach einem langen Winter geniesse.



Aufgewacht mit 1,5 geschlossenen Nasenlöchern und jetzt niese ich mir den Kopf weg. Ich wollte euch nur alle wissen lassen, die Pflanzen machen uns das Leben wieder zur Hölle (sinngemäss).

Wie ich dachte, dass ich am ersten Frühlingstag aussehen würde und wie ich wirklich aussehe …

Ein englisches Wortspiel.

Weil es ganz sicher noch mindestens einmal schneien wird …

Es ist Frühling.

Nein!



Wenn man innerlich tot ist, aber die die Sonne schenkt dir eine flüchtige Freude.

Bild: watson/imgflip

Der Übergang von der Wintersonnenwende und Frühlingstagundnachtgleiche.

Wenn du merkst, dass in vier Tagen Frühling ist und du immer noch deine Winterfigur hast.

Warum der März nervt.

Meine Füsse am Morgen.

Meine Füsse am Nachmittag.



Im Frühling geht es darum, eine Stunde früher aufzuwachen, damit die Allergietablette wirkt, bevor man das Haus verlässt.

Es ist 18.00 Uhr und draussen immer noch ein bisschen hell. Frühling, bist du das?

Wenn die saisonale Depression noch nicht ganz abgeklungen ist, aber es technisch gesehen der erste Tag des Frühlings ist.

Wenn die Sonne bei +7 (Grad) im März auf dich trifft.

bild: watson/imgflip

Auf halbem Weg in den April.

Ich: Kann ich meine Wintersachen wegpacken?

Frühling: Nein!

Freust du dich auf den Frühling? Lol, ich mich auch, Bro.

(smi)