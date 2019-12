Spass

Wirtschaft

Versuche, 55 Milliarden Franken auszugeben



Bild: Giphy

Der reichste Schweizer besitzt 55 Milliarden: Versuche mal, so viel Geld auszugeben

Die reichsten Schweizer sind die Mitglieder der Ikea-Familie. Sie besitzen laut «Bilanz» insgesamt ein Vermögen von 55 Milliarden Franken. Angenommen, du hättest so viel Geld – was würdest du damit kaufen?

Die Reichen in der Schweiz werden immer noch reicher. Jedes Jahr gibt das Wirtschaftsmagazin Bilanz die 300 reichsten Schweizer und Schweizerinnen bekannt. Unangefochten an der Spitze stehen nach wie vor die Nachkommen des verstorbenen Ikea-Gründers Ingvar Kamprad. Sie haben ein Vermögen von 55 Milliarden Franken.

Angenommen, du wärst im Besitz dieser 55 Milliarden. Wie würdest du sie ausgeben? Wir haben dir einige Vorschläge zusammengestellt.

CHF Total deiner Einkäufe:

CHF

Eine weitere Idee von meinem Chef einem anonymen Redaktionsmitglied war es übrigens, in Win-for-Life-Lose zu investieren. Angenommen, man würde also davon eine gesamte Auflage von 1.5 Millionen Losen à 5 Franken kaufen, könnte man sich (nach einem halben Jahr ununterbrochenem Lose-Aufrubbeln) an Gewinnen im Wert von knapp 4.2 Millionen Franken erfreuen (Details dazu hier).

Der Einkaufspreis der Lose wäre allerdings bei 7.5 Millionen Franken. Kein wirklich lohnenswertes Geschäft also – ausser man hat Mühe damit, sein Vermögen nicht auf einen Schlag zu verprassen. Da könnte die staffelweise Ausschüttung jeden Monat allenfalls helfen...

Was würdest du mit 55 Milliarden Franken anstellen?

Abonniere unseren Newsletter