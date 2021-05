Sport

NHL: watson tippt die Stanley-Cup-Playoffs 2021 – Teil 1



bild: imago, watson

Analyse

Geht die McDavid- und Matthews-Show weiter? watson tippt die Stanley-Cup-Playoffs

Bereits in der Nacht auf Sonntag beginnen in der NHL die Stanley-Cup-Playoffs. Im ersten Teil der Vorschau analysieren wir die Serien in der North und der East Division.

Die spezielle Corona-Regular-Season in der NHL mit nur 56 Partien ist vorbei. Nun folgen noch fast normale Playoffs – mit einer Ausnahme. Eine Durchmischung der Divisions gibt es erst ab den Stanley-Cup-Halbfinals. Das bedeutet: Die ersten zwei Playoff-Runden werden, genau wie die Regular Season – ausschliesslich innerhalb der Division gespielt. Das heisst auch, dass es wieder einmal eine kanadische Mannschaft unter den besten vier Playoff-Teams geben wird.

Heute blicken wir auf die Playoff-Paarungen der kanadischen North Division und der East Division und sagen, wer als Favorit in die jeweiligen Serien geht.

Maple Leafs – Canadiens

Zum ersten Mal seit 1979 treffen die beiden Erzrivalen wieder einmal in einer Playoff-Serie aufeinander. Die Leafs sind dabei als Sieger der North Division gegen das viertplatzierte Montreal zu favorisieren. Aber man darf die «Habs» nicht unterschätzen.

Vorteile Toronto:

Toronto hat offensive Starpower mit Auston Matthews, Mitch Marner und John Tavares. Matthews war mit 41 Treffern der mit Abstand beste Torschütze der Regular Season.

Anders als letztes Jahr haben die Leafs eine gute Saison gespielt und nehmen den Schwung in die Playoffs mit.

Die Verteidigung ist besser besetzt als in den Jahren zuvor.

Insgesamt verfügt Toronto über ein breiteres und besser ausbalanciertes Kader als Montreal und kann auf die Routine von Jason Spezza, Joe Thornton und Wayne Simmonds zählen.

Vorteile Montreal:

Die Canadiens haben das bessere Unterzahlspiel als die Leafs. Zudem war das Powerplay von Toronto zuletzt schwach.

In Toronto herrscht Unsicherheit bei den Goalies. Die designierte Nummer 1 Frederik Andersen ist wieder fit, aber spielt der Däne auch? Eigentlich hat Jack Campbell mehr überzeugt.

Goalie Carey Price ist längst nicht mehr so dominant, wie zu seinen besten Zeiten. In einer Playoffs-Serie kann er aber immer noch zu Höchstform auflaufen.

Regular-Season-Bilanz:

7:3 Siege für die Toronto Maple Leafs

Spielplan Playoffs:

21. Mai, 1.30 Uhr (MEZ): Toronto – Montreal

Toronto – Montreal 23. Mai, 1 Uhr: Toronto – Montreal

Toronto – Montreal 24. Mai, Zeit unbekannt: Montreal – Toronto

Montreal – Toronto 25. Mai, Zeit unbekannt: Montreal – Toronto

Montreal – Toronto Evtl. 27. Mai, Zeit unbekannt: Toronto – Montreal

Toronto – Montreal Evtl. 29. Mai, Zeit unbekannt: Montreal – Toronto

Montreal – Toronto Evtl. 31. Mai, Zeit unbekannt: Toronto Montreal

watson-Tipp:

Toronto gewinnt endlich mal wieder eine Playoff-Serie und setzt sich in fünf Spielen durch.

Oilers – Jets

Nicht das «Battle of Alberta», sondern das «Battle of the Prairies» ist das zweite kanadische Playoff-Duell. Edmonton, am westlichen Rand der kanadischen Prärie gelegen, trifft auf Winnipeg, das am östlichen Ende liegt. Aufgrund des Saisonverlaufs und insbesondere der jüngeren Form (Winnipeg gewann von den letzten zehn Spielen nur zwei), sind die Oilers zu favorisieren.

Vorteile Edmonton:

Die Oilers haben Übermensch Connor McDavid (mehr als 100 Punkte in 56 Spielen) und Leon Draisaitl, der ähnlich gefährlich ist, wie sein genialer Sturmpartner.

Wenig überraschend haben die Oilers so auch das gefährlichste Powerplay der Liga – und auch das Unterzahlspiel ist besser als bei den Jets.

Edmonton hat sich im Lauf der Saison immer mehr gesteigert und ist deutlich besser in Form als Winnipeg.

Vorteile Winnipeg:

Connor Hellebuyck ist einer der besten Torhüter der Liga und kann in einer Playoff-Serie ein entscheidender Faktor sein.

Winnipeg hat nichts zu verlieren und kann komplett ohne Druck aufspielen.

Schweizer in der Serie:

Bei den Edmonton Oilers dürfte auch Gaëtan Haas im Einsatz stehen. Der Center war zuletzt noch verletzt, sollte rechtzeitig auf die Playoffs aber wieder gesund sein. Wenn Haas spielt, kommt er wohl in der vierten Linie zum Einsatz, um eine hauptsächlich defensive Rolle zu übernehmen. Auch in Unterzahl dürfte er zum Einsatz kommen.

Bild: IMAGO / Larry MacDougal

Regular-Season-Bilanz:

7:2 Siege für Edmonton.

Spielplan Playoffs:

20. Mai, 3 Uhr: Edmonton – Winnipeg

Edmonton – Winnipeg 22. Mai, 3 Uhr: Edmonton – Winnipeg

Edmonton – Winnipeg 23. Mai, Zeit unbekannt: Winnipeg – Edmonton

Winnipeg – Edmonton 24. Mai, Zeit unbekannt: Winnipeg – Edmonton

Winnipeg – Edmonton Evtl. 26. Mai, Zeit unbekannt: Edmonton – Winnipeg

Edmonton – Winnipeg Evtl. 28. Mai, Zeit unbekannt: Winnipeg – Edmonton

Winnipeg – Edmonton Evtl. 30. Mai, Zeit unbekannt: Edmonton – Winnipeg

watson-Tipp:

Edmontons Starpower mit McDavid und Draisaitl setzt sich in sechs Spielen durch.

Penguins – Islanders

Die Pittsburgh Penguins gehen als Sieger der East Division in die Playoffs und sinnen in der ersten Runde gegen die New Yorks Islanders auf Revanche. 2019 standen die beiden Mannschaften sich zuletzt in einer Playoff-Serie gegenüber und damals verloren die Penguins gleich mit 0:4.

Vorteile Pittsburgh:

Die Stars bei den Penguins werden langsam älter, aber Crosby, Malkin und Letang haben es immer noch drauf.

Pittsburgh hat im Powerplay eine Erfolgsquote von über 23 Prozent – ein Spitzenwert.

Auch über das ganze Kader gesehen sind die «Pens» offensiv gefährlicher.

Bild: keystone

Vorteile New York:

Wenn die Islanders etwas können, dann defensiven Beton anrühren. Tore schiessen ist gegen die New Yorker nie einfach. Auch, weil Goalie Semyon Varlamov stark spielt.

Dementsprechend verfügen die «Isles» auch über ein überragendes Unterzahlspiel.

Barry Trotz ist einer der besten Coaches in der NHL und er weiss, wie man Pittsburgh schlagen kann.

Schweizer in der Serie:

Yannick Weber steht bei den Penguins unter Vertrag, wird aber kaum zum Einsatz kommen – ausser bei Pittsburgh fallen reihenweise Verteidiger aus.

Regular-Season-Bilanz:

6:2 Siege für Pittsburgh.

Spielplan Playoffs

16. Mai, 18 Uhr: Pittsburgh – New York

Pittsburgh – New York 19. Mai, 1.30 Uhr: Pittsburgh – New York

Pittsburgh – New York 21. Mai, 1 Uhr: New York – Pittsburgh

New York – Pittsburgh 22. Mai, 21 Uhr: New York – Pittsburgh

New York – Pittsburgh Evtl. 24. Mai, Zeit unbekannt: Pittsburgh – New York

Pittsburgh – New York Evtl. 26. Mai, Zeit unbekannt: New York – Pittsburgh

New York – Pittsburgh Evtl. 28. Mai, Zeit unbekannt: Pittsburgh – New York

watson-Tipp:

Die Islanders schaffen erneut die Überraschung, zermürben Pittsburgh mit ihrem Defensivspiel und setzen sich in sieben Spielen durch.

Capitals – Bruins

Oft sind sich die beiden Mannschaften in den Playoffs noch nicht begegnet, gab es das Duell in den letzten 30 Jahren doch genau zweimal. Dennoch kennen sich die beiden alternden Mannschaften bestens, haben sie in dieser Saison doch achtmal gegeneinander gespielt.

Vorteile Washington:

Die Capitals haben Alex Ovechkin, den besten Torschützen dieser Generation. Mit Nicklas Bäckström, John Carlson und Evegeni Kuznetsov verfügen sie zudem über weitere Starpower.

Die Capitals schiessen ganz grundsätzlich mehr Tore pro Spiel als die Bruins. Auch, weil sie eines der besten Powerplays der Liga haben.

Vorteile Boston:

Stars haben natürlich auch die Bruins: Brad Marchand, David Pastrnak, Patrice Bergeron, Taylor Hall oder Charlie McAvoy.

Gerade seit dem Zuzug von Taylor Hall haben die Bruins nochmals eine Schippe drauflegen können und sind gut in Form.

Das Tempo der Bostoner Stürmer könnte der relativ alten Capitals-Verteidigung Mühe bereiten.

Die Bruins sind defensiv einiges stabiler als der Gegner aus der US-Hauptstadt.

Bild: keystone

Regular-Season-Bilanz:

4:3 Siege für die Boston Bruins

Spielplan Playoffs:

16. Mai, 1.15 Uhr: Washington – Boston

Washington – Boston 18. Mai, 1.30 Uhr: Washington – Boston

Washington – Boston 20. Mai, 0.30 Uhr: Boston – Washington

Boston – Washington 22. Mai, 0.30 Uhr: Boston – Washington

Boston – Washington Evtl. 23. Mai, Zeit unbekannt: Washington – Boston

Washington – Boston Evtl. 25. Mai, Zeit unbekannt: Boston – Washington

Boston – Washington Evtl. 27. Mai, Zeit unbekannt: Washington – Boston

watson-Tipp

Auch hier erwarten wir, dass die schlechter klassierte Mannschaft gewinnt: Boston in sechs Spielen.

