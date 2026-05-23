Bayern München ist erstmals seit 2020 Pokalsieger. Bild: www.imago-images.de

Bayern holt Double: Kane mit Hattrick gegen Stuttgart +++ Hull zurück in Premier League

Bayern München gewinnt das Double. Der deutsche Meister setzt sich im Final des DFB-Pokal in Berlin dank eines Hattricks von Harry Kane gegen Titelhalter Stuttgart mit 3:0 durch. In England feiert derweil Hull City die Rückkehr in die Premier League.

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DFB-Pokal

Bayern München – Stuttgart 3:0

Harry Kane beendete seine Niederlagenserie in Finals mit den Saisontoren 59 bis 61 gleich selber. Der Engländer erzielte in der 55. Minute das 1:0 mit einem Kopfball, nachdem er von Michael Olise ideal bedient worden war, doppelte in der 80. Minute nach einer gekonnten Ballannahme im Strafraum nach und krönte seine Leistung mit dem Penaltytreffer in der Nachspielzeit.

Nebst den Toren verzeichnete Kane kurz vor dem 2:0 noch einen Schuss an die Torumrandung. Es war ein perfekter Final für den Ausnahme-Goalgetter, der zuvor alle vier Endspiele als Profispieler verloren hatte: mit Tottenham in der Champions League (2019) und im englischen Ligacup (2015 und 2021) sowie mit England bei den letzten zwei Europameisterschaften.

Die Stuttgarter schlugen sich lange Zeit sehr gut – am Ende wurde aber nichts aus der Titelverteidigung. Bild: www.imago-images.de

Trotz des deutlichen Verdikts machte Stuttgart lange Zeit keine schlechte Figur und kontrollierte die Offensive des FC Bayern bis zum Gegentor so gut wie wenige andere Gegner in dieser Saison. Teil der Stuttgarter Dreierabwehr war Luca Jaquez, der nach einer guten Stunde mit Beschwerden am dick bandagierten linken Knie ausgewechselt werden musste. Wie ernst die Verletzung ist, wird sich herausstellen müssen. Der Luzerner wird nächste Woche im WM-Camp der Schweizer Nationalmannschaft erwartet.

Für Bayern München ist es das 14. Double. Anders als in der Meisterschaft ist die Dominanz der Bayern im Cup nicht erdrückend. Seit 2020 wartete der Klub auf den nächsten Triumph im DFB-Pokal.

Die Highlights des Spiels.

Bayern München - Stuttgart 3:0 (0:0)

Berlin.

Tore: 55. Kane 1:0. 80. Kane 2:0. 92. Kane 3:0.

Bemerkungen: Stuttgart mit Jaquez (bis 64.). (sda)

Premier League

Hull – Middlesbrough 1:0

Hull City ist der dritte Aufsteiger in die englische Premier League. Im Playoff-Final im Londoner Wembley gegen Middlesbrough gelingt Oliver McBurnie das entscheidende 1:0 in der fünften Minute der Nachspielzeit.

Der Jubel bei Torschütze Oliver McBurnie (ohne Trikot) und seinen Teamkollegen ist riesig. Bild: keystone

Mit Hull City steigt der Sechste der regulären Championship-Saison auf. Die anderen beiden Aufsteiger sind Coventry und Ipswich, die sich als Erst- und Zweitplatzierte den Platz in der Premier League ohne Umweg über die Playoffs sicherten.

Für Hull City mit dem ehemaligen Basler Liam Millar im Kader kommt der Erfolg, der Mehreinnahmen von über 200 Millionen Franken sichert, überraschend. In der letzten Saison hatte der Klub den Abstieg in die 3. Liga nur dank des besseren Torverhältnisses verhindert. Letztmals spielte Hull City 2016/2017 in der Premier League. (nih/sda)

Die Highlights der Partie.

Serie A

Bologna – Inter 3:3

Das sportlich bedeutungslose Spiel zwischen Bologna und Meister Inter Mailand wurde zum Torfestival. Nachdem Federico Dimarco die Gäste in Führung gebracht hatte, drehten Federico Bernardeschi und Tommaso Pobega die Partie zugunsten der Gastgeber. Nach der Pause erhöhte Inters Piotr Zielinski durch ein Eigentor für Bologna. Doch das Team von Christian Chivu gab nicht auf und kam durch Francesco Pio Esposito und den Ex-Basler Andy Diouf noch zum 3:3-Ausgleich.

Bei Bologna stand Remo Freuler in der Startformation und wurde nach einer guten Stunde ausgewechselt, Simon Sohm blieb Ersatz.

Die Highlights der Partie.

Bologna - Inter Mailand 3:3 (2:1)

Tore: 22. Dimarco 0:1. 25. Bernardeschi 1:1. 42. Pobega 2:1. 48. Zielinski (Eigentor) 3:1. 64. Pio Esposito 3:2. 86. Diouf 3:3.

Bemerkungen: Bologna mit Freuler (bis 66.), ohne Sohm (Ersatz).

La Liga

Valencia – FC Barcelona 3:1

Meister Barcelona verliert zum Saisonabschluss in Valencia. Die Gastgeber im Estadio Mestalla drehten das Spiel, nachdem Robert Lewandowski, der den FC Barcelona verlassen wird, die Katalanen noch in Führung gebracht hatte. An der Tabellensituation ändert der Sieg aber nichts mehr.

Real Madrid – Athletic Bilbao 4:2

Real Madrid verkürzte den Rückstand auf den grossen Rivalen am letzten Spieltag noch auf acht Punkte. Gonzalo Garcia, Jude Bellingham, Kylian Mbappé und Brahim Diaz sorgten für die Tore bei den Königlichen, die mit der Saison trotz des versöhnlichen Abschlusses nicht zufrieden sein können. Demnächst soll José Mourinho dem Vernehmen nach als neuer Trainer vorgestellt werden.

Kylian Mbappé durfte sich nochmal über ein Tor freuen. Bild: keystone

Celta Vigo – FC Sevilla 1:0

Während die Top 5 – neben Barça und Real sind dies Villarreal, Atlético Madrid und Betis Sevilla – an der Champions League teilnehmen dürfen, ist Celta Vigo für die Europa League qualifiziert. Mit einem Sieg verteidigten die Nordwestspanier den sechsten Platz. Da half Getafe der 1:0-Sieg gegen Osasuna nichts mehr.

Die Madrilenen können sich aber mit der Conference League trösten. Rayo Vallecano ist nun auf einen Sieg im Conference-League-Final gegen Crystal Palace angewiesen, um sich noch für den Europacup – in dem Fall wäre es die Europa League – zu qualifizieren.

Girona – Elche 1:1

Zwei Jahre nach Platz 3 in der Liga und der daraus folgenden Qualifikation für die Champions League ist ManCity-Partnerverein Girona abgestiegen. Mit einem Sieg hätten die Katalanen dies zwar verhindern können, doch kamen sie nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen Elche, das sich ebenfalls noch im Abstiegskampf befand, hinaus. Neben Girona steigen auch Real Oviedo als Schlusslicht und der RCD Mallorca trotz 3:0-Siegs gegen Oviedo ab.