Ein echter Spektakelspieler: Bayerns Michael Olise. Bild: www.imago-images.de

Kein gewöhnlicher Star – was Bayerns Michael Olise auch neben dem Platz abhebt

51 Torbeteiligungen in dieser Saison: Michael Olise ist beim deutschen Meister und Champions-League-Halbfinalisten Bayern München einer der wichtigsten Spieler. Ein Grund für seine beispiellose Entwicklung dürfte auch seine für einen Fussballer ungewöhnliche Art sein.

Niklas Helbling Folge mir

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Als Bayern München im Juli 2024 mindestens 53 Millionen Euro für einen Flügelspieler von Crystal Palace hingeblättert hat, dürfte sich so mancher Fan des Vereins verwundert die Augen gerieben haben: «Michael wer?»

Ganz unbekannt war Michael Olise natürlich nicht. Der zu dem Zeitpunkt 22-jährige Franzose hatte schon zwei sehr gute Premier-League-Saisons hinter sich, aber halt nur bei einem Mittelklasseklub. Auf der internationalen Bühne war er noch ohne Auftritt, das Debüt im Nationalteam folgte erst wenige Monate später. Ein echter Begriff war der gebürtige Londoner deshalb ausserhalb der Premier League nicht.

Mit Crystal Palace bewegte sich der hervorragende Michael Olise im Mittelfeld der Premier League. Bild: www.imago-images.de

Das änderte sich nach seinem Wechsel zum deutschen Rekordmeister schnell. In seiner ersten Bundesliga-Saison glänzte er mit zwölf Toren und 18 Assists. In diesem Jahr hat er diese Zahlen mit 14 Treffern und 21 Vorlagen schon nach 30 Einsätzen beide übertroffen. Wettbewerbsübergreifend kommt Olise auf 51 Torbeteiligungen. Er ist zweifelsohne einer der besten Flügelspieler der Welt und gilt zum aktuellen Zeitpunkt als einer der grössten Anwärter auf den «Ballon d'Or».

Sein riesiges Potenzial war bekannt

Olise vereint Geschwindigkeit mit Übersicht, Stärken im Dribbling mit Präzision im Passspiel, unbändigen Torhunger mit unnachgiebigem Pressing. Der 24-Jährige war schon in der letzten Woche einer der Hauptverantwortlichen für das riesige Spektakel in der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und Bayern (5:4). Wahrscheinlich wird er auch am heutigen Mittwochabend im Halbfinal-Rückspiel (21 Uhr) die Blicke auf sich ziehen.

«Er ist eine Ausnahme im modernen Fussball: ein echter Künstler, der auch Zählbares liefert.» quelle: bbc.com

Das Gefühl, dass die Entwicklung des Shootingstars der letzten beiden Jahre unvorhersehbar war, trügt. Denn schon vor seinem Wechsel zu Bayern München galt Michael Olise als Spieler, der das Potenzial hat, einer der Besten zu werden. «Er ist eine Ausnahme im modernen Fussball: ein echter Künstler, der auch Zählbares liefert. Ein Spieler, dessen Produktivität seiner Kreativität in nichts nachsteht», schwärmte die BBC schon im Sommer 2024.

Einige der besten Momente von Michael Olise.

Olise hatte seine dritte Saison bei Crystal Palace gerade mit zehn Treffern und sechs Assists abgeschlossen, obwohl er verletzungsbedingt nur 19 Spiele absolvieren konnte. Und seine Skorerpunkte würden nicht ausreichen, um seinen wahren Einfluss zu beschreiben, hiess es bei The Athletic: «Wenn er spielte, sah Crystal Palace wie ein Team aus, das im Europacup spielen könnte. Wenn er fehlte, hatte es grosse Probleme.» Sollte Olise sein Potenzial ausschöpfen, würde er der beste Spieler werden, der je für den Klub aus London gespielt habe. Diese Aussage hat sich bewahrheitet.

Die Qualitäten des mittlerweile 15-fachen Nationalspielers Frankreichs waren unbestritten. Die englischen Medien übertrafen sich gegenseitig mit Lobeshymnen:

«In der Offensive ist es schwierig, bei ihm eine Schwäche zu identifizieren.»

«Es gibt nur wenige, die Olise als Dribbler das Wasser reichen können.»

«Kaum ein Spieler in der Premier League führt einen Angriff so gut aus wie er.»

«Olise ist ein Talent, das für ganz oben bestimmt ist.»

Selbst Thierry Henry staunte

Nicht umsonst waren 2024 auch die beiden Klubs aus Manchester, Chelsea oder Newcastle an Olise dran. Die einzige Sorge bezüglich des Offensivstars waren seine Verletzungen. Wer ihn regelmässig beobachtet habe, sollte aber zum Schluss kommen, dass dieses Talent das Risiko wert sei, schrieb The Athletic.

Trotz Interesses von Premier-League-Topklubs entschied sich Michael Olise für Bayern München. Bild: keystone

Einen bleibenden Eindruck hinterliess Olise in der Folge auch bei Thierry Henry, der den Jungstar bei den Olympischen Spielen 2024 als Trainer der Franzosen betreute. Danach schwärmte er: «Er hat unglaubliche Qualitäten und was ihr gesehen habt, ist noch gar nichts – das ist erst der Anfang.» Spieler vom Format eines Olise gebe es nur ganz selten.

Zu seinen Instagram-Posts schreibt er nichts

Trotz dieser Vorschusslorbeeren erwarteten wohl selbst bei Bayern München nur wenige, dass sich diese vollständig bewahrheiten würden. Dass er beim deutschen Rekordmeister so schnell so prägend wurde wie bei Crystal Palace. Vielleicht liegt die Überraschung vor allem darin. Vielen Spielern, die für noch mehr Geld geholt werden, gelingt dieser grosse Schritt häufig nicht.

Was Michael Olise von den meisten anderen modernen Stars ebenfalls abhebt, ist seine ruhige Art. Er muss nicht im Mittelpunkt stehen, wirkt in Interviews eher schüchtern. Auf Instagram teilt er in unregelmässigen Abständen Bilder, die ihn meist auf dem Fussballplatz zeigen – schreiben tut er dazu nie etwas.

Wahrscheinlich ist dieser Fokus auf das Wesentliche neben seinem riesigen Talent der grösste Grund dafür, dass Michael Olise mittlerweile nicht nur für Experten ein grosses Versprechen, sondern jedem Fussballfan bekannt ist.