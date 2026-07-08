recht sonnig26°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

WM 2026: Deshalb wird Manzambi wohl nicht mehr an der WM spielen

Switzerland&#039;s Johan Manzambi warms up during a training session of the Swiss national soccer team at the National Soccer Development Center in Vancouver, Canada, Sunday, July 5, 2026, during the ...
Johan Manzambi verletzte sich am Montag im Training.Bild: keystone

Es geht um 60 Millionen: Darum wird Manzambi an der WM wohl nicht mehr spielen

Kann der Nati-Überflieger im Viertelfinal gegen Argentinien wieder eingreifen? Trainer Murat Yakin geht nicht davon aus - und weitere Gründe sprechen dagegen. Aber: Das Manzambi-Out muss die Schweizer Chancen aufs Weiterkommen nicht zwingend schmälern.
08.07.2026, 19:5808.07.2026, 20:48
Sebastian Wendel, Vancouver / ch media

Er war der grosse Abwesende beim Achtelfinal-Coup: Johan Manzambi. Kurz vor Ende des Abschlusstrainings vor dem Spiel gegen Kolumbien zog sich der 20-Jährige eine Knieprellung zu. Nicht in einem Zweikampf. Manzambi, so war im Anschluss an die Partie zu vernehmen, habe bei einer Übung sein Knie überstreckt und sei danach schmerzverzerrt liegengeblieben.

Im ersten Moment musste man vom Schlimmsten ausgehen. Stichwort Kreuzbandriss. Doch diese Befürchtungen bewahrheiteten sich in der anschliessenden MRI-Untersuchung zum Glück nicht. Doch schnell war klar: Im Achtelfinal muss Manzambi zuschauen.

Kurz nach Beginn der Partie schwenkte die TV-Kamera auf die Ersatzbank, wo Manzambi die Partie verfolgte. Der Blick ging ins Leere. Gut möglich, dass er da schon wusste: Egal, wie weit die Nati an der WM noch kommt, ein Comeback von ihm wird es wohl nicht mehr geben.

Switzerland&#039;s Johan Manzambi, who suffered an injury in a training sits on the bench prior the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia at the BC Place stadium in Vanco ...
Im Achtelfinal konnte Manzambi nur zuschauen.Bild: keystone

Trainer Murat Yakin sagte nach dem Kolumbien-Spiel, gefragt nach den Aussichten, Manzambi im Viertelfinal am Samstag gegen Argentinien einsetzen zu können: «Eher nicht. Er hat zum Glück keine Schmerzen. Aber ich weiss nicht, ob es vertretbar wäre aus medizinischer Sicht, ihn nochmals spielen zu lassen. Wie schwer die Verletzung wirklich ist, werden die nächsten Tage zeigen. Aber es wird sicher schwierig für Johan.»

In den Überlegungen, Manzambi nochmals einzusetzen oder nicht, dürfte auch sein Arbeitgeber Freiburg ein Wörtchen mitreden. Schliesslich winkt dem Bundesligisten eine Rekordsumme, sollte Manzambi in diesem Sommer eines der Angebote eines Grossklubs annehmen. Die Rede ist von mindestens 60 Millionen Franken. Bei einer schwerwiegenden Verletzung mit monatelanger Ausfalldauer müsste Freiburg wohl bis auf Weiteres auf den Millionenregen verzichten.

epa12979360 Johan Manzambi of SC Freiburg prepares for a throw-in during the UEFA Europa League final between SC Freiburg and Aston Villa in Istanbul, Turkey, 20 May 2026. EPA/BRADLEY SECKER
Manzambi wird in der nächsten Saison wohl nicht mehr für Freiburg auflaufen.Bild: keystone

Manzambi-Comeback wäre ein Wunder

Der Betroffene selber will (oder darf) nach dem Spiel nicht reden, wird in der Interview-Zone von einem Medienbetreuer an den Journalisten vorbeigeschleust. Eine Bandage ums linke Knie zeugt vom Manzambi-Drama. Aus dem Nati-Umfeld erfährt CH Media die Bestätigung von Yakins Worten: Alles andere als ein definitives WM-Out für Manzambi wäre ein mittleres Wunder.

Wie wichtig Manzambi für die Nati ein Jahr nach seinem Debüt bereits ist, haben die bisherigen WM-Spiele offenbart: Abgesehen vom Auftakt gegen Katar (1:1) war er bei allen Siegen die spielentscheidende Figur. Ohne seine Unberechenbarkeit und seinen Schmetterantritt war das Offensivspiel der Schweizer gegen Kolumbien lange inexistent. Ardon Jashari, den Yakin etwas überraschend als Ersatz aus dem Hut zauberte, enttäuschte auf der ganzen Linie und wurde schon in der Pause ausgewechselt.

epa13082278 Johan Manzambi (L) of Switzerland and Rafik Belghali of Algeria in action during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Switzerland against Algeria, in Vancouver, Canada, 02 July 2026. ...
Der 20-Jährige zeigte an der WM starke Leistungen.Bild: keystone

Aber: Auf die Widerstandsfähigkeit der Schweizer hatte Manzambis Abwesenheit keine Auswirkungen. Es wirkte fast, als wäre die Solidarität im Kollektiv noch grösser geworden. Im Wissen, keinen Unterschiedsspieler auf dem Platz zu haben, der mit einer einzigen Aktion ein Spiel entscheiden kann. Die Bereitschaft zu Leiden wird für die Nati auch im Viertelfinal gegen Weltmeister Argentinien der Schlüssel zum Erfolg sein. Manzambi hin oder her.

Übrigens: Als Aufmunterung für den natürlich schwer enttäuschten Manzambi überreichten ihm die Teamkollegen einen WM-Pokal aus Legosteinen. Diesen hat das Team im Rahmen eines Spieleabends während des Basecamps in San Diego zusammengebaut. Wer weiss, vielleicht wird in knapp zwei Wochen die echte Trophäe daraus. Spätestens dann dürfte Manzambi wieder lachen.

Switzerland&#039;s Johan Manzambi arrives for the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) J ...
Beim Spiel gegen Kolumbien kommt Johan Manzambi mit einem Pokal aus Lego ins Stadion.Bild: keystone
Der Sieg gegen Kolumbien ist nicht auf Platz eins: Die 8 grössten Nati-Erfolge der Neuzeit
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 124
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Kolumbiens Jefferson Lerma schreit den Ball an, weil der partout nicht ins Tor geht. Doch es nützt alles nichts …
quelle: keystone / lindsey wasson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die Reaktionen der Kommentatoren auf Vargas' Penalty
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
14 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
14
Italiener kritisieren Schweizer Spiel – das schreibt die internationale Presse zum Nati-Sieg
Die Schweizer Fussball Nationalmannschaft steht nach dem gestrigen Achtelfinal-Sieg über Kolumbien sensationell im Viertelfinal – und sie begeistert uns nicht nur in der Heimat. Wie wird ihre Leistung beim Sieg im Elfmeterschiessen über Kolumbien im Ausland kommentiert?
«Im finalen WM-Achtelfinale setzt sich die Schweiz in einer zähen Partie mit 4:3 nach Elferschiessen gegen Kolumbien durch. Der Gegner im Viertelfinale heisst nun Argentinien um Superstar Lionel Messi (39), das sein Achtelfinal dramatisch mit 3:2 gegen Ägypten nach 0:2-Rückstand gewann.»
Zur Story