Belinda Bencic konnte in Toronto nicht zum Viertelfinal gegen Coco Gauff antreten. Bild: keystone

Hüftprobleme – Bencic gibt für Viertelfinal gegen Gauff Forfait

Belinda Bencic tritt beim WTA-1000-Turnier in Toronto nicht zum Viertelfinal gegen Coco Gauff an. Die Ostschweizerin gibt wegen Hüftproblemen Forfait.

Mehr «Sport»

Bencic (WTA 14) wärmte sich vor dem Spiel zwar auf, musste 30 Minuten vor dem geplanten Start jedoch kapitulieren. Wenig später sagte sie im Platzinterview: «Es tut mir wirklich leid, dass ich nicht spielen kann. Ich habe alles versucht, um bereit zu sein.» Wie die Organisatoren auf ihrer Website mitteilten, waren Hüftprobleme der Grund für den Rückzug.

Bereits nach ihrem Sieg in der 2. Runde gegen Sloane Stephens (WTA 286) hatte Bencic gegenüber der Presse von einer hartnäckigen Verletzung gesprochen, die nach Wimbledon besondere Aufmerksamkeit erfordert habe. Nach ihrem Erfolg im Achtelfinal gegen die philippinische Überfliegerin Alexandra Eala (WTA 20) hatte sie noch erklärt, keine Beschwerden zu haben.

Vor elf Jahren gewann Bencic das Turnier in der kanadischen Metropole, nun musste die 29-Jährige der als Nummer 4 gesetzten Coco Gauff kampflos den Einzug in die Halbfinals zugestehen. Damit muss Bencic weiter auf eine Revanche für die Achtelfinal-Niederlage in Wimbledon warten. Von bisher acht Direktduellen gewann die Amerikanerin sechs, die letzten vier in Folge.

Während Gauff im Halbfinal auf die kasachische Weltnummer 2 Jelena Rybakina trifft, gilt der Fokus von Bencic der Regeneration. Bereits am Donnerstag beginnt das WTA-1000-Turnier in Cincinnati, für das sie gemeldet ist und bei dem sie in der 1. Runde ein Freilos geniesst. Ob sie bei der Generalprobe für das am 30. August startende US Open aufschlagen wird, ist in Anbetracht der Beschwerden und im Hinblick auf das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres jedoch fraglich. (abu/sda)