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Virales Andy-Roddick-Video? Mirra Andreevas Welt bricht zusammen

In diesem Moment bricht für Tennis-Star Andreeva eine Welt zusammen – für dich auch?

29.07.2026, 15:0829.07.2026, 15:08

Vor 19 Jahren war es vermutlich eines der ersten viralen Videos der Tennisgeschichte: Andy Roddick, der US-amerikanische Tennisstar, schlägt einen Ball derart hart auf, dass dieser auf dem Sandplatzuntergrund sogleich stecken bleibt.

Das virale Roddick-Video.Video: YouTube/cliffemannen

Der virale Moment ist so bekannt, dass selbst Tennisspielerinnen, die einige Generationen jünger sind, ihn noch kennen. Die French-Open-Siegerin Mirra Andreeva, die im gleichen Jahr das Licht der Welt erblickt hat wie das berüchtigte Roddick-Video, hat es als Inspiration genommen. «Ich arbeite daran, dass ich genauso stark wie du servieren kann», sagte die junge Russin zu Roddick in der jüngsten Episode dessen Podcasts «Served with Andy Roddick».

Das Problem? Das Video ist fake. In dem Moment, als Andreeva die Szene anspricht, beginnt Roddick peinlich berührt mit dem Kopf zu schütteln und klärt die 19-Jährige auf: Der Ball blieb nicht im Sand stecken. «Das war eine Powerade-Werbung. Der Ball war halbiert und mit Make-up bearbeitet. Es gab nicht einmal Sand, sie haben einfach den Untergrund orange bemalt.»

"You just ruined everything for me" - Mirra on Andy's revelation
by u/JustLethargy in tennis
Roddick muss Andreeva enttäuschen.

Andreeva kann es zunächst kaum fassen. «Du hast gerade alles für mich ruiniert», klagt die Weltnummer 5 scherzhaft. Es sei zwar enttäuschend, aber immerhin wisse sie nun die Wahrheit. Roddick betont, dass er ihr diese Illusion eigentlich nicht habe zerstören wollen: «Wenn du mir das privat gesagt hättest, hätte ich dich vielleicht nicht korrigiert. Aber wenn alle zuschauen, konnte ich die Lüge nicht einfach stehen lassen.» (abu)

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