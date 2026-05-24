sonnig29°
DE | FR
burger
Sport
Belinda Bencic

French Open: Belinda Bencic gewinnt 1. Runde souverän

May 24, 2026, Paris, France, France: Belinda BENCIC of Swiss celebrates his point during the first day of the Roland-Garros 2026, French Open 2026, Grand Slam tennis tournament at Roland-Garros Stadiu ...
Belinda Bencic startet souverän ins French Open.Bild: www.imago-images.de

Belinda Bencic gewinnt 1. Runde am French Open souverän

Belinda Bencic steht an ihrem ersten French Open seit drei Jahren in der 2. Runde. Nach einem 6:2, 6:3-Sieg über die Österreicherin Sinja Kraus trifft sie am Mittwoch auf die Amerikanerin Caty McNally (WTA 63).
24.05.2026, 15:0024.05.2026, 15:00

Vor einem Jahr fehlte Belinda Bencic in Roland-Garros. Sie verletzte sich damals in Rom und konnte erst auf Rasen wieder antreten. Entsprechend stieg Bencic nervös in die Partie. Zuletzt hatten sich überraschende Niederlagen gegen Aussenseiterinnen gehäuft; am Australian Open im Januar scheiterte Bencic in Runde 2 an der tschechischen Qualifikantin Nikola Bartunkova in drei Sätzen. Und beim letzten Auftritt am French Open verlor Bencic das Startspiel gegen die Armenierin Elina Avanesjan, damals nur die Nummer 134 der Welt.

Diesmal schaffte Bencic in Paris den Pflichterfolg gegen die 24-jährige Sinja Kraus, die ihr erstes Grand-Slam-Turnier bestritt und noch nie gegen eine Spielerin aus den Top 50 gewonnen hat. In Topform präsentierte sich die Weltnummer 11 aber noch nicht. Sie gab im zweiten Satz ein Aufschlagspiel ab und musste in zwei weiteren Servicegames Breakbälle abwehren.

Ihren dritten Matchball nutzte Belinda Bencic dann.Video: SRF

In der 2. Runde trifft Bencic auf Caty McNally aus den USA, die sich gegen Ajla Tomljanovic nach 3:6, 0:3-Rückstand mit 3:6, 7:6 (7:5), 6:3 durchsetzte. McNally nahm am Italian Open in Rom Iga Swiatek (WTA 2) einen Satz ab und besiegte in Madrid die Top-10-Spielerin Victoria Mboko (CAN) mit 6:1, 6:4. (nih/sda)

Die wichtigsten Spiele des Tages

Frauen

Männer

«Das ist eine neue Realität, mit der ich umgehen muss»: Novak Djokovic gibt Rätsel auf
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle Turniersiege von Belinda Bencic
1 / 12
Alle Turniersiege von Belinda Bencic

Tokio 2025: Bencic – Noskova 6:2, 6:3
quelle: keystone / kiyoshi ota
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Meiers See und Suter schummelt im Allgemeinwissen-Quiz
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Warum TV-Moderatorin Daniela Milanese an der WM freiwillig das Stadion putzt
Staubsaugen, Stadion putzen, Kaffee bereitstellen – 2000 Freiwillige helfen gratis mit bei der Eishockey-WM. Mit Daniela Milanese auch die Eishockey-Moderatorin von MySports.
Es ist kurz vor 16 Uhr, als Daniela Milanese zur Zürcher WM-Arena schreitet. Sie begrüsst ZSC-Sportchef Sven Leuenberger, der zufällig vorbeigeht. Sein Blick lässt erahnen: TV-Moderatorin Milanese im Outfit der WM-Volunteers – ein ungewohnter Anblick. «Meine Söhne sagen mir jeden Morgen: Mami, du siehst aus wie der giftige Frosch im Zoo…» Leuenberger lacht und sagt: «Da kann ich jetzt nicht widersprechen.»
Zur Story