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Kooij siegt bei erster Massensprint-Ankunft

Netherland&#039;s Olav Kooij celebrates as he crosses the finish line to win the fifth stage of the Tour de France cycling race with start in Lannemezan and finish in Pau, France, Wednesday, July 8, 2 ...
Olav Kooij, frisch im Ziel der 5. EtappeBild: keystone

Kooij siegt bei erster Massensprint-Ankunft

Olav Kooij gewinnt die 5. Etappe der Tour de France. Der Niederländer setzt sich auf dem flachen Teilstück über 158 km mit Ziel in Pau im Sprint des Feldes durch.
08.07.2026, 18:4708.07.2026, 18:47

Für Kooij ist es der erste Etappenerfolg bei der Tour, nachdem er 2024 ein und im vergangenen Jahr zwei Teilstücke beim Giro d'Italia für sich entschieden hatte. Bei seiner dritten Grands Tour schlug der 23-Jährige nun gleich bei der ersten Massensprint-Ankunft zu - und das nach einem schwierigen Frühjahr. Wegen einer schweren Viruserkrankung musste Kooij mehrere Monate pausieren, weshalb er erst Ende Mai in die Saison einstieg.

Im Sprint einer aufgrund eines Sturzes nur noch rund 20-köpfigen Spitzengruppe setzte sich Kooij am Mittwoch in Pau mit deutlich mehr als einer Radlänge Vorsprung vor dem Deutschen Max Kanter durch. Dritter wurde der Belgier Tim Merlier. Mads Pedersen, der Etappensieger vom Vortag, kam als Siebter ins Ziel und verteidigte das grüne Trikot des punktbesten Fahrers mit Erfolg.

Norway&#039;s Torstein Traeen wearing the overall leader&#039;s yellow jersey celebrates on the podium after the fifth stage of the Tour de France cycling race with start in Lannemezan and finish in P ...
Darf sein Leibchen einen weiteren Tag behalten: Torstein TräenBild: keystone

Träen bleibt in Gelb

An der Spitze des Gesamtklassements gab es keine Veränderungen. Das Maillot jaune bleibt auf den Schultern von Torstein Träen. Der Norweger führt die Gesamtwertung weiterhin 28 Sekunden vor dem Amerikaner Sean Quinn an.

Die rote Startnummer für den kämpferischsten Fahrer des Tages verdiente sich der Franzose Baptiste Veistroffer, der nach einer 144 km langen Alleinfahrt an der Spitze knapp 15 km vor dem Ziel vom Feld eingeholt wurde.

Erste Bergankunft

Am Donnerstag steht in den Pyrenäen die erste grosse Bergetappe an. Auf den 186 km zwischen Pau und Gavarnie-Gèdre sind über 4000 Höhenmeter zu bewältigen. Unter anderem führt die Strecke über den bekannten Col d'Aspin und den legendären Col du Tourmalet, ehe sie mit der ersten von fünf Bergankünften dieser 113. Ausgabe der Frankreich-Rundfahrt endet. (sda)

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