Konstantinos Karetsas wird vom Feld getragen. Bild: keystone

Sorge um BVB-Shootingstar Karetsas: Zusammenbruch auf dem Platz

Der 3:2-Sieg von Borussia Dortmund über Villarreal zum Start in die Ligaphase der Champions League wird von einem Ausfall überschattet. Konstantinos Karetsas (18) muss vom Feld getragen werden.

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«Trage! Trage!» Über die Aussenmikrofone im Westfalenstadion war zu hören, wie ernst die Lage offenbar ist. Für Konstantinos Karetsas war die Champions-League-Partie gegen Villarreal Mitte der ersten Halbzeit vorbei.

Der junge Grieche spielte in der 23. Minute einen Pass und zeigte danach an, dass die Partie unterbrochen werden muss. Karetsas setzte sich auf den Rasen, legte sich hin.

Die Szene ab 0:55 Minuten. Video: SRF

Sanitäter und ein Notarzt betreuten den 18-Jährigen. Nach einigen Minuten wurde Karetsas vom Feld getragen, die Zuschauer spendeten aufmunternden Applaus für ihren Hoffnungsträger.

«Das kam sehr plötzlich»

Der BVB schrieb von Kreislaufproblemen: «Kosta geht es den Umständen entsprechend gut.» Er sei zu weiteren Untersuchungen auf dem Weg ins Spital. Dorthin begleitete ihn laut der «Bild» seine Mutter, die aus der VIP-Loge zu ihrem Sohn geeilt war.

Karetsas in der Anfangsphase des Spiels. Bild: keystone

Dortmunds Sportdirektor Ole Book sagte nach dem Spiel, man wisse noch nicht viel mehr: «Das kam sehr plötzlich. Wir hoffen natürlich, dass es ganz schnell besser wird und es nichts Ernsthaftes ist.» Karetsas hatte am Tag vor dem Spiel das Abschlusstraining verpasst, was laut Book andere Gründe hatte.

Konstantelias lange out

Unweigerlich kamen Gedanken an Jamal Musiala auf. Der Bayern-Star sackte in der Saisonvorbereitung in zwei Spielen zusammen und gab danach bekannt, an Absencen zu leiden. Musiala gab am Samstag beim 0:0 auf Schalke sein Comeback.

Konstantinos Karetsas kam im Sommer für 30 Millionen Euro aus Genk und schlug in Dortmund gleich ein. Sein Ausfall würde schwer wiegen. Beim Bundesliga-Auftakt hatte sich Giannis Konstantelias (23), der andere neu verpflichtete Grieche, schwer verletzt. Gegen den Hamburger SV hatte er sich das Kreuzband gerissen. (ram)