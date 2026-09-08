Die beiden Real-Torschützen Kylian Mbappé und Federico Valverde jubeln zusammen. Bild: keystone

Inter-Verteidigung patzt zweimal: Real dankt und siegt + Sommer mit einem schwachen Abend

Für zwei Schweizer Grössen beginnt die Ligaphase der Champions League suboptimal. Yann Sommer unterläuft beim 2:3 des FC Brügge gegen Aston Villa ein Schnitzer, Manuel Akanji erlebt Inter Mailands 1:2-Niederlage bei Real Madrid im Sitzen.

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Real Madrid – Inter Mailand 2:1



Kylian Mbappé und Federico Valverde sorgten im Topspiel des Abends zwischen Real Madrid und Inter Mailand mit ihren Toren nach einer Viertelstunde und in der 23. Minute früh für die letztlich entscheidende Differenz.

Manuel Akanji, bei Inter seit seinem Wechsel von Manchester City vor gut einem Jahr unumstrittene Stammkraft, nahm etwas überraschend auf der Ersatzbank Platz und gelangte nicht zum Einsatz.

Mbappé profitiert von einem Fehler in der Inter-Verteidigung. Video: SRF

Real Madrid - Inter Mailand 2:1 (2:0).

SR Oliver (ENG).

Tore: 14. Mbappé 1:0. 23. Valverde 2:0. 77. Carlos Augusto 2:1.

Bemerkungen: Inter Mailand ohne Akanji (Ersatz).

Brügge – Aston Villa 3:2

Yann Sommer startet mit dem FC Brügge mit einer Niederlage in die Ligaphase der Champions League. Der Schweizer Goalie unterliegt mit dem formstarken belgischen Meister dem Europa-League-Sieger Aston Villa zuhause 2:3.

Auf das frühe 0:1 durch John McGinn konnte Brügge mit dem stark herausgespielten zeitnahen Ausgleich in der 19. Minute noch reagieren. Nach dem 1:2 durch Emiliano Buendia nur Minuten später konnte sich die Mannschaft von Trainer Ivan Leko nicht mehr vom Rückstand befreien. Mehr als der Anschlusstreffer durch Nicolo Tresoldi vom Penaltypunkt nach einer Stunde sprang nicht mehr heraus.

In der ersten Halbzeit musste sich Yann Sommer gleich dreimal geschlagen geben. Bild: keystone

Yann Sommer, der zum 70. Mal in der Champions League auflief und in den ersten sechs Pflichtspielen für Brügge nur zweimal hinter sich hatte greifen müssen, war nicht bei allen Gegentoren machtlos. Das 1:3 durch Nicholas Jackson leitete er mit einem missratenen Ausflug aus dem Strafraum ein.

Sommers junger Teamkollege Cheveyo Tsawa wurde eine Viertelstunde vor Schluss eingewechselt. Andrej Vasovic, der dritte Schweizer im Kader der Belgier, gelangte wie der verletzte Johan Manzambi bei Aston Villa nicht zum Einsatz. Gepfiffen wurde die animierte Partie vom Schweizer WM-Schiedsrichter Sandro Schärer.

Die Zusammenfassung der Partie. Video: SRF

Brügge steht zum 13. Mal in der Liga- respektive Gruppenphase der Champions League – so oft wie kein anderer belgischer Klub. Bei den letzten drei Teilnahmen schaffte es der Klub jeweils in die K.o.-Phase.

FC Brügge - Aston Villa 2:3 (1:3).

SR Schärer (SUI).

Tore: 11. McGinn 0:1. 19. Vetlesen 1:1. 22. Buendia 1:2. 43. Jackson 1:3. 61. Tresoldi (Penalty) 2:3.

Bemerkungen: FC Brügge mit Sommer und Tsawa (ab 77.), ohne Vasovic (Ersatz). Aston Villa ohne Manzambi (verletzt).

Dortmund – Villarreal 3:2

Für das Schweizer Erfolgserlebnis sorgte Gregor Kobel. Der Nationalgoalie, der es bei den Entscheidungsträgern des Ballon d'Or zum zweiten Mal auf die Liste für die Wahl des besten Torhüters der Saison geschafft hat, gewann mit Borussia Dortmund zuhause gegen Villarreal 3:2.

Serhou Guirassy erzielte ab der 80. Minute die entscheidenden Dortmunder Treffer vom 1:1 zum 3:1. Kurz vor Schluss verursachte Guirassy aber noch ein Eigentor und machte das Spiel nochmals spannend.

Serhou Guirassy schiesst das 2:1. Video: SRF

Borussia Dortmund - Villarreal 3:2 (0:0).

SR Sozza (ITA).

Tore: 53. Renato Veiga (Eigentor) 1:0. 66. Mouriño 1:1. 80. Guirassy 2:1. 85. Guirassy (Penalty) 3:1. 93. Guirassy (Eigentor) 3:2.

Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel.

Lille – Betis Sevilla 2:3

Auch die Partie zwischen Lille und Betis Sevilla endete mit einem 3:2. Die Spanier lagen zwar zweimal im Rückstand, aber zweimal konnte Verteidiger Marc Bartra das Auswärtsspiel ausgleichen. Für die Entscheidung sorgte Troy Parrott in der 53. Minute. Kurz darauf war Lille nur noch zu zehnt auf dem Platz, weil sich Ethan Mbappé (Bruder von Kylian Mbappé) zu einer Tätlichkeit hinreissen liess.

Lille - Betis 2:3 (2:1).

SR Kabakov (BUL).

Tore: 12. Ueda 1:0. 33. Bartra 1:1. 36. Alexsandro 2:1. 49. Bartra 2:2. 53. Parrott 2:3.

Bemerkungen: Lille ohne Srdanovic (Ersatz). 56. Rote Karte gegen Ethan Mbappé (Lille).

Porto – Manchester City 0:2

Porto konnte lange mit Manchester City mithalten und die Null hinten halten, aber kurz nach dem Start der zweiten Halbzeit eröffnete Erling Haaland das Skore. Der Norweger war dann auch für den zweiten Treffer in der Nachspielzeit verantwortlich.

Erling Haaland schiesst Manchester City in Führung. Video: SRF

FC Porto - Manchester City 0:2 (0:0).

SR Marciniak (POL).

Tore: 47. Haaland 0:1. 91. Haaland 0:2.

AEK Athen – LASK Linz 1:0

AEK Athen startet mit einem Sieg in die Ligaphase. Durch einen traumhaft verwandelten Elfmeter von Razvan Marin setzten sich die Griechen gegen den österreichischen Vertreter LASK Linz durch.

Die Zusammenfassung der Partie. Video: SRF

AEK Athen - Linzer ASK 1:0 (1:0).

SR Branco Godinho (POR).

Tor: 21. Marin 1:0.

Bemerkungen: AEK Athen ohne Kutesa (überzählig). (riz/sda)