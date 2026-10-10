Manzambi bereitet Tor vor + Amdouni trifft auch in der Liga + Sunderland verliert

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Bundesliga

Premier League

Aston Villa – Brentford 2:2

Aston Villa mit Johan Manzambi kommt weiterhin nicht richtig auf Touren. In der 6. Runde der Premier League spielt der Europa-League-Sieger daheim gegen Brentford 2:2.

Aston Villa schaffte nach einem frühen Rückstand durch Tore von Nicolas Jackson und John McGinn bis in die 77. Minute die Wende. Zum zweiten Treffer gab Manzambi den letzten Pass. Doch keine drei Minuten später gelang Kristoffer Ajer für das viertklassierte Brentford das 2:2. Mit nur einem Saisonsieg befindet sich Manzambis neues Team in der unteren Tabellenhälfte.

Sunderland – Brighton 0:2

Gleiches gilt auch für Granit Xhakas Sunderland, das daheim mit dem über die ganze Spielzeit eingesetzten Schweizer Rekordnationalspieler Brighton mit 0:2 unterlag. Durch den Sieg bleibt Brighton auf dem starken dritten Tabellenplatz.

Arsenal – Leeds United 2:1

Der englische Meister Arsenal gewinnt das erste Spiel nach der Nationalmannschaft trotz Rückstand gegen Leeds United. James Justin brachte die Gäste nach 55 Minuten in Führung und Leeds hoffte nach einem überraschend starken Saisonstart auf den nächsten Sieg.

Der ehemalige Basler Riccardo Calafiori glich die Partie aber sieben Minuten später aus und wenig später erzielte Bruno das entscheidende 2:1. Nico Elvedi und Noah Okafor standen bei Leeds in der Startelf, wurden aber beide ausgewechselt.

Riccardo Calafiori jubelt nach seinem Tor. Bild: keystone

Championship

Watford – Burnley 0:4

Zeki Amdouni trifft nach der erfolgreichen Länderspielpause mit drei Toren für die Schweiz auch bei seinem ersten Einsatz für den englischen Zweitligisten Burnley. Der Genfer Stürmer erzielt beim 4:0 in Watford in der 19. Minute das 2:0.

Der nach einer guten Stunde angeschlagen ausgewechselte Amdouni hat in den letzten fünf Wochen mit Nationalteam und Klub sechs Tore erzielt. Für Burnley ist es der erste Sieg in der laufenden Saison.

Zeki Amdouni ist im Torrausch. Bild: www.imago-images.de

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