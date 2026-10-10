Der FC Zürich gewinnt gegen Meister Thun. Bild: keystone

Zürich ist weiterhin in guter Form und schlägt Thun + Klatschen für Luzern und Sion

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Zürich – Thun 4:2

Der FC Thun kassiert eine weitere hohe Niederlage in dieser Saison. Der Titelverteidiger verliert beim FC Zürich nach 1:0-Führung mit 2:4.

Für den FC Thun, der bis Jahresende unter anderem mit der Conference League ein Mammutprogramm vor sich hat, begann das Gastspiel im Letzigrund ideal. Der junge Simon Lengen schoss nach einer guten Viertelstunde das 1:0. Doch danach bekam der FCZ die Partie in den Griff und profitierte von den Thuner Problemen in der Defensive. Kevin Spadanuda und Bledian Krasniqi trafen noch vor der Pause mit sehenswerten Schüssen zum 2:1.

Doron Lichtenstein konnte sein erstes Tor in der Super League erzielen. Bild: keystone

Das schönste Tor fiel aber in der 64. Minute durch den 20-jährigen Doron Lichtenstein, der nach einem Solo zum 3:1 traf und etwas später das 4:1 von Philippe Kény vorbereitete. Es waren die ersten zwei Skorerpunkte des Mittelfeldspielers in der Super League. Die Thuner Hoffnungen auf eine Wende waren bereits kurz nach dem dritten Gegentreffer und der Roten Karte gegen Jan Bamert in der 67. Minute dahin. Immerhin gehörte das Schlusswort den Gästen: Dorian Derbaci kam in der 90. Minute zu seiner Torpremiere in der Liga.

Für Thun geht es bereits am Donnerstag weiter. Dann gastieren die Berner Oberländer zum Auftakt der Ligaphase der Conference League bei Twente Enschede.

Zürich - Thun 4:2 (2:1)

11'505 Zuschauer. - SR Qovanaj.

Tore: 16. Lengen 0:1. 30. Spadanuda (Emmanuel) 1:1. 37. Krasniqi 2:1. 64. Lichtenstein (Spadanuda) 3:1. 77. Kény (Lichtenstein) 4:1. 90. Derbaci (Fehr) 4:2.

Zürich: Huber; Lichtenstein, Kamberi, Schödler (87. Segura), Volken; Berisha; Spadanuda (85. Bangoura), M. Reichmuth (78. Di Giusto), Krasniqi (85. Stiel), Emmanuel; Kény (85. Ramic).

Thun: Steffen; Fehr, Bürgy, Bamert, Strannegård; Maier (73. Derbaci), Roth, Zoukit (82. Passavant), Ilic (57. N. Reichmuth); Lengen (57. Christoffersson), Dursun (73. Braschi).

Bemerkungen: 67. Rote Karte gegen Bamert (grobes Foul).

Verwarnungen: 40. Ilic, 56. Lengen.

Lugano – Luzern 4:0

Lugano ist auch nach zehn Runden in der Super League ungeschlagen. Die Tessiner feiern gegen Luzern einen 4:0-Heimsieg. Auch Servette und Zürich kommen daheim zu Erfolgen.

Daniel Dos Santos brachte Lugano in der Startviertelstunde in Führung. Die restlichen Treffer fielen in der letzten halben Stunde. Unter anderem traf Dos Santos ein zweites Mal.

Daniel Dos Santos traf gegen Luzern doppelt. Bild: keystone

Mehr folgt in Kürze …

Lugano - Luzern 4:0 (1:0)

7721 Zuschauer. - SR Kanagasingam.

Tore: 12. Daniel Dos Santos (Mai) 1:0. 61. Fernandes (Eigentor) 2:0. 78. Daniel Dos Santos (Castro) 3:0. 87. Moncada (Von Ballmoos) 4:0.

Lugano: Von Ballmoos; Papadopoulos, Mai (46. Martim Marques), Delcroix; Karimow (74. Kelvin), Cimignani, Grgic, Daniel Dos Santos (83. Kendouci), Zanotti; Steffen (57. Moncada), Ajeti (57. Castro).

Luzern: Letica; Bung Hua Freimann (46. Dorn), Knezevic, Bung Meng Freimann, Fernandes; Zimmermann (83. Winkler), Bertone; Owusu (67. Toggenburger), Di Giusto; Kabwit (79. Lucas Ferreira), Mikolajewski (67. Villiger).

Verwarnungen: 4. Karimow, 15. Daniel Dos Santos, 35. Steffen, 43. Knezevic, 66. Bertone.

Servette – Sion 3:0

Servette kommt gegen den FC Sion zu einem 3:0-Heimsieg und setzt die positive Serie gegen die Walliser fort.

Das vor der Länderspielpause zu Ende gegangene erste Saisonviertel sprach für einen Erfolg des FC Sion im ersten Rhone-Derby der Saison. Doch das Team von Didier Tholot tut sich gegen Servette seit geraumer Zeit schwer. Zum 13. Mal in Folge blieben die Sittener gegen den Rivalen sieglos. Diesmal war es vor allem die Effizienz, die für die Genfer sprach.

Servette setzt sich im Derby durch. Bild: keystone

Houboulang Mendes und Jarell Simo sorgten in den ersten 18 Minuten für die vorentscheidende 2:0-Führung. Zwar liess sich der FC Sion dadurch nicht demoralisieren, machte aber zu wenig aus seinem Ballbesitz und den Torchancen. Sions Toptorschütze Winsley Boteli scheiterte kurz vor der Pause am stark parierenden litauischen Servette-Goalie Edvinas Gertmonas. Zu Beginn der zweiten Halbzeit war es an der Reihe von Ilyas Chouaref eine Möglichkeit ungenutzt zu lassen. Er traf nur den Pfosten.

Servette sorgte in der 63. Minute mit dem 3:0 durch einen Penalty von Kingstone Mutandwa für die endgültige Entscheidung und machte den ersten Heimsieg seit Anfang August perfekt. Überhaupt zeigt das Team von Jocelyn Gourvennec seit einigen Wochen Aufwärtstendenzen mit nunmehr drei Siegen aus den letzten vier Partien. Für Sion hingegen endete eine eindrückliche Rekordserie. Erstmals seit 20 Partien blieb es in der Super League ohne eigenen Treffer.

Es war ein frustrierender Abend für Sion und Benjamin Kololli. Bild: keystone

Servette - Sion 3:0 (2:0)

11'800 Zuschauer. - SR Gianforte.

Tore: 11. Houboulang Mendes (Pedro Naressi) 1:0. 18. Simo (Lopes) 2:0. 63. Mutandwa (Penalty) 3:0.

Servette: Gertmonas; Houboulang Mendes (61. Maceiras), Rouiller, Burch, Mazikou; Pedro Naressi (61. Douline), Simo (81. Allix); Lambourde (77. Ouattara), Lopes (77. Njoh), Karlsson; Mutandwa.

Sion: Racioppi; Lavanchy, Sow, Kronig, Marquinhos Cipriano (59. Hefti); Chipperfield (60. Kololli), Kabacalman, Baltazar Costa; Chouaref (71. Berdayes), Boteli (60. Lukembila), Surdez (29. Nivokazi).

Verwarnungen: 5. Mazikou, 24. Baltazar Costa, 32. Houboulang Mendes, 39. Lambourde, 54. Nivokazi, 69. Maceiras, 91. Allix. (riz/sda)

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