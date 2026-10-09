Nahe an der Spitze: Fabian Hürzeler hat mit Brighton & Hove Albion gerade viel zu feiern. Bild: www.imago-images.de

Schweizer Trainer Hürzeler führt Brighton in Englands Topgruppe – das ist sein Geheimnis

Fabian Hürzeler brachte nur anderthalb Jahre Erfahrung mit, als Brighton & Hove Albion ihn als Trainer verpflichtete. Nun mischt der 33-Jährige, der die Pässe der Schweiz, Deutschlands und der USA besitzt, mit dem Klub die Premier League auf.

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In der Tabelle der Premier-League-Teams, denen gerade keine Konsequenzen wegen jahrelangen Finanzbetrugs drohen, ist Brighton & Hove Albion Zweiter. Nur zwei Punkte trennen den Underdog aus dem Süden Englands nach fünf Spieltagen vom imaginären Leader Arsenal.

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Vor der langen Länderspielpause fügte Brighton dem zuvor in dieser Saison makellosen Meister eine krachende Niederlage zu. 3:0 lautete das Endresultat nach einem Spiel, das als Exempel für den Fussball von Trainer Fabian Hürzeler steht.

Der 33-Jährige, der drei Staatsbürgerschaften hat – sein Vater ist Schweizer, seine Mutter Deutsche und geboren wurde Hürzeler in den USA –, fordert von seinem Team maximales Pressing und Mut im Spiel mit dem Ball. Dies setzte Brighton gegen Arsenal perfekt um. Obwohl die Gunners deutlich mehr Ballbesitz hatten, kamen sie zu weniger Abschlüssen und brachten nur zwei Torschüsse zu Stande.

Die Topklubs ärgert Brighton regelmässig

Bereits beim ersten Einwurf habe er das extreme Pressing Brightons gespürt, sagte Arsenal-Coach Mikel Arteta nach dem Spiel und fügte an: «Wir waren ständig in der Defensive.» Schon am eigenen Strafraum wurden seine Spieler unter Druck gesetzt und so zu Fehlern gezwungen. Nach Balleroberungen ging es schnell in die andere Richtung. Ein perfektes Beispiel war das Tor zum 2:0, als zwischen einem gehaltenen Ball von Goalie Bart Verbruggen nur zwölf Sekunden bis zum Treffer von Charalampos Kostoulas vergingen.

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Mit diesem Stil will Fabian Hürzeler das Establishment herausfordern, wie er gerne sagt. Das scheint den Seagulls schon gut zu gelingen, wie nicht nur der 3:0-Erfolg gegen Arsenal zeigt. Wenige Tage zuvor warfen sie Manchester United trotz 0:2-Rückstand aus dem Ligacup, in der letzten Saison feierten sie gegen beide Klubs aus Manchester, Liverpool und Chelsea jeweils mindestens einen Sieg. Doch: «Das Establishment herauszufordern bedeutet eben nicht nur, in den direkten Duellen mit den Grossen zu bestehen», wie Hürzeler in einem Interview mit Sky klarstellt, «du musst auch die Spiele gewinnen, die du gewinnen musst.» Diese Konstanz zu entwickeln sei nun die grosse Herausforderung für Brighton & Hove Albion.

Wie Hürzeler dieses Ziel erreichen will, ist klar: «Wir wollen eine Mannschaft sein, die schwer zu besiegen ist, weil wir eine klare Identität haben.» Dazu gehört eben die intensive Arbeit gegen den Ball und das spielbestimmende Auftreten in Ballbesitz. Bisher stellt Brighton in dieser Saison die beste Offensive und führt die Liga auch beim durchschnittlichen Ballbesitz oder der Intensität des Pressings an.

So gut war Brighton in dieser Saison bisher in der Premier League. bild: sofascore

Dieses Gegenpressing, also das Pressen sofort nach einem Ballverlust zum schnellen Zurückerobern des Balls, lässt Hürzeler in jeder Trainingsübung trainieren. Vom Aufwärmen an müssen die Spieler immer auf etwas reagieren. «Dadurch trainierst du permanent das Gegenpressing», sagt er und erklärt, dass dies eben auch an schlechten Tagen helfe. Die Spieler wissen dann: «Okay, heute habe ich vielleicht keinen Top-Tag. Aber ich weiss, dass mich unser Gegenpressing im Spiel hält.» Deshalb sei dieses für Hürzeler «nicht verhandelbar».

Nicht nur schön, sondern auch eklig spielen

Doch der junge Trainer, für den Brighton der erste Klub in einer Topliga war, musste seine Prinzipien auch etwas anpassen. So sei Hürzeler zwar ein Freund des schönen Fussballs, doch ergänzt er: «Wir wollen auch eine Mannschaft sein, die eklig ist.» Der Gegner müsse Brighton spüren, müsse merken: «Da kommt eine Mannschaft, die uns wehtun kann.»

Gelernt hat er dies womöglich ausgerechnet im vorletzten Duell mit Arsenal im März, das Brighton trotz statistischer Überlegenheit 0:1 verlor. «Es gab heute nur eine Mannschaft, die versucht hat, Fussball zu spielen», polterte Hürzeler nach dem Spiel und schoss weiter: «Ich werde niemals ein Trainer sein, der versuchen wird, so zu gewinnen.»

Fabian Hürzeler stellt seinen Spielern klare Forderungen. Bild: www.imago-images.de

Der Ärger über Arsenals in seinen Augen zumindest in jener Partie unattraktive Spielweise und die Auseinandersetzung mit Arteta sei längst vergessen, sagte Hürzeler vor dem Wiedersehen. Die Lehren, die er daraus zog, jedoch nicht. Zum Beispiel, dass es in der Premier League auch etwas Pragmatismus benötigt. Ein Klub wie Brighton & Hove Albion kann nicht einfach die Liga dominieren.

Daran ändert auch nichts, dass Besitzer Tony Bloom Milliardär ist und der Klub wie jeder Premier-League-Verein mittlerweile sehr viel Geld für Transfers ausgeben kann. Im Konzert der grossen englischen Klubs ist das 2017 erstmals in die Premier League aufgestiegene Brighton noch immer ein Kleiner. Immer wieder muss die Küstenstadt die besten Spieler abgeben. So spielten Topspieler wie Marc Cucurella (Real Madrid), Alexis Mac Allister (Liverpool), Moises Caicedo und João Pedro (beide Chelsea) allesamt mal bei den Seagulls.

Der Besitzer verdiente sein Geld durch Sportwetten und Poker

Dank ihres hervorragenden Scoutings identifiziert der Klub aber immer wieder neue junge Talente, welche die Abgänge mehr oder weniger gleichwertig ersetzen können. Dabei legt Brighton wie in der Spielerentwicklung grossen Wert auf Daten – so wie mittlerweile viele Klubs. Durch die Analytics-Firma von Besitzer Bloom, der sein Geld durch Sportwetten und als Pokerspieler verdient hat, und weil es schon so früh damit angefangen hat, ist Brighton in der Hinsicht aber auch der zahlungskräftigeren Konkurrenz einen Schritt voraus.

Klubbesitzer Tony Bloom. Bild: www.imago-images.de

Mit Innenverteidiger Luka Vuskovic (19), der erst im Sommer für 54 Millionen Euro geholt wurde, Sechser Jack Hinshelwood (21) oder Stürmer Charalampos Kostoulas (19) hat der Klub schon wieder einige junge Spieler im Kader, die irgendwann für grosse Summen zu einem grösseren Klub wechseln dürften. Dank Lewis Dunk (34) und Pascal Gross (35) fehlt es dem Team aber auch nicht an Erfahrung.

Bei den Trainern scheinen die Verantwortlichen um Sportdirektor Mike Cave ebenfalls ein gutes Händchen zu haben. Die beiden letzten Coaches waren Graham Potter, der nach erfolgreicher Arbeit in Brighton von Chelsea abgeworben wurde, und Roberto De Zerbi, der die Seagulls erstmals in die Europa League geführt hatte und seinen Vertrag im Sommer 2024 nicht mehr verlängerte. Danach holten Cave & Co. Fabian Hürzeler.

Vor Brighton war Hürzeler ein Zweitligatrainer

Die Verpflichtung des damals 31-Jährigen war ein Risiko. Schliesslich hatte Hürzeler, der in Houston geboren wurde und in Deutschland aufgewachsen ist, erst anderthalb Jahre zuvor erstmals einen Profiklub übernommen. Den FC St. Pauli führte er mit einer grandiosen Rückrunde vom 15. bis auf den 5. Platz und im Jahr darauf zum Aufstieg in die Bundesliga. Obwohl er keine Erstligaerfahrung vorweisen konnte, gab Brighton ihm die Zügel in die Hand – und einmal mehr zahlte sich das Risiko aus.

Zwei junge Leistungsträger: Luka Vuskovic … Bild: www.imago-images.de

… und Charalampos Kostoulas. Bild: www.imago-images.de

Hürzeler führte Brighton in der letzten Saison auf Platz 8 der Premier League und damit in die Conference League. Der Wettbewerb wurde in drei der letzten vier Jahre von einem englischen Klub gewonnen, das ist auch den Seagulls zuzutrauen.

Auch in der Liga, wo es am morgigen Samstag in Sunderland (16 Uhr) weitergeht, könnte es im Vergleich zur Vorsaison weiter nach vorne gehen – wenn auch der dritte Platz nur eine Momentaufnahme ist. Doch wenn Manchester City tatsächlich mit einem Punktabzug bestraft wird und andere Topklubs wie Liverpool, Chelsea und Manchester United weiter wackeln, scheint vieles möglich.

Das Establishment muss sich auf jeden Fall warm anziehen.