wolkig, aber kaum Regen13°
DE | FR
burger
Sport
Velo

Jungstar Seixas gewinnt erstmals die Lombardei-Rundfahrt

France&#039;s Paul Seixas crosses the finish line of the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d&#039;Oisans and finish in Alpe d&#039;huez, France, Saturday, July ...
Paul Seixas ist der diesjährige Sieger der Lombardei-Rundfahrt Bild: keystone

Mit 20 Jahren: Jungstar Seixas gewinnt erstmals die Lombardei-Rundfahrt

Der eben erst 20-jährig gewordene Franzose Paul Seixas feiert an der 120. Lombardei-Rundfahrt seinen grössten Erfolg und gewinnt in Como solo das letzte Radsport-Monument des Jahres - als jüngster Fahrer der Geschichte.
10.10.2026, 17:1610.10.2026, 17:31

Phänomenaler Paul Seixas! Nur sechzehn Tage nach seinem 20. Geburtstag fährt der Franzose aus Lyon seine Gegner eindrücklich in Grund und Boden. Gut 20 km vor dem Ziel lässt er am zweitletzten Hindernis, dem Civiglio mit durchschnittlich 9,7 Prozent Steigung, alle stehen und triumphiert beim Herbstklassiker in Norditalien 48 Sekunden vor dem spanischen Vuelta-Sieger Enric Mas und 1:05 Minuten vor dem Italiener Giulio Ciccone.

In Abwesenheit des Dominators Tadej Pogacar, der die Lombardei-Rundfahrt zuletzt fünfmal in Folge gewonnen hatte, kürte sich Seixas zum jüngsten Sieger der Geschichte. Nur drei Fahrer waren bei ihrem Sieg bei einem der fünf Radsport-Monumente noch jünger, jedoch keiner seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Pogacar musste seine Saison nach einem Schlüsselbeinbruch an der Vuelta frühzeitig beenden. Der Topfavorit Remco Evenepoel fuhr eine Woche nach seinem Sieg an der EM mit 1:20 Minuten Rückstand als Vierter und Bester einer ersten kleinen Verfolgergruppe ins Ziel.

Seixas fährt zum Sieg.

Zu Beginn des Rennens hatten die Fahrer protestiert und den Start in Bergamo um fünf Minuten verzögert, um auf ihre Sicherheitsbedingungen während der Rennen aufmerksam zu machen. Der Belgier Evenepoel ergriff als Sprecher der Fahrer das Mikrofon, um den Grund für diesen kleinen Protest zu erklären.

«Es gibt zu viele Unfälle mit Fahrzeugen bei Radrennen. Ein Bruder und ein Kollege haben ihr Leben verloren», sagte der zweifache Olympiasieger von Paris. «Wir wollen ein Zeichen setzen. Wir können nicht akzeptieren, dass Fahrer bei dem, was sie am meisten lieben, verletzt werden oder sterben.»

«Allein in dieser Woche ereigneten sich mehrere Zwischenfälle mit Fahrzeugen auf Rennstrecken. In diesem Sommer verlor man tragischerweise ein Leben aufgrund genau dieser Art von Versagen. Das werden wir nicht länger hinnehmen», erklärte die Fahrergewerkschaft CPA in einer Pressemitteilung. Sie forderte den Radsportweltverband UCI auf, die Rennveranstalter zu drängen, «Verantwortung zu übernehmen» und «Massnahmen zu ergreifen». (riz/sda)

Weil Neuer patzt: Bayern kassiert das schnellste Bundesliga-Tor der Geschichte
Weil Neuer patzt: Bayern kassiert das schnellste Bundesliga-Tor der Geschichte
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Tour de France: Alle Etappensieger 2025
1 / 24
Tour de France: Alle Etappensieger 2025

Diese Fahrer haben 2025 an der Tour de France ein Teilstück gewonnen:
quelle: keystone / christophe petit tesson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Fragenbot: Leo Dillier über Schwulsein im Spitzensport
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
ZSC lässt gegen Lugano Punkt liegen, Davos geht gegen Kloten unter
Tabellenführer Zürich muss gegen die Luganesi in die Verlängerung, während sich Schlusslicht Kloten deutlich gegen Davos durchsetzen kann. Alle Resultate vom Freitag findest du hier.
Der SC Bern stoppte mit einem 4:2-Sieg gegen Biel einen Negativtrend. Nach vier Niederlagen in Folge traf der Schwede Emil Bemström knapp drei Minuten vor Schluss zum 3:2, Tristan Scherwey machte mit einem Treffer ins leere Tor alles klar. Das 1:0 hatte Nils Rhyn mit dem ersten Tor in seinem 69. NL-Spiel erzielt. Der SCB verhinderte damit den Fall auf den zweitletzten Platz, den stattdessen nun Biel innehat.
Zur Story