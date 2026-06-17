St.Gallen muss gegen Benfica ran – Thuns Europa-Reise startet gegen Dinamo Zagreb

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Champions League

Der FC Thun kennt die erste Hürde auf dem beschwerlichen Weg in die Ligaphase der Champions League. Der Schweizer Meister trifft in der 2. Qualifikationsrunde auf Dinamo Zagreb. Das Hinspiel findet am 21. oder 22. Juli in Thun statt, das Rückspiel in der Woche darauf in der kroatischen Hauptstadt.

Mit dem kroatischen Meister erwischten die Berner Oberländer das wohl schwierigste Los. In der vergangenen Saison schwang das Team von Trainer Mario Kovacevic in der Meisterschaft mit 18 Punkten Vorsprung obenaus. Zudem gewann Dinamo den Cup. In der Europa League erreichten die Kroaten die Sechzehntelfinals, wo sie an Genk scheiterten. In der Saison zuvor verpassten sie in der Champions League die K.o.-Phase nur knapp.

Um sich erstmals für den Champions-League-Hauptwettbewerb zu qualifizieren, muss Thun drei Runden überstehen. Für die Teilnahme an einer anderen Ligaphase reichen zwei (Europa League) oder ein (Conference League) gewonnenes Duell.

Europa League

Der Cupsieger FC St.Gallen in der 2. Runde der Qualifikation für die Europa League hat eine sportliche Mammutaufgabe vor sich. Die Auslosung ergab ein Duell mit dem portugiesischen Grossklub Benfica Lissabon.

Das Hinspiel in St.Gallen ist für den 23. Juli angesetzt, das Rückspiel für den 30. Juli.

Conference League

In der Conference League trifft Lugano in der 2. Qualifikationsrunde auf den kosovarischen Vertreter Dukagjini. Sion bekommt es mit dem Sieger des Duells zwischen Elbasani aus Albanien und Bate Borissow aus Belarus zu tun. Vaduz spielt gegen Mornar aus Montenegro oder Atlètic d'Escaldes aus Andorra. Die Tessiner und die Liechtensteiner spielen das Hinspiel am 23. Juli vor heimischen Publikum, die Walliser treten erst auswärts an. Die Rückspiele finden ebenfalls eine Woche später statt. (ram/sda)