Chat-Futter
Die US-Open-Regie zeigt Pierce Brosnan einfach zum perfekten Zeitpunkt 🤩
Was du hier findest? Aussergewöhnliche Tore, kuriose Szenen, Memes, Bilder, Videos und alles, das zu gut ist, um es nicht zu zeigen. Lauter Dinge, die wir ohne viele Worte in unseren Sport-Chats mit den Kollegen teilen – und damit auch mit dir. Chat-Futter eben.
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Die US-Open-Regie zeigt Pierce Brosnan einfach zum perfekten Zeitpunkt
Da haben die Gegnerinnen kurz die Orientierung verloren
Im letzten Gruppenspiel der U20-WM haben die Französinnen gegen Ghana eine ungewöhnliche Eckballstrategie probiert – und das mit Erfolg. Justine Roquet traf zum 2:0. Dank des 4:0-Erfolgs ist Frankreich als Gruppensieger weiter und trifft im Achtelfinal nun auf Kanada.
September 12, 2026
Wenn die YouTube-Werbung im dümmsten Moment zuschlägt
Als Brasiliens-Nationaltrainer Carlo Ancelotti seinen Kader für die anstehenden Spiele bekanntgibt, verfolgt Gabriel Bontempo die Verkündung über YouTube. Gerade als sein Name kommt, schlägt die Werbung eiskalt zu.
Gabriel Bontempo, midfielder from Santos, gets a YouTube ad the exact moment his name was called by Ancelotti for the Seleção call-up
by
u/lincolnbvs in
soccer
Das wohl beste Pausenspiel
Die Fans von den Kansas City Royals mussten es schaffen, das Brot und die Wurst zusammenzubringen. Souverän wurde diese Aufgabe gemeistert und das ganze Stadion erhielt einen Hot Dog.
Los aficionados de los Kansas City Royals tenían 30 segundos para conseguir juntar el pan con la salchicha y si lo lograban, todo el estadio ganaba hot dogs gratis. 🌭 pic.twitter.com/vTvHQg2HFM— ceciarmy (@ceciarmy) September 7, 2026
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