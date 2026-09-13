FCZ-Trainer Marcel Koller freut sich mit Doron Lichtenstein über den Sieg gegen die Liechtensteiner. Bild: www.imago-images.de

Der FCZ jubelt in der 92. Minute – Held beim Sieg gegen Vaduz ist Umeh Emmanuel

Der FC Zürich holt zuhause gegen Vaduz einen schmeichelhaften Sieg. Umeh Emmanuel trifft in der 92. Minute zum 2:1 und macht die Sorgen beim Stadtklub fürs Erste vergessen.

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Vor einer Woche kassierte der FCZ im Derby gegen die Grasshoppers in der 96. Minute den Ausgleich. Dieses Mal konnten die eigenen Fans in der Nachspielzeit jubeln: Ein feiner Schlenzer von Umeh Emmanuel brachte der Mannschaft von Trainer Marcel Koller den zur Halbzeit noch schwer für möglich gehaltenen Heimsieg gegen den Aufsteiger Vaduz.

Der Siegtreffer von Umeh Emmanuel. Video: SRF

Für Vaduz hatte Marcel Monsbeger in der 13. Minuten getroffen, den Zürcher Ausgleich erzielte Philippe Kény zehn Minuten nach dem Seitenwechsel. Es war der logische Verlauf. Eine Halbzeit lang liess Koller den FCZ fast ausschliesslich verteidigen. Nach der Pause wurde das Heimteam, das im Vorwärtsgang ganz auf die individuellen Qualitäten von Kény und Emmanuel setzte, mutiger und kam zu den besseren Chancen.

Die Statistik bei Halbzeit sprach Bände: 26 Prozent Ballbesitz, 3:8 Abschlüsse, 0,2 zu 0,87 Expected Goals standen aus Sicht des FCZ zu Buche. «Das war eine katastrophale erste Halbzeit. Der Sieg ist eine riesige Erlösung», befand Miguel Reichmuth, der während Zürichs stärkster Phase zu Beginn der zweiten Halbzeit aus 16 Metern die Latte traf.

Marcel Monsberger brachte Vaduz in Führung. Video: SRF

Zumindest zum Teil lag Zürichs anfängliche Passivität Kollers Taktik, die sich aus den vielen Ausfällen in der Defensive, der Nicht-Nomination des formschwachen vermeintlichen Abwehrchefs Alexander Hack und Vaduz' 16 erzielten Toren in den ersten sieben Spielen ergab. Ansehnlich war das, was resultierte, nicht. So gesehen konnten die Zuschauer im Letzigrund froh sein, dass der FCZ in Rückstand geriet und er die Offensivbemühungen früher oder später zwangsläufig intensivieren musste.

Zürich - Vaduz 2:1 (0:1)

13'499 Zuschauer. SR San.

Tore: 13. Monsberger (Hasler) 0:1. 55. Kény (Emmanuel) 1:1. 92. Emmanuel (Comenencia) 2:1.

Zürich: Huber; Lichtenstein, Kamberi, Schödler, Volken; Comenencia, Reichmuth, Krasniqi (46. Valon Berisha), Emmanuel; Reverson (30. Spadanuda), Kény.

Vaduz: Büchel; Hasler, Simani, Liridon Berisha, Schwizer; Mack (82. Hammerich); Stark (82. Beeli), Cocic (62. Walker), Cabrera (72. Kasper); Monsberger (62. Djokic), Dalipi.

Verwarnungen: 77. Schwizer, 87. Walker. (nih/sda)

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