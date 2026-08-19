#Saints WR Brock Rechsteiner, the son of WWE Hall of Famer Scott Steiner and cousin of WWE star Bron Breakker, brought out a German suplex today in a big practice fight with the #Cowboys: 😭— Ari Meirov (@MySportsUpdate) August 19, 2026
(🎥 @nofnetwork, @nick_underhill) pic.twitter.com/2DXALUX4Is
Chat-Futter
So spielst du halt Football, wenn dein Papi in der WWE Hall of Fame ist 🤷🏻♂️
Was du hier findest? Aussergewöhnliche Tore, kuriose Szenen, Memes, Bilder, Videos und alles, das zu gut ist, um es nicht zu zeigen. Lauter Dinge, die wir ohne viele Worte in unseren Sport-Chats mit den Kollegen teilen – und damit auch mit dir. Chat-Futter eben.
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So spielst du halt Football, wenn dein Papi in der WWE Hall of Fame ist 🤷🏻♂️
Brock Rechsteiner, der Sohn der Wrestling-Legende Scott Steiner, zeigt hier im Training der New Orleans Saints mit den Dallas Cowboys einen formschönen German Suplex:
Endlich kommt eine Doku über Raygun …
… und sie hat den grandiosen Titel «Breaking Badly». Das ist der Trailer zur Netlix-Sendung, die am 1. September veröffentlicht wird:
Das gibt Abzug bei der Note für die Landung
Das war wohl nicht so geplant. Immerhin scheint es ihm gut zu gehen:
Oei, dat ging even niet zoals gepland 🪂🫣#gaewil pic.twitter.com/SoOH3J3HOl— ESPN NL (@ESPNnl) August 8, 2026
Fussballer verursacht Verkehrsunfall
In Südamerika wissen sie halt, wie man rigoros abräumt. Neulich in Uruguay …
In Uruguayan football, the ball went off the road and ended up causing a crash 😭 pic.twitter.com/2svq1F6xnw— Bayse Sports (@BayseSports) August 8, 2026
Dieser Jubel ist ein doppelter Fail
Nicht nur, dass Coritiba-Captain Jacy in der brasilianischen Liga nach seinem Tor gegen Chapecoense beim Jubeln in den offenen Spielertunnel fällt. Nein, sein Tor wurde danach auch noch wegen Offsides aberkannt. Der 29-Jährige erlitt bei seinem Jubelsturz eine leichte Knöchelverletzung und musste im Laufe des Spiels ausgewechselt werden.
Awkward moment in the Brazilian top flight: Coritiba player falls into a tunnel celebrating against Chapecoense, only for the goal to be ruled out for offside
by
u/Ummagumma- in
soccer
Wie cool willst du ein Glace essen? Sean Walker: JA
I scream, you scream, we all scream for ice cream! 🍦— NHL (@NHL) August 6, 2026
Sean Walker made sure to eat a sweet treat out of the #StanleyCup!
(🎥: IG/kawartha_dairy) pic.twitter.com/bz2laOrALI
Burnley hat bei der Präsentation seines neuen Goalies keinen Aufwand gescheut 😂
Der HCD hat einen ganz besonderen Trainingsgast 🤩
NHL-Star Auston Matthews «chneblet» mit dem U21-Goalie des HC Davos.
Versprochen ist versprochen …
Marc Cucurella hat sein Versprechen eingelöst, im Falle eines Gewinns der Weltmeisterschaft das Gesicht von Trainer Luis de la Fuente zu tättowieren. Der spanische Aussenverteidiger trägt den 65-Jährigen, der die Furia Roja auch schon bei der EM 2024 zum Titel geführt hatte, nun für immer auf seinem Trizeps.
Dieser Befreiungsschlag ist für den Kübel
100 Punkte für Conor Hazard von den Wycombe Wanderers!
Some kick from Conor Hazard… 🤣🗑️ pic.twitter.com/V7nbMDBp3m— Toby - Fantasy EFL Tips (@FEFLTips) July 25, 2026
Wohin nimmt ein Däne den Stanley Cup? Natürlich ins Legoland!
Wahnsinn, wie sich Davidovich Fokina diesen Punkt erkämpft
Alejandro Davidovich Fokina hat im Wimbledon-Achtelfinal in fünf Sätzen gegen Felix Auger-Aliassime verloren – dabei aber womöglich für das grosse Highlight des Turniers gesorgt:
Absolute grass court cinema! 🎦— Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2026
This ridiculous point between Alejandro Davidovich Fokina & Felix Auger-Aliassime is the Play of the Day presented by @Barclays pic.twitter.com/XA9dYvz7XQ
Hecht holt am Openair St.Gallen die Cuphelden des FCSG auf die Bühne
Rund um den Cupfinal haben die Fans des FC St.Gallen den Hecht-Hit «Mon Amour» umgedichtet. Nun hat die Band beim Openair St.Gallen die Spieler des Cupsiegers auf die Bühne geholt:
Stell dir vor, du bist NBA-Champion und wirst fast von der Meisterfeier geworfen
Tyler Kolek ist kein Star bei den New York Knicks. Trotzdem kam er in dieser Saison inklusive Playoffs in insgesamt 70 Spielen zum Einsatz und trug damit auch einen (kleinen) Teil zum Gewinn des Meistertitels bei. Auf der Meisterfeier wurde er vom Sicherheitspersonal dennoch für einen Fan gehalten. Kolek nahm es aber mit Humor und schrieb danach auf X: «Ich schwöre, dass ich Teil des Teams bin.»
Tyler Kolek played in 62 games for the World Champion Knicks this season— Barstool Sports (@barstoolsports) June 18, 2026
He was mistaken for a fan at the parade anyway pic.twitter.com/oF2VoPGclD
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