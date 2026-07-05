Trotz Satzführung muss Belinda Bencic die Segel streichen. Bild: keystone

Bencic scheidet an Wimbledon nach Satzführung aus – Djokovic kämpft sich in Viertelfinal

Belinda Bencic, Vorjahres-Halbfinalistin, verpasst in Wimbledon die Viertelfinals. Bencic unterliegt am späten Sonntagabend der Weltnummer 7 Coco Gauff mit 6:4, 3:6, 4:6. Novak Djokovic kämpft sich hingegen in weiter.

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Bencic schlägt Gauff im Achtelfinal

Seit Beginn der letzten Saison standen sich Belinda Bencic und Coco Gauff zum sechsten Mal gegenüber; zum fünften Mal setzte sich die Amerikanerin durch. Dennoch: Die Chancen für Belinda Bencic in Wimbledon standen zumindest eine Stunde lang gut: Gauff gewann vor Wimbledon kein Spiel auf Rasen und erreichte die Achtelfinals mit Zittersiegen gegen Aussenseiterinnen. Sie wartet in dieser Saison noch auf einen Turniersieg.

Aber Belinda Bencic schaffte es trotz guter Voraussetzungen und einem starken Beginn wieder nicht, Gauff zu besiegen. Im ersten Satz holte sie einen 0:3-Rückstand auf und wehrte zwei Breakbälle zum 3:5 ab, ehe sie den Satz mit dem dritten Satzball mit 6:4 gewann.



Coco Gauff wird zur Angstgegnerin für Belinda Bencic. Bild: keystone

In der Folge lief Belinda Bencic aber nur noch Rückständen hinterher. Coco Gauff steigerte sich, wie so oft gegen Bencic, zur Bestform. Bencic spielte ebenfalls gut, vermochte nach zwei Stunden und 19 Minuten den ersten Matchball nicht abzuwehren. Hätte Bencic noch zum 5:5 ausgleichen können, wäre die Entscheidung auf Montag vertagt worden.

In der Weltrangliste fällt Belinda Bencic von Platz 11 mindestens auf Platz 14 zurück – wobei aber doch noch einige Spielerinnen im Turnier verbleiben, die Bencic noch überholen können.

Djokovic steht im Viertelfinal

Novak Djokovic steht in Wimbledon wieder in den Viertelfinals. Djokovic besiegten den russischen Qualifikanten Roman Safiullin mit 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3 und feierte seinen 106. Einzelsieg in Wimbledon. Damit ist Djokovic alleiniger Rekordhalter. Bis Sonntag teilte er sich diese Bestmarke mit Roger Federer.

Die Highlights der Partie. Video: SRF

Die Partie gegen Safiullin war aber eine harte Angelegenheit für Djokovic. Im ersten Satz lag der 39-Jährige lange mit einem Break zurück und konnte den Satzverlust gerade noch so abwenden. Im dritten Durchgang konnte Safiullin die Niederlage zunächst noch abwenden, musste aber im vierten Satz den Aufschlag direkt abgeben. Djokovic nutzte nach fast dreieinhalb Stunden den ersten Matchball.

Osaka schlägt Weltnummer 1

Die einstige Weltnummer 1 Naomi Osaka eliminierte die aktuelle Weltnummer 1, Aryna Sabalenka, mit 6:2, 7:6 (7:2). Vorher in dieser Saison hatte Osaka dreimal gegen Sabalenka verloren. Die 28-Jährige gewann vor mehr als fünf Jahren ihre vier Grand-Slam-Titel (je zwei in Australien und am US Open). Nach einer Baby-Pause kehrte sie vor zweieinhalb Jahren auf die Tour zurück. Aktuell belegt sie Weltranglistenplatz 14. In den Viertelfinals trifft Osaka, zuletzt Finalistin in Rasen in Bad Homburg, auf die Tschechin Karolina Muchova. (riz/sda)