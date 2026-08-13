sonnig34°
DE | FR
burger
Sport
Chat-Futter

Chat-Futter: Netflix-Doku über Raygun «Breaking Badly» am 1. September

Chat-Futter

Der Titel der Netflix-Doku über Raygun ist so lustig wie ihr Auftritt bei Olympia

Was du hier findest? Aussergewöhnliche Tore, kuriose Szenen, Memes, Bilder, Videos und alles, das zu gut ist, um es nicht zu zeigen. Lauter Dinge, die wir ohne viele Worte in unseren Sport-Chats mit den Kollegen teilen – und damit auch mit dir. Chat-Futter eben.
13.08.2026, 14:2313.08.2026, 14:23
Schicke uns deinen Input
avatar
Endlich kommt eine Doku über Raygun …
… und sie hat den grandiosen Titel «Breaking Badly». Das ist der Trailer zur Netlix-Sendung, die am 1. September veröffentlicht wird:
Das gibt Abzug bei der Note für die Landung
Das war wohl nicht so geplant. Immerhin scheint es ihm gut zu gehen:
Fussballer verursacht Verkehrsunfall
In Südamerika wissen sie halt, wie man rigoros abräumt. Neulich in Uruguay …
Dieser Jubel ist ein doppelter Fail
Nicht nur, dass Coritiba-Captain Jacy in der brasilianischen Liga nach seinem Tor gegen Chapecoense beim Jubeln in den offenen Spielertunnel fällt. Nein, sein Tor wurde danach auch noch wegen Offsides aberkannt. Der 29-Jährige erlitt bei seinem Jubelsturz eine leichte Knöchelverletzung und musste im Laufe des Spiels ausgewechselt werden.


Awkward moment in the Brazilian top flight: Coritiba player falls into a tunnel celebrating against Chapecoense, only for the goal to be ruled out for offside
by
u/Ummagumma- in
soccer
Wie cool willst du ein Glace essen? Sean Walker: JA
Burnley hat bei der Präsentation seines neuen Goalies keinen Aufwand gescheut 😂

Burnley's announcement video for signing goalkeeper Ben Amos
by
u/ChiefLeef22 in
soccer
Der HCD hat einen ganz besonderen Trainingsgast 🤩
NHL-Star Auston Matthews «chneblet» mit dem U21-Goalie des HC Davos.


Versprochen ist versprochen …
Marc Cucurella hat sein Versprechen eingelöst, im Falle eines Gewinns der Weltmeisterschaft das Gesicht von Trainer Luis de la Fuente zu tättowieren. Der spanische Aussenverteidiger trägt den 65-Jährigen, der die Furia Roja auch schon bei der EM 2024 zum Titel geführt hatte, nun für immer auf seinem Trizeps.



Dieser Befreiungsschlag ist für den Kübel
100 Punkte für Conor Hazard von den Wycombe Wanderers!
Haaland führt das Rudern an der Hochzeit von Donnarumma an

Wohin nimmt ein Däne den Stanley Cup? Natürlich ins Legoland!

[NHL] Frederik Andersen is building a pretty great day with the Stanley Cup
by
u/DecentLurker96 in
hockey
Dieser Platzsturm ging gründlich schief

Wahnsinn, wie sich Davidovich Fokina diesen Punkt erkämpft
Alejandro Davidovich Fokina hat im Wimbledon-Achtelfinal in fünf Sätzen gegen Felix Auger-Aliassime verloren – dabei aber womöglich für das grosse Highlight des Turniers gesorgt:
Bencic scheidet an Wimbledon nach Satzführung aus – Djokovic kämpft sich in Viertelfinal
Hecht holt am Openair St.Gallen die Cuphelden des FCSG auf die Bühne
Rund um den Cupfinal haben die Fans des FC St.Gallen den Hecht-Hit «Mon Amour» umgedichtet. Nun hat die Band beim Openair St.Gallen die Spieler des Cupsiegers auf die Bühne geholt:

Zehntausende FCSG-Fans feiern ihre Cuphelden – dann kommt Hüppis nächste Ansage
Stell dir vor, du bist NBA-Champion und wirst fast von der Meisterfeier geworfen
Tyler Kolek ist kein Star bei den New York Knicks. Trotzdem kam er in dieser Saison inklusive Playoffs in insgesamt 70 Spielen zum Einsatz und trug damit auch einen (kleinen) Teil zum Gewinn des Meistertitels bei. Auf der Meisterfeier wurde er vom Sicherheitspersonal dennoch für einen Fan gehalten. Kolek nahm es aber mit Humor und schrieb danach auf X: «Ich schwöre, dass ich Teil des Teams bin.»
Mehr Sport:
  • Alle Artikel zum Thema Fussball
  • Alle Artikel zum Thema Eishockey
  • Alle Artikel zum Thema Tennis
  • Alle Artikel zum Thema Ski
  • Alle Artikel zum Thema Velo

Extra für dich ausgewählt:

10 Witze, die nur intelligente (oder gebildete) Menschen verstehen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Sportler haben den perfekten Namen für ihre Sportart
1 / 27
Diese Sportler haben den perfekten Namen für ihre Sportart

Danijel Sturm: Auf welcher Position der slowenische Nationalspieler spielt, kannst du dir ja denken.
quelle: keystone / anthony anex
Auf Facebook teilenAuf X teilen
14 Sport-Typen, die jeder in seinem Freundeskreis hat
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Ehammer holt trotz mühsamer Umstände Silber: «Über eine Medaille darf man sich freuen»
Simon Ehammer hat sich im Weitsprung-Final von Birmingham mit 8,29 m die Silbermedaille gesichert – hinter Titelverteidiger Miltiadis Tentoglou (8,44 m) und vor dem Bulgaren Sraboykov.
Im Weitsprung-Final entwickelte sich ein packendes Duell zwischen Ehammer und dem Griechen. Tentoglou legte bereits im ersten Versuch mit starken 8,27 m vor, Ehammers erster Sprung war wegen eines Übertritts ungültig. Im zweiten Versuch antwortete der Schweizer direkt mit 8,29 m und übernahm die Führung. Bei starkem Gegenwind blieb der dritte Versuch für beide schwierig – Ehammer kam dabei nur auf 6,15 m. Im vierten Durchgang zog Tentoglou mit 8,44 m an ihm vorbei, während Ehammer bei 8,22 m hängen blieb. Trotz zweier weiterer Versuche gelang es dem Appenzeller nicht mehr, seine Bestweite von 8,29 m zu übertreffen – am Ende reichte es damit «nur» zu Silber.
Zur Story