Als der AFC Sunderland letztmals in einem europäischen Wettbewerb gespielt hat, hiess dieser noch Europacup der Cupsieger. In der Saison 1973/74 war das, der Klub scheiterte im Achtelfinal an Sporting. 53 Jahre später ist Sunderland in der Ligaphase der Europa League vertreten – die Fans feierten dies vor dem ersten Heimspiel natürlich dementsprechend. Womöglich half auch die hervorragende Stimmung Granit Xhaka und Co. dabei, die Partie gegen Alkmaar 1:0 zu gewinnen.