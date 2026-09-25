Ruben van Bommel lief am Donnerstag erstmals für die Nationalmannschaft der Niederlande auf. Bild: www.imago-images.de

Vorlage gegen Deutschland: Sohn von Oranje-Legende begeistert beim Länderspieldebüt

Dank eines Treffers in der Nachspielzeit sichern sich die Niederlande zum Auftakt der Nations League gegen Deutschland einen Punkt. Daran beteiligt ist auch Ruben van Bommel, der Sohn von Oranje-Legende Mark van Bommel.

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92 Minuten liefen die Niederländer gegen die deutsche Nationalmannschaft an und blieben ohne gültigen Treffer. Einzig in der zwölften Spielminute traf Virgil van Dijk, doch das Tor zählte aufgrund eines Foulspiels nicht.

Als Deutschland den Sieg schon fast auf sicher hatte, kam es zum grossen Moment von Nati-Debütant Ruben van Bommel. Der Sohn von Mark van Bommel wurde erst in der 83. Minute eingewechselt und bereitete weniger als zehn Zeigerumdrehungen später den 1:1-Ausgleichstreffer herrlich vor. Nach einem Sprint von der Mittellinie aus spielte van Bommel den Ball mit dem Aussenrist in den Strafraum und das Spielgerät landete genau bei Cody Gakpo, der souverän einnetzte. Noch wenige Minuten zuvor hätte van Bommel fast selbst den Ausgleichstreffer erzielt, scheiterte aber an Deutschland-Torhüter Marc-André ter Stegen.

Lob von Bondscoach Xavi

Nach der Partie war van Bommel trotzdem überglücklich. «Das Debüt in der niederländischen Nationalmannschaft ist die grösste Errungenschaft für einen niederländischen Fussballer», sagte van Bommel gegenüber ESPN. «Ich bin sehr glücklich, dass mir das gelungen ist. Und dann auch noch eine Torvorlage zu geben, ist einfach wunderbar.» Auch vom neuen Bondscoach Xavi gab es lobende Worte: «In seinem ersten Länderspiel macht Ruben den Unterschied. Das ist das, was wir brauchen, er ist ein Top-Spieler.»

Ein Kompliment gab es auch von Deutschland-Trainer Jürgen Klopp, der sich im RTL-Interview aber nicht einen Seitenhieb gegen Rubens Vater verkneifen konnte: «Sensationeller Pass von van Bommel. Vom Papa hat er das nicht. Der Aussenrist muss von der Mutter kommen.»

Nicht nur der Vater von van Bommel spielte für Oranje, sondern auch sein Grossvater Bert van Marwijk. Dieser ist allerdings nur einmal für die Nationalmannschaft aufgelaufen und somit hat sein Enkel bereits gleich viele Länderspiele absolviert. Auf die Frage, ob der Sohn eines Tages auch seinen Vater bei Anzahl Länderspielen überholen wird, antwortete van Bommel lachend: «Nun ja, ich habe noch einen weiten Weg vor mir.» Mark van Bommel lief 79-mal für die Niederlande auf und trainiert mittlerweile die belgische Nationalmannschaft. Während seiner Spielerkarriere stand van Bommel unter anderem bei Bayern München, Barcelona und der AC Milan unter Vertrag. Am meisten trug er aber das Trikot von PSV Eindhoven, bei dem Team, wo aktuell auch sein Sohn unter Vertrag steht.

Mark van Bommel trainiert aktuell die belgische Nationalmannschaft. Bild: keystone

Kritik nach Horrorfoul

Die Karriereleiter von van Bommel junior verlief zuletzt aber nicht nur nach oben. Im letzten Jahr zog er sich einen Kreuzbandriss zu und Anfang September sorgte ein Foul von ihm für negative Schlagzeilen. Im Klassiker gegen Ajax Amsterdam stieg van Bommel rücksichtslos in einen Zweikampf und rammte seinen Gegenspieler Aaron Bouwman wüst um. Der Ajax-Akteur musste daraufhin in das Spital gebracht werden. Zur Überraschung der meisten Zuschauer kam van Bommel mit einer Gelben Karte davon.

Kritik gab es aber zuhauf für den 22-Jährigen. So sagte beispielsweise TV-Experte Hugo Borst: «Das war ein Mordversuch. Ich rate van Bommel dringend, einen Psychiater aufzusuchen.» Obwohl der niederländische Verband einräumte, dass es einen Platzverweis hätte geben müssen, wurde van Bommel nicht gesperrt.

Das nächste Länderspiel von van Bommel könnte bereits in zwei Tagen stattfinden. Dann treffen die Niederlande auswärts auf Serbien. (riz)