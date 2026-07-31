Einigung mit Antidoping-Agentur: Michailo Mudryk darf wieder spielen

Michailo Mudryk wurde Anfang Jahr mit einer vierjährigen Dopingsperre belegt – nun wurde diese aufgehoben. Bild: keystone

Einigung mit Antidoping-Agentur: Chelsea-Stürmer Mudryk darf wieder spielen

Der ukrainische Nationalspieler Michailo Mudryk darf nach einer Einigung im Dopingverfahren mit dem englischen Fussballverband FA ab sofort wieder spielen.

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Das Verfahren wurde mit Zustimmung der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) beigelegt, hiess es in einer Mitteilung. Der Profi des FC Chelsea akzeptierte eine Sperre in Höhe der bereits verbüssten Zeit. Daher ist der 25-Jährige nicht länger gesperrt.

Mudryk war im Oktober 2024 bei einer Dopingkontrolle positiv auf den verbotenen Wirkstoff Meldonium getestet worden. Nach einer vorläufigen Sperre und einer Anklage durch die FA hatte eine unabhängige Disziplinarkommission Anfang dieses Jahres eine vierjährige Dopingsperre verhängt. Dagegen legte der Profi Berufung beim Internationalen Sportgerichtshof CAS ein.

Nach Verbandsangaben wurden die technischen Vorgaben der WADA für den Nachweis von Meldonium inzwischen geändert. Demnach wäre die bei Mudryk festgestellte geringe Konzentration nach den nun geltenden Grenzwerten nicht mehr als Verstoss gewertet worden. Vor diesem Hintergrund und weiterer Umstände des Falls einigten sich die Parteien auf einen Vergleich.

Mudryk räumte die ihm vorgeworfenen Verstösse gegen die Anti-Doping-Bestimmungen ein und akzeptierte die bereits verbüsste Sperrzeit als Sanktion. Auf Instagram zeigte sich Mudryk erleichtert. «Ich bin dankbar, dass dieser Prozess zu einem Abschluss gekommen ist, dass ich die Freigabe für meine Rückkehr zum Fussball erhalten habe und nun nach vorn blicken kann», schrieb der Ukrainer. Zugleich bekräftigte er: «Ich habe niemals wissentlich oder absichtlich eine verbotene Substanz eingenommen.»

Chelsea hatte Mudryk 2023 für eine Ablösesumme von bis zu 100 Millionen Euro vom ukrainischen Verein Schachtar Donezk verpflichtet. Bislang absolvierte er für die Londoner 73 Pflichtspiele. (sda/dpa)