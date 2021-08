Sport

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo kehrt zu Manchester United zurück



Bild: IMAGO / Sportimage

Manchester United bestätigt: Cristiano Ronaldo kehrt zurück zu den «Red Devils»

Der nächste Transfer-Hammer ist wohl fix. Cristiano Ronaldo verlässt Juventus Turin nach drei Jahren und wechselt zurück in die Premier League. Entgegen der Berichte vom Donnerstag und Freitagmorgen wird der Portugiese sich aber nicht Manchester City anschliessen.

Der Stadtrivale Manchester United bestätigte die Rückkehr des 36-Jährigen am Freitagabend. Juventus Turin solle eine Ablöse von rund 25 Millionen Euro erhalten. Der Medizincheck stehe noch aus. Ronaldo spielte bereits zwischen 2003 und 2009 für den Klub. Mit den «Red Devils» gewann er drei Meistertitel sowie die Champions League in der Saison 2007/08.

Bei Juventus konnte der erfolgsverwöhnte 36-Jährige nicht die gewünschten Erfolge feiern. Ronaldo kam mit der «alten Dame» in der Champions League nicht über den Viertelfinal hinaus. Zweimal war sogar bereits im Achtelfinal Endstation. Beim Team von Ole Gunnar Solskjaer will er seinen sechsten Titel in der «Königsklasse». (nih)

