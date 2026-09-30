Cristiano Ronaldo sitzt während des UEFA-Nations-League-Spiels zwischen Norwegen und Portugal in Oslo auf der Bank. Bild: keystone

Nächstes Kapitel im CR7-Drama: Ronaldo ist gegen Dänemark nicht dabei

Nach der Bank gegen Norwegen folgt der Knall: Cristiano Ronaldo hat das Camp der portugiesischen Nationalmannschaft verlassen und fehlt im Nations-League-Spiel gegen Dänemark.

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Cristiano Ronaldo hat das Camp der portugiesischen Nationalmannschaft vor dem Nations-League-Spiel gegen Dänemark verlassen. Das geht einem X-Post des Fussballstars hervor. Unmittelbar davor hatte Trainer Jorge Jesus angekündigt, den 41-Jährigen in Kopenhagen, wo Portugal am Donnerstagabend gegen Dänemark spielt, nicht in die Startelf zu stellen.

In seiner Erklärung schreibt Ronaldo, er habe sich nach der Pressekonferenz des Trainers und einem Gespräch mit dem Präsidenten des Fussballverbands zu diesem Schritt entschieden. Die Wahrheit über die Gründe will er dem portugiesischen Volk zu gegebener Zeit erzählen. Zum Schluss wünscht er dem Team und allen Mitspielern «ohne Ausnahme» viel Glück.

Der Streit hatte sich schon seit Tagen abgezeichnet. Beim 1:2-Sieg gegen Norwegen sass Ronaldo 90 Minuten auf der Bank und fehlte danach im Training. Jesus beteuerte am Mittwoch noch, ein Gespräch habe alles geklärt. Kurz darauf verliess Ronaldo den Zusammenzug.

Kein Rücktritt

Einen Rücktritt hat Ronaldo in seiner Nachricht nicht verkündet, seine Zukunft im Nationalteam bleibt also offen. Mit 234 Länderspielen und 146 Toren ist er Portugals Rekordspieler.

Insgesamt hat er in seiner Karriere weit über 900 Pflichtspieltore erzielt. Währenddessen wurde der berühmte Portugiese fünfmal mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet, der bekanntesten Einzelauszeichnung im Fussball. Auch fünfmal gewann er die Champions League, einmal mit Manchester United und viermal mit Real Madrid. Meistertitel feierte er in England, Spanien und Italien.

Mit Portugal gewann er 2016 die Europameisterschaft, den ersten grossen Titel des Landes, dazu zweimal die Nations League. (val)