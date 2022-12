Price, Wright und van Gerwen: Dann spielen die ganz Grossen an der Darts-WM

Genug vom Fussball? Zu deinem Glück startet am 15. Dezember die Darts-WM im Ally Pally im Norden Londons statt. 93 Darter und drei Darterinnen kämpfen in 95 Partien um den Weltmeistertitel und umgerechnet etwa 575'000 Franken Preisgeld. Total werden Gelder für 2,9 Millionen Franken ausgeschüttet.

Der Modus verläuft wie folgt: in einer ersten Runde treffen 32 Wildcards und 32 ungesetzte Spieler aufeinander. Wer sich hier durchsetzt, darf gegen einen der 32 gesetzten Darter ran – und hier warten dann die grossen Kaliber à la Gerwyn Price, Peter Wright und Michael van Gerwen. So sieht der Spielplan der Top-10 PDC Order of Merit und der drei Frauen geordnet nach Datum aus:

Peter Wright

Bild: keystone

Donnerstag, 15. Dezember ab 20 Uhr

Peter Wright – Mansell / Robb



Beau Greaves

Bild: imago

Freitag, 16. Dezember ab 20 Uhr

William O'Connor – Beau Greaves​

Michael Smith

Bild: keystone

Freitag, 16. Dezember ab 20 Uhr

Michael Smith – Wattimena / Rafferty



Lisa Ashton

Bild: imago

Samstag, 17. Dezember ab 21 Uhr

Ryan Meikle – Lisa Aston​

Nathan Aspinall

Bild: keystone

Sonntag, 18. Dezember ab 21 Uhr

Nathan Aspinall – Krcmar / Suzuki



Gerwyn Price

Bild: keystone

Montag, 19. Dezember ab 20 Uhr

Gerwyn Price – Woodhouse / Omelchenko



Fallon Sherrock

Bild: keystone

Dienstag, 20. Dezember ab 20 Uhr

Ricky Evans – Fallon Sherrock

Michael van Gerwen

Bild: EPA

Mittwoch, 21. Dezember ab 20 Uhr

Michael van Gerwen – Zonneveld / Williams



James Wade

Bild: AP/PA

Donnerstag, 22. Dezember ab 20 Uhr

James Wade – Williams / Bialecki



Gary Anderson

Bild: imago

Donnerstag, 22. Dezember ab 20 Uhr

Gary Anderson – Razma / Jiwa



Rob Cross

Bild: EPA/EPA

Freitag, 23. Dezember ab 13:30 Uhr

Rob Cross – Williams / Joyce

Jonny Clayton

Bild: imago

Freitag, 23. Dezember ab 20 Uhr

Jonny Clayton – Beaton / Trijp

Danny Noppert

Bild: imago