Fünf 180er warf Stefan Bellmont bei seinem ersten Spiel im «Ally Pally». Bild: www.imago-images.de

Gut gespielt und doch chancenlos – Bellmont verliert bei WM-Debüt

Für Stefan Bellmont ist die Darts-WM nach einem Spiel vorbei. Der Aussenseiter aus Cham hatte das Pech, dass sein höher dotierter Gegner Jermaine Wattimena keine Fehler machte und so nicht zuliess, dass «Belli» eine Überraschung gelingen konnte.

Mehr «Sport»

Mit seiner WM-Qualifikation hatte Stefan Bellmont bereits Geschichte geschrieben: Der Chamer war der erste Schweizer, der es an die Darts-WM im Alexandra Palace in London geschafft hat. Am Sonntagabend stand er erstmals auf der grössten Bühne seiner Sportart.

«Belli» trat gegen Jermaine Wattimena als Aussenseiter an. Der formstarke Niederländer nahm bereits zum elften Mal in Folge an den Weltmeisterschaften teil. Die Weltnummer 36 zeigte von A bis Z eine starke Leistung, so dass Bellmont (Weltnummer 124) keine Möglichkeit bekam, die Partie zu seinen Gunsten zu entscheiden.

Jermaine Wattimena ballt die Siegerfaust. Bild: www.imago-images.de

«Macht Lust auf mehr»

Wattimena gewann in 38 Minuten mit 3:0 Sätzen (3:1, 3:1, 3:2). Bellmont konnte immerhin vier Legs für sich entscheiden und ihm gelangen fünf Aufnahmen mit dem Maximum von 180 Punkten.

«Es war wirklich nervenaufreibend», sagte Bellmont im Interview bei «Sport 1». Der 35-Jährige sprach von einer «Riesenerfahrung», auf der grössten Bühne seines Sports spielen zu dürfen. «Es macht jedenfalls Lust auf mehr!»

Stefan Bellmont lässt sich von den Fans für seine 180er feiern. Bild: www.imago-images.de

Nach Anfangsnervosität immer besser

Mit einem Drei-Pfeile-Schnitt von 93 Punkten und einer Checkout-Quote von 36 Prozent wies Bellmont am Ende gute Werte auf. «Ich bin stolz auf meine Leistung», betonte der Schweizer. Besonders glücklich mache ihn, dass er sich im Verlauf des Matchs habe steigern können. «Ich sagte mir immer: Dranbleiben, dranbleiben, weiter, weiter!»

Die Zahlen zum Spiel. grafik: sky

Für Wattimena geht die WM bereits am Montag weiter. Er trifft am späten Nachmittag auf den Engländer James Wade, die Nummer 16 der Welt. Derweil kündigte Stefan Bellmont an, das Erlebnis zunächst sacken zu lassen und dann zu versuchen, sich in der Q-School ein Ticket für die PDC-Tour zu sichern.

Der Liveticker

Schicke uns deinen Input 3:0 Wattimena Stefan Bellmont kann sich nicht viel vorwerfen. Er hat sich bei seinem WM-Debüt auf der Bühne des «Ally Pally» sehr gut aus der Affäre gezogen, stand aber gegen einen noch besseren Spieler auf verlorenem Posten.



Während Jermaine Wattimena auf einen 3-Pfeil-Schnitt von 98,5 Prozent kam, betrug dieser bei Bellmont 93 Prozent. Der Chamer warf fünf Mal das Maximum von 180 Punkten und gewann vier Legs. Auch seine Checkout-Quote war mit 36 Prozent nicht schlecht, doch Wattimena war mit 45 Prozent auch bei den entscheidenden Pfeilen besser. Satz 3, Leg 5 Bellmont macht mit einer 180 Druck auf Wattimena, der den Anwurf hat.



Der Schweizer muss wohl 129 wegmachen, um das Leg zu gewinnen. Denn nun kann Wattimena 57 checken – und das Match gewinnen. Satz 3, Leg 4 Belli beginnt mit einer 140 stark, lässt dann aber nur 57 folgen. So kann er sich nicht absetzen.



Als er erneut 140 wirft, gelingt dies auch Wattimena, der sich einfach nicht abschütteln lässt.



Bellmont mit 83 Rest, Wattimena mit 40 Rest.



Unter diesem grossen Druck gelingt es Bellmont, diese 83 zu checken. Ganz stark! Die Entscheidung noch einmal vertagt. Satz 3, Leg 3 Mit dem Anwurf holt sich Wattimena auch dieses Leg. Er führt mit 2:0 Sätzen und 2:1 Legs – noch eines, und er ist weiter, während die WM für Stefan Bellmont vorbei ist. Satz 3, Leg 2 Wattimena gelingt der Ausgleich in diesem Satz. Weil der Niederländer nach wie vor kaum Fehler macht. Er hat einen 98er-Schnitt und eine Checkout-Quote von 44 Prozent. Satz 3, Leg 1 Bellmont zeigt sich nach der Pause stark. Wirft seine dritte 180 des Spiels, lässt 81 stehen, Wattimena noch nicht im Finish-Bereich.



Der Schweizer hat sechs Darts für 32 Punkte, mit dem fünften Pfeil trifft er D8 und geht in diesem Satz in Führung. 2:0 Wattimena Die Averages der beiden Spieler werden eingeblendet und sie sprechen eine deutliche Sprache: Wattimena kommt mit drei Pfeilen im Schnitt auf 98 Punkte, Bellmont auf 89 Punkte.



Dem Schweizer gelingt zwar im 4. Leg des 2. Satzes eine 180, aber Wattimena lässt sich nicht beeindrucken. Er geht mit 2:0 Sätzen in Führung.



Die Spieler begeben sich noch einmal für eine kurze Pause in die Katakomben. Satz 2, Leg 3 Belli hat Anwurf und lässt 76 stehen. Die schafft er mit zwei Pfeilen, er verkürzt auf 1:2 Legs. Satz 2, Leg 2 Jermaine Wattimena zeigt bislang keine Schwäche – und weil er der besser dotierte Spieler ist, verheisst das für Stefan Bellmont nichts Gutes.



Dann verpasst Wattimena ein Tops, Bellmont kann aber 68 ebenfalls nicht ausmachen. Und so geht das Leg eben trotzdem an den Niederländer. Satz 2, Leg 1 Bellmont eröffnet den zweiten Durchgang. Heisst: Er sollte dieses Leg gewinnen. Aber Wattimena mit zwei D20-Treffern und einem 95-Checkout zur Führung. Ally Belli statt Ally Pally Für den ersten WM-Auftritt eines Schweizer Dartspielers ändern wir doch spontan die Abkürzung für den Alexandra Palace, den Austragungsort des Turniers in London. 1:0 Wattimena Bellmonts Motor stottert ein wenig. Wattimena zunächst fast mit einem 125er-Checkout, und dann als Bellmont 41 übrig lässt, der Niederländer mit Tops zum Satzgewinn. Satz 1, Leg 3 Wattimena nimmt die 170 ins Visier, scheitert und macht im nächsten Anlauf 42 weg.



2:1-Führung in den Legs für den Favoriten. Nun beginnt wieder Bellmont das Leg. Satz 1, Leg 2 Bellmont lässt Wattimena zunächst nicht in die Nähe des Checkouts kommen. Bei 128 Rest allerdings zwei suboptimale Pfeile des Schweizers, er lässt 82 stehen.



Wattimena bei 137 und Bellmont checkt die 82 mit drei Pfeilen weg. Stark! Da ist das 1:1. Satz 1, Leg 1 Bellmont beginnt das Spiel mit 100 Punkten als erste Aufnahme – wunderbar. Und im ersten Leg gelingt ihm bei Anwurf Wattimena auch gleich eine 180. Belli ballt zurecht die Faust. Bild: sport 1 Wattimena nutzt seinen dritten Pfeil, um Tops zu treffen und das erste Leg für sich zu entscheiden. Wattimena kommt mit Hardcore Der Niederländer mit viel Bumm-Bumm beim Walk-on. Hoffentlich macht er gleich beim Spiel nicht auch so viel Dampf. Bellmont ist da Um 21.24 Uhr ertönt «Lift U Up» von Gotthard und Stefan Bellmont betritt die Bühne des Alexandra Palace. Zuversicht auf watson Zwei Drittel der watson-Community glaubt an eine Überraschung: Bald geht es los Etwa um 21.30 Uhr dürfte Stefan Bellmonts WM-Premiere losgehen. Franzose als erster Sieger Die erste Partie dieser WM ist Geschichte. Thibault Tricole schlägt den Australier Joe Comito mit 3:1. Damit hat sich der Franzose ein zweites Spiel verdient: das letzte heute Abend gegen Titelverteidiger Luke Humphries. Bild: www.imago-images.de Die Userin meint von Carin Uebelhart Ich glaube an ein gutes Resultat des Schweizers Die verkleideten Fans Bild: www.imago-images.de Bild: www.imago-images.de Bild: www.imago-images.de Bild: www.imago-images.de Die heilige Halle Bild: www.imago-images.de Stefan Bellmont 35 Jahre alt



Aus Cham ZG



Die Nummer 124 der PDC-Weltrangliste



Läuft zu «Lift U Up» von Gotthard auf die Bühne



Wirft mit 18,5 Gramm schweren Pfeilen Bild: KEYSTONE Jermaine Wattimena Stefan Bellmont wird als Aussenseiter antreten. Er ist die Nummer 124 der Welt, sein Gegner Jermaine Wattimena taucht in der Rangliste auf Rang 36 auf.



Der Niederländer nahm schon zehn Mal an der WM des PDC-Verbands teil. Weiter als in die 3. Runde stiess er indes nie vor. Bild: www.imago-images.de So funktioniert es Gespielt wird in der 1. WM-Runde auf drei Gewinnsätze. Wer einen Satz für sich entscheiden will, muss drei Legs gewinnen. Das heisst, er muss es als erster Spieler schaffen, von 501 Punkten auf Null zu kommen, wobei der letzte Pfeil in einem Doppelfeld oder im Bull's Eye im Zentrum der Scheibe stecken muss. Am Sonntag beginnt die Darts-WM! Nach diesen 12 «Würfen» kannst auch du mitreden

Die Vorschau

Um 20 Uhr beginnt die erste Session der Darts-WM 2025 – und diese wird aus Schweizer Sicht ganz besonders. Denn im zweiten Spiel des Abends steht Stefan Bellmont im Einsatz. Der 35-Jährige ist der erste Schweizer Teilnehmer am wichtigsten Turnier des Jahres.

Bellmont wird als Aussenseiter antreten. Er ist die Nummer 124 der Welt, sein Gegner Jermaine Wattimena taucht in der Rangliste auf Rang 36 auf. Der Niederländer nahm schon zehn Mal an der WM des PDC-Verbands teil, weiter als in die 3. Runde stiess er indes nie vor.

Freut sich auf seinen Auftritt: Stefan Bellmont. Bild: KEYSTONE

Der Sieger wird bereits morgen am späten Nachmittag ein zweites Mal zu den Pfeilen greifen. Dann wartet mit dem Engländer James Wade die Nummer 16 der Weltrangliste auf Stefan Bellmont oder Jermaine Wattimena.



Gelingt Stefan Bellmont eine Überraschung? Ja, ich glaube an den Sieg. Leider nein. Abstimmen

Titelverteidiger im Einsatz

Um etwa 21 Uhr dürfte Bellmont zu den Klängen von «Lift U Up» auf die Bühne schreiten. Bevor er im Einsatz steht, eröffnen der Franzose Thibault Tricole und Joe Comito aus Australien die WM.

Sieht aus, als würde Jermaine Wattimena dem Pfeil anzeigen, wo er hin soll. Bild: keystone

Internationaler Höhepunkt der ersten Session ist das Startspiel des Titelverteidigers. Der Engländer Luke Humphries trifft in der ersten Partie des Abends auf Tricole oder Comito.

Gespielt wird in der 1. WM-Runde auf drei Gewinnsätze. Wer einen Satz für sich entscheiden will, muss drei Legs gewinnen. Das heisst, er muss es als erster Spieler schaffen, von 501 Punkten auf Null zu kommen, wobei der letzte Pfeil in einem Doppelfeld oder im Bull's Eye im Zentrum der Scheibe stecken muss.