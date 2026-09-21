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Luke Littler droht mit einem Niederlande-Boykott

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Luke Littler droht damit, keine Turniere mehr in den Niederlanden zu bestreiten.Bild: www.imago-images.de

Littlers Traum der perfekten Saison platzt und der Weltmeister droht mit Boykott

Weltmeister Luke Littler wurde bei den World Series of Darts Finals mehrmals ausgepfiffen und legte sich immer wieder mit dem Publikum an. Nun droht der 19-Jährige mit einem Boykott in den Niederlanden. Gleichzeitig verliert Littler erstmals in diesem Jahr bei einem Major-Turnier.
21.09.2026, 06:5321.09.2026, 06:53

Darts-Weltmeister Luke Littler hat nach anhaltenden Anfeindungen durch Zuschauer mit einem Boykott von Turnieren auch in den Niederlanden gedroht. Der 19-Jährige war am Wochenende bei den World Series of Darts Finals in Amsterdam sowohl gegen Lokalmatador Danny Noppert als auch im Achtelfinale gegen Nathan Aspinall (England) ausgebuht und ausgepfiffen worden. In Deutschland hatte Littler in der Vergangenheit Ähnliches erlebt.

Während der Partie gegen Aspinall sah sich der Schiedsrichter sogar gezwungen, das Match kurzzeitig zu unterbrechen und die Zuschauer wegen ihres Verhaltens zu verwarnen.

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Immer wieder wurde Littler am Wochenende ausgebuht.Bild: www.imago-images.de

Auf die Frage, ob er wie bereits in Deutschland auch bei European-Tour-Veranstaltungen in den Niederlanden fernbleiben könnte, antwortete Littler bei Online Darts eindeutig: «100 Prozent.» Der Engländer ergänzte: «Wenn die Niederländer so bleiben, dann werde ich dort keine Euro-Tour mehr spielen. Es hat einfach keinen Sinn, dass ich anreise und meine Zeit verschwende, während ich ausgebuht werde.» Zudem sagte er: «Ich will einfach nur Darts spielen – und natürlich Autogramme geben.»

Littler: «Hat keinen Sinn»

Littler hatte nach eigenen Angaben am Freitag und Samstag bewusst auf Gesten gegenüber dem Publikum verzichtet. «Die vergangenen zwei Abende habe ich gar nichts gemacht, ich bin einfach von der Bühne gegangen und habe niemandem gedankt. Es hat keinen Sinn, allen zu danken, wenn sie mich ausbuhen», erklärte er. Am Sonntag scheiterte Littler schliesslich im Viertelfinale am Waliser Jonny Clayton (4:10).

So platzte auch der Traum des perfekten Jahres. Alle elf Majorturniere wollte Überflieger Littler in diesem Jahr gewinnen, nach sechs Triumphen endete die Serie. Der Sieg ging an seinen Landsmann Ross Smith, der sich im Finale mit 11:5 gegen den Waliser Gerwyn Price durchsetzte.

Der englische Ausnahmeakteur Littler hatte in Deutschland ähnliche Erfahrungen gemacht und deshalb auf Teilnahmen an European-Tour-Turnieren verzichtet. Bei der Europameisterschaft Ende Oktober in Deutschland wird er aber wohl starten. «Ich war schon lange nicht mehr bei den Deutschen. Wir werden in Dortmund sehen, ob sich das ändert oder gleich bleibt.» (riz/tonline)

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